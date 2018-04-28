Песков не стал комментировать техническую невозможность блокировки Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление о технической невозможности блокировки мессенджера Telegram, передает РИА «Новости».

Песков переадресовав данный вопрос в Роскомнадзор.

«Что касается заявлений моего коллеги, то в данном случае я никак бы не стал их комментировать, я не являюсь его пресс-секретарем. Что касается наличия или отсутствия технологических возможностей, то, наверное, это нужно в первую очередь спрашивать в самом Роскомнадзоре», — сказал Песков.

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Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил о технической невозможности блокировки мессенджера Telegram, в связи с чем необходимо менять государственный подход к интернет-сфере.

По его словам, Telegram имеет возможность обходить блокировки благодаря своим обновлениям, в то время как законопослушные сервисы будут и дальше попадать в черный список.