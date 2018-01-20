Facebook позволит пользователям оценить достоверность источников новостей

Пользователи Facebook смогут оценить достоверность источников новостей, которые попадают в новостную ленту.

Об этом на своей странице рассказал основатель компании Марк Цукерберг.

«Мы решили, что правильнее будет дать пользователям определять, какой источник является наиболее достоверным», — пояснил Цукерберг.

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По его словам, на основе полученных ответов будет составляться рейтинг, лидеры которого будут допущены до новостной ленты.

Ранее сообщалось, что состояние основателя Facebook Марка Цукерберга упало на $2,9 млрд после того, как стало известно, что социальная сеть поменяет алгоритм новостной ленты.