Топ-менеджер Facebook, призывавший расследовать российскую активность, уходит с поста

Глава управления информационной безопасности Facebook Алекс Стэмос уходит с поста из-за разногласий по роли компании в распространении дезинформации, сообщает The New York Times.

По словам сотрудников Facebook, попросивших не называть их имен, Стэмос был сторонником расследования и раскрытия деятельности России в соцсети, часто «ужасая» других топ-менеджеров компании, в том числе операционного директора Шерил Сэндберг.

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Отмечается, что фактически обязанности Стэмоса были переданы другим сотрудникам еще в декабре.

Ранее сообщалось, что основатель Facebook Марк Цукерберг потерял $5 млрд из-за новостей об утечке данных пользователей соцсети.