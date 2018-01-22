«Ъ»: правительство признало обоснованной часть критики «закона Яровой»

Правительство признало обоснованной часть критики в адрес антитеррористического «закона Яровой» и согласилось рассмотреть возможность внесения изменений в требования, содержащиеся в документе, пишет «Коммерсантъ».

В частности, сообщается, что в Минкомсвязя отказались от требования рассчитывать объем хранилищ пользовательских данных для исполнения антитеррористического «закона Яровой» исходя из монтированной емкости сетей операторов связи, что должно уменьшить затраты операторов. Об этом говорится в письме заместителя главы министерства Дмитрия Алхазова в Российский союз промышленников и предпринимателей.

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Отмечается, что операторы должны будут хранить фактически переданный трафик, за исключением голоса, в течение 30 суток. Объемы данных могут быть пересмотрены после 1 декабря 2022 года.

Также из письма следует, что для хранения информации операторы смогут использовать уже имеющуюся инфраструктуру и оборудование после «доработки в соответствии с техническими решениями, выработанными в совместных рабочих группах при участии Минкомсвязи, ФСБ, разработчиков оборудования и самих операторов».

Ранее сообщалось, что Минкомсвязи внесло в кабмин подзаконные акты по «закону Яровой».