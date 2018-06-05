Минюст США опротестовал решение суда по делу о подписчиках Трампа в Twitter

Минюст США подал жалобу на решение суда Нью-Йорка, который постановил, что президент США Дональд Трамп обязан разблокировать пользователей Twitter, комментарии которых он стал игнорировать. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, представители ведомства подали заявление об обжаловании данного решения в Апелляционный суд второго округа от имени Трампа и директора по социальным сетям Белого дома Дэна Скавино.

Ранее сообщалось, что суд обязал президента США Дональда Трампа разблокировать пользователей Twitter, комментарии которых он стал игнорировать.