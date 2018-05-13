В США заявили, что атаку на сайт избиркома в Теннесси произвели с Украины

Сайт избиратальной комиссии в американском штате Теннесси подвергся кибератаке, совершенной с компьютера, IP-адрес которого зарегистрирован на Украине, сообщает CBS.

«Учитывая косвенные доказательства, особенно фактор одновременности злонамеренного внедрения с украинского IP-адреса, я считаю разумным по крайней мере предположить, что за событием стоял чей-то злой умысел», — заявил директор по информационным технологиям округа Нокс Дэвид Болл.

Реклама

Кибератака была осуществлена во время голосования на первичных выборах 1 мая и не нанесла ущерба голосованию.

Ранее сообщалось, что американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в своей новой книге призвал власти США всерьез обдумать вопрос кибератаки против России.