Усков назвал причину увольнения из Forbes

Николай Усков, уволенный с поста главного редактора российского Forbes, рассказал в фейсбуке о причине своего увольнения.

«Друзья, сегодня Александр Федотов (владелец ACMG. — Газета.Ru) уволил меня из журнала Forbes. За участие в передаче «Особое мнение» на «Эхе Москвы»!», — написал Усков.

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Он также рассказал о том, что на прошлой неделе от Федотова поступило предложение расстаться по соглашению сторон, а также сумму компенсации «немного не дотягивающую до ста тысяч долларов». Усков, по его словам, отказался.

Далее Усков обвиняет Федотова в том, что он «полгода не платит гонораров авторам, фотографам и агентствам, задерживает и не доплачивает жалования штатным сотрудникам Forbes (с конца марта), задолжал типографии миллионы рублей».

«Давление на меня стало нарастать почти сразу же после отказа подписать новую редакцию устава Forbes», — комментирует Усков.

Бывший главный редактор также пообещал обратиться в суд.

В АCМG ранее заявили, что решение об увольнении Ускова обусловлено неудовлетворенностью качеством работы на посту главного редактора, «систематическими нарушениями трудовой дисциплины, пункта трудового договора «о не конкуренции».

9 июня стало известно, что главный редактор российского издания Forbes Николай Усков освобожден от занимаемой должности.

Бывший главред GQ и руководитель проекта «Сноб» Николай Усков возглавил российский Forbes в январе 2016 года.

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