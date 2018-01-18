Fox News опубликовал список победителей «Премии фейковых новостей» от Трампа
Телеканал Fox News опубликовал список победителей «Премии за лучшие фейковые новости», придуманной президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Трамп опубликовал ссылку на список победителей, размещенный на сайте Республиканской партии, однако из-за наплыва посетителей страница с результатами оказалась временно недоступна.
Первое место в списке занял журналист The New York Times, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, который заявлял, что фондовые рынки «никогда не оправятся» от прихода Трампа к власти.
Телеканал CNN упоминается в списке чаще всех — четыре раза. Также в списке упоминаются ABC News и The Washington Post.
11 строчку в списке занял «сговор с Россией». По словам Трампа, это была «величайшая мистификация, созданная [для обмана] американского народа».