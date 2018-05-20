В Facebook появится новая функция
Пользователи социальной сети Facebook получат возможность размещать аудиосообщения. Об этом сообщает Digital Trends.
Как отмечается, аудиозаписи будут воспроизводиться на цветном фоне. Кроме того, пользователи соцсети смогут добавлять в аудиопосты картинки и стикеры. Сначала функция будет доступна только Индии: пользователи смогут с ней познакомиться с 16 мая. Позднее она будет внедрена повсеместно.
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Ожидается, что новые возможности соцсети пригодятся пользователям, которым сложно печатать, а также радиоведущим и создателям подкастов.
Ранее сообщалось о сбое в работе Facebook и Instagram.