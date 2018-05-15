Медведев предложил создать Министерство цифрового развития

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Сочи предложил преобразовать Минкомсвязи в Министерство цифрового развития, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Медеведева, новое ведомство займется реализацией «цифровой повестки дня, которой занимается весь мир».

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Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о планах Медведева по формированию нового кабинета.

Некоторым из покидающих правительство замов (это Игорь Шувалов, Дмитрий Рогозин, Аркадий Дворкович, Сергей Приходько и, вероятно, Александр Хлопонин) уже нашли новую работу. В частности, Аркадий Дворкович выдвинут в совет директоров РЖД. Будущее Шувалова пока неизвестно. Непонятно, останется ли в должности вице-премьера Юрий Трутнев, или же он потеряет этот статус, оставшись просто полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.