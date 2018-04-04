В Facebook заблокировали российское «Агентство по изучению интернета»

В социальной сети Facebook заблокировали более 270 страниц, которыми управляло российское «Агентство по изучению интернета». Об этом основатель сети Марк Цукерберг написал в своем фейсбуке.

«Сегодня мы делаем важный шаг, чтобы защитить неприкосновенность выборов по всему миру — мы блокируем более 270 страниц и аккаунтов, которыми управляла российская организация под названием «Агентство по изучению интернета». Большинство наших действий против «Агентства» на настоящий момент были направлены на то, чтобы предотвратить вмешательство в зарубежные выборы. Сейчас мы блокируем их страницы, которые таргетировали (размещали таргетированную рекламу — «Газета.Ru») живущих в России людей. Это «Агентство» неоднократно действовало подозрительно и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России — и мы не хотим, чтобы они были на Facebook или где-либо еще в мире», — написал Цукерберг.

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Он отметил, что социальная сеть давно следит давно следит за «Агентством» и не в первый раз предпринимает действия против него.

Также он сообщил, что для повышения безопасности Facebook компания до конца года наймет еще 5 тыс. сотрудников, в дополнение к уже работающим 15 тыс., которые будут заниматься информационной защитой сети.

Ранее сообщалось, что российское «Федеральное агентство новостей» заблокировали в Facebook.