Роскомнадзор заблокировал более 1 млн IP-адресов из-за Telegram

Более 1 млн IP-адресов было заблокировано, после того как создатель мессенджера Telegram Павел Дуров решил использовать другие ресурсы, чтобы обойти блокировку Роскомнадзора. Об этом сообщают «Ведомости».

«Идет борьба снаряда и брони — мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 000 IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 000), которые также будут заблокированы в ближайшее время», — рассказал глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров, комментируя начало блокировки мессенджера в России, назвал три последствия этого решения.