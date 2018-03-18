Twitter следом за Facebook и Google запретит рекламу криптовалют

Twitter намеревается также ввести запрет на рекламу криптовалют и ICO на своей платформе. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, новая рекламная политика сервиса микроблогов вступит в силу в течение двух недель. Запрет на рекламу криптовалют в Twitter будет действовать во всех странах.

Ранее аналогичный запрет ввели Facebook и Google. Крупные технологические площадки опасаются, что за рекламой криптовалют и ICO могут стоять мошенники, которые намереваются обмануть пользователей.