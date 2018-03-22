Посол России ответил на вопрос о связях с Cambridge Analytica

Россия никак не связана с компанией Cambridge Analytica, которая работала на президента США Дональда Трампа и похитила данные около 50 млн пользователей Facebook. Об этом заявил посол России в Британии Александр Яковенко, передает Reuters.

Российского дипломата попросили объяснить появление на совместной фотографии с Александром Никсом, главой Cambridge Analytica.

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«Однажды меня пригласили в Windsor Polo Club, главным призом был русская водка Ivan The Terrible... Я вручил приз 10, может 12 людям, и это был единственный раз, когда я встречался с этим джентльменом (Александром Никсом. — «Газета.Ru»)», — рассказал Яковенко.

Посол добавил, что у российской стороны не было контактов с Cambridge Analytica.

«У нас не было связей, мы ни с кем не встречались, и это был единственный раз, когда я встретил этого джентльмена в Windsor Polo Club», — добавил Яковенко.

Ранее СМИ сообщили, что компания похитила личные данные более 50 млн пользователей фейсбука, что позволило ей повлиять на выбор избирателей на выборах президента США.

Позднее основатель соцсети Марк Цукерберг высказался по поводу скандала с Cambridge Analytica.