В Минкомсвязи прокомментировали решение о предоставлении ФСБ ключей шифрования от Telegram

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров прокомментировал ситуацию с мессенджером Telegram и подчеркнул, что решения судов должны исполняться безусловно, передает РИА «Новости».

«Решения судов в комментариях не нуждаются, они являются безусловными для исполнения на территории России. Если есть решение суда — оно обязательно к исполнению, у нас нет каких-либо исключений», — заявил Никифоров.

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Министр отметил, что за комментариями лучше обращаться к ФСБ, поскольку у него нет решения суда. Никифоров также подчеркнул, что руководство мессенджера Telegram не обсуждало с министерством ситуацию с передачей ФСБ ключей шифрования.

Ранее Роскомнадзор уведомил Telegram о том, что необходимо выполнить решение суда и в течение 15 дней предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений мессенджера.