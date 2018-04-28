Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных хостинг-провайдеров

Сотрудники Роскомнадзора разблокировали три подсети иностранных хостинг-провайдеров, оставив в них заблокированными IP-адреса Telegram. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам», — говорится в тексте официального сообщения.

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В Роскомнадзоре также отметили, что будут продолжать отслеживать использование Telegram в разблокированных подсетях. Использование аналогичного метода имплементации ограничения доступа к мессенджеру Telegram планируется также распространить и на другие подсети хостинг-провайдеров.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что противостояние Росконадзора и мессенджера Telegram будет продолжаться вечно.