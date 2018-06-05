Жаров продолжит руководить Роскомнадзором

Глава Роскомнадзора Александр Жаров останется на своем посту. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков, сообщает РИА «Новости».

Об этом он рассказал в кулуарах международного IT-форума в Ханты-Мансийске.

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«Тяжело отвечать про будущее. Да, он остается», — сказал Носков.

Министр отметил, что все решения по руководителю Роскомнадзора будут публиковаться в открытых источниках.

Ранее Александр Жаров рассказал, что еженедельно на сайт Роскомнадзора совершается до 10 DDoS-атак. Также ранее Жаров уточнил позицию ведомства по блокировке Facebook.