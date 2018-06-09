Владелец Forbes уволил Ускова с должности главреда издания
Главный редактор российского издания Forbes Николай Усков освобожден от занимаемой должности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе медиагруппы ACMG.
Исполняющим обязанности главного редактора журнала назначен Николай Мазурин, бывший шеф-редактором издания.
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«Данное решение обусловлено неудовлетворенностью качеством работы Николая Ускова на посту главного редактора, систематическими нарушениями трудовой дисциплины, пункта трудового договора «о не конкуренции», — прокомментировал Дмитрий Озман, директор по связям с общественностью международной Медиа Группы ACMG.
Усков в настоящее время публично не комментировал данную информацию.
Бывший главред GQ и руководитель проекта «Сноб» Николай Усков возглавил российский Forbes в январе 2016 года.