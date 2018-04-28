«Мегафон» сообщил об объединении сетей «Связной» и «Евросеть»

Руководство компании «Мегафон», которой принадлежит 100% ГК «Евросеть», и группы SLV, являющейся контролирующим акционером ГК «Связной», сообщили о планах по объединению розничных сетей.

«В соответствии с условиями соглашения дочерняя компания «Мегафона» Lefbord Investment Limited передаст 100% акций компании Euroset N.V., которая владеет операционными компаниями группы «Евросеть», кипрской компании DTSRetail LTD, которой принадлежат операционные компании группы Связной. В итоге компания Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс 1 акцию и 2 места в Совете Директоров в Объединенной компании», — говорится в тексте официального сообщения.

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Ожидается, что сделка будет завершена к середине мая. В «Мегафоне» отметили, что объединннная компания будет управлять крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий по числу собственных магазинов.

Ранее сообщалось, что ФАС одобрила сделку по покупке «Связного».