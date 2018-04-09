Цукерберг в конгрессе США извинился за утечку данных в Facebook

Глава Facebook Марк Цукерберг выступил в конгрессе США и извинился, что компания не смогла предотвратить утечку персональных данных пользователей соцсети, сообщает The Hill.

«Мы не до конца осознавали, какая большая ответственность на нас лежит. Я сожалею об этом», — сказал он.

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Цукерберг извинился, что компания не сделала все, что было в ее силах.

Ранее Марк Цукерберг сообщил о новых мерах, которые планирует ввести руководство социальной сети с целью «создания позитивного дискурса» и предотвращения возможного вмешательства в грядущие выборы в ряде стран.

Facebook заявили об утечке данных более 87 млн пользователей.