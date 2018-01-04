Жаров сообщил, что сказал бы Цукербергу при встрече

Глава Роскомнадзора Александр Жаров Роскомнадзор

Глава Роскомнадзора Александр Жаров ответил на вопрос, что сказал бы основателю Facebook Марку Цукербергу. Об этом сообщает RT.

«Привет», — сказал Жаров в ходе блиц-опроса и улыбнулся.

На предложение выбрать между Telegram и WhatsApp глава Роскомнадзора ответил уклончиво, отметив, что предпочитает мессенджер Dialog.

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Также Жаров признался, что не владеет биткоинами.

В сентябре Жаров заявил, что ведомство заблокирует Facebook в России, если соцсеть не выполнит российский закон о локализации персональных данных в 2018 году.