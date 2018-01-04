Жаров сообщил, что сказал бы Цукербергу при встрече

Глава Роскомнадзора Александр Жаров ответил на вопрос, что сказал бы основателю Facebook Марку Цукербергу. Об этом сообщает RT.

«Привет», — сказал Жаров в ходе блиц-опроса и улыбнулся.

На предложение выбрать между Telegram и WhatsApp глава Роскомнадзора ответил уклончиво, отметив, что предпочитает мессенджер Dialog.

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Также Жаров признался, что не владеет биткоинами.

В сентябре Жаров заявил, что ведомство заблокирует Facebook в России, если соцсеть не выполнит российский закон о локализации персональных данных в 2018 году.