Глава минобороны Дании обвинил русских хакеров в кибератаках

Глава минобороны Дании Клаус Йорт Фредериксен обвинил хакеров из России в кибератаках на ряд международных компаний в июне 2017 года. Об этом сообщает издание Berlingske Business.

Фредериксен отметил, что речь идет об атаке на крупную датскую судоходную компанию Maersk. По его словам, цель атак хакеров из России не шпионаж и получение информации, а нанесение вреда.

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Глава минобороны также выразил опасения, что русские продолжат действовать так же, как якобы действовали во время «вмешательства» в американские выборы.

«Эта стратегия подрывает западные демократии. Конечно, мы должны защититься от этого», — сказал Фредериксен.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад заявил, что российские власти причастны к кибератакам, в которых использовался вирус NotPetya.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения бездоказательными и беспочвенными.