Цукерберг прокомментировал информацию о хранении данных Cambridge Analytica в России

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что ему неизвестно о возможном хранении данных аналитической компании Cambridge Analytica в России. Об этом сообщает Reuters.

«Мне неизвестно об этом», — сказал Цукерберг отвечая на вопрос о том, что ему известно о сообщениях про возможное хранение данных Cambridge Analytica в России.

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Он также подчеркнул, что Facebook привержена тому, чтобы выяснить все, что произошло, и найти ответы на все вопросы.

Ранее бывший сотрудник компании Cambridge Analytica, которую обвиняют в утечке личных данных 87 млн пользователей из социальной сети Facebook, предположил, что эти данные могли оказаться в России.

При этом, по его словам, число аккаунтов, с которых похитили личные данные, может быть больше 87 млн.