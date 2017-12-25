Путин призвал проследить за поведением «некоторых компаний» в соцсетях во время выборов

Во время грядущих выборов президента необходимо проследить, как иностранные компании работают в соцсетях. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководством палат Федерального собрания России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Глава государства подчеркнул, что сужать пространство свободы в интернете нельзя ни в коем случае.

Реклама

«Но надо внимательно посмотреть, как работают некоторые компании в интернете, в социальных сетях, насколько они широко вовлечены в нашу внутриполитическую жизнь. В том числе надо будет внимательно посмотреть, как они себя ведут, будут себя вести в ходе президентских выборов, предвыборной кампании», — отметил Путин.

В своей речи Путин также заявил, что необходимо совершенствовать закон об иноагентах.