Как разблокировать телефон, если забыл пароль: рабочие способы для Android и iPhone Как сбросить ПИН или графический код на Android или iPhone, чтобы разблокировать телефон

Свой пароль от телефона мы сегодня помним лучше, чем наши прабабушки «Отче наш». Но от того, чтобы забыть нужную комбинацию, все-таки никто не застрахован. На этот случай «Газета.Ru» собрала рабочие способы сброса пароля и разблокировки устройств на Android и iPhone разных моделей.

Виды паролей на телефонах Android и iPhone

На мобильных устройствах существуют разные виды защиты от несанцкционированного доступа.

1. ПИН-код

ПИН-код — это числовая комбинация, которая обычно состоит из 4-6 цифр. Это самый распространенный способ разблокировки, такой код просто запомнить и легко ввести.

2. Буквенный пароль

Это комбинация букв, цифр и специальных символов, используемая для защиты устройства. Пароли могут быть длинными и сложными, что делает их безопаснее. Однако слишком длинные пароли легче забыть.

3. Узоры

На устройствах Android можно использовать графический узор, который представляет собой линию, соединяющую точки на сетке. Узоры — удобный способ разблокировки, но их легче забыть, чем традиционный ПИН-код.

4. Биометрия

Смартфоны также могут использовать биометрические данные для разблокировки, такие как:



отпечаток пальца: его нужно отсканировать для доступа к устройству;



его нужно отсканировать для доступа к устройству; распознавание лица: система, позволяющая разблокировать устройство с помощью лицевой аутентификации.

5. Защита с помощью смарт-ключа или карты

Некоторые телефоны поддерживают использование дополнительных устройств для разблокировки, таких как смарт-ключи или карты NFC.

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Как разблокировать iPhone

Все модели iPhone можно заблокировать с помощью цифрового ПИН-кода. Вы также можете установить разблокировку через биометрию: Touch ID — сканер отпечатков пальцев, или Face (признан в РФ иностранным агентом) ID, где задействована технология распознавания лиц (в моделях iPhone X и новее). Две последние функции дают возможность разблокировать телефон без пароля. Но если вы не задали их заранее или возникли проблемы со считыванием биометрии, придется набрать ПИН-код, чтобы разблокировать гаджет. Если вспомнить его не получилось, можно прибегнуть к альтернативным методам.

Обратите внимание После каждого раза, когда вы неверно вводите пин-код или пароль, увеличивается время ожидания для следующей попытки. После семи попыток — пять минут, после восьми — пятнадцать. А после девяти — целый час.



После 10 неудачных попыток ввода все данные и настройки вашего устройства будут стерты автоматически, а заблокированный телефон перейдет в режим заводских настроек.



Функция «Стереть устройство»

Если вы забыли пароль от своего iPhone, вы можете воспользоваться функцией «Стереть устройство».

Важно! Этот способа сброса пароля приведет к удалению всех данных на вашем телефоне, если у вас нет резервной копии.



Подключите iPhone к компьютеру. Откройте iTunes (или Finder на macOS Catalina и выше). Переведите iPhone в режим восстановления:

Для iPhone 8 и новых моделей: быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, затем кнопку уменьшения громкости. Затем нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока не появится экран режима восстановления.

Для iPhone 7 и 7 Plus: нажмите и удерживайте одновременно боковую кнопку и уменьшения громкости, пока не появится экран режима восстановления.

Для iPhone 6s и моделей старше: нажмите и удерживайте одновременно кнопки «Домой» и «Включение», пока на экране не появится режим восстановления. В iTunes или Finder выберите устройство. Когда появится сообщение, выберите «Восстановить». Дождитесь окончания процесса. После успешного завершения сможете установить ваш iPhone как новый или восстановить его из резервной копии, если вы ее заранее создавали .

Через iCloud

Если у вас включена функция «Найти iPhone», вы можете разблокировать его через iCloud.

Важно! Этот способа сброса пароля приведет к удалению всех данных на вашем телефоне, если у вас нет резервной копии.



Перейдите на официальный сайт iCloud и войдите в свою учетную запись Apple ID.

Выберите «Найти iPhone» или «Локатор».

Выберите ваше устройство из списка всех устройств.

Нажмите «Стереть iPhone».

Подтвердите удаление. После завершения удаления вы сможете настроить iPhone с нуля.

Как разблокировать Android

Разблокировка Android-устройства может быть выполнена несколькими способами.

С помощью функции Find My Device

Если ваш телефон подключен к аккаунту Google, вы можете воспользоваться функцией «Найти устройство».

Важно! Этот способ приведет к удалению данных.



Перейдите на официальный сайт Google Find My Device.

Войдите в свой аккаунт Google.

Выберите устройство, которое хотите разблокировать.

Нажмите «Стереть устройство». Это приведет к удалению всех данных, включая пароль.

Разблокировка через режим восстановления

Если у вас не получается войти в систему, можно попробовать использовать режим восстановления для сброса устройства до заводских настроек.

Важно! Этот способ приведет к удалению данных.



Выключите устройство.

Нажмите и удерживайте комбинацию клавиш (обычно «Уменьшение громкости» + «Кнопка питания вкл/выкл»).

Когда появится логотип Android, отпустите кнопки.

Используйте кнопки громкости для навигации и выберите «Wipe data/factory reset».

Подтвердите сброс, выбрав «Yes».

После завершения выберите «Reboot system now».

Через аккаунт Google

Этот метод подходит для владельцев смартфонов на операционной системе Android 5.0 и ниже. Также необходимо, чтобы устройство было подключено к интернету — подойдет как Wi-Fi, так и мобильная сеть. Если ваш смартфон не подключен, попробуйте провести вниз по верхней панели уведомлений: на многих моделях она доступна даже при заблокированном экране. Если все условия соблюдены, ваш Google-аккаунт поможет вам разблокировать телефон в случае, если вы забыли графический пароль или ПИН-код, и при этом все данные на смартфоне останутся сохранными.

Обратите внимание Этот метод работает только на устройствах Android, где не было активировано шифрование данных.



Несколько раз введите неверный пароль или неправильный графический ключ.

Дождитесь появления надписи «Забыли пароль?» или «Забыли шаблон?».

Нажмите на появившуюся надпись. Вы будете автоматически перенаправлены на страницу входа в Google-аккаунт.

Введите данные своего аккаунта, связанного с заблокированным устройством.

Создайте новый графический пароль или ПИН-код.

Параметры безопасности от производителя

Некоторые производители, такие как Samsung, предлагают свои решения для разблокировки устройства. Например, с помощью Samsung Find My Mobile, вы можете сбросить ПИН или графический узор.

Зайдите на официальный сайт Samsung Find My Mobile.

Войдите в свою учетную запись Samsung.

Выберите ваше устройство.

Нажмите «Разблокировать» для сброса пароля.

С помощью функции Smart Lock

Функция Smart Lock позволяет устанавливать автоматическую разблокировку устройства в определенных безопасных условиях, что может помочь разблокировать телефон без ввода пароля. Однако если вы заранее не установите эту функцию, разблокировать телефон с ее помощью не получится.

Как установить функцию Smart Lock:

Откройте «Настройки» на устройстве.

Перейдите в раздел «Безопасность» (или «Экран блокировки и безопасность», в зависимости от модели).

Выберите Smart Lock. Вам потребуется ввести текущий ПИН-код или пароль.

Выберите предпочтительный метод разблокировки:

Доверенные устройства. Вы можете добавить Bluetooth-устройства, такие как часы или наушники. Если ваше устройство подключено к доверенному устройству, телефон будет автоматически разблокирован.



Вы можете добавить Bluetooth-устройства, такие как часы или наушники. Если ваше устройство подключено к доверенному устройству, телефон будет автоматически разблокирован. Доверенные места. Выберите места, где вы хотите, чтобы ваш телефон оставался разблокированным. Например, дома или на работе.



Выберите места, где вы хотите, чтобы ваш телефон оставался разблокированным. Например, дома или на работе. Биометрия. Настройка разблокировки с помощью распознавания лица (если ваша модель поддерживает эту функцию).

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Три сторонних программы для разблокировки iPhone и Android

Сторонние программы могут стать решением, если стандартные методы не помогли.

Важно! Использование сторонних программ может нести риски, такие как утечка личных данных, повреждение устройства и потеря гарантии. Всегда изучайте отзывы о программе перед ее использованием.



Рекомендуется создавать резервные копии данных, чтобы избежать их потери в результате использования сторонних решений.



1. Tenorshare 4uKey (для iOS)

Полезные функции:

позволяет разблокировать iPhone без ввода пароля.



поддерживает большинство моделей iPhone и iPad.



позволяет восстановить доступ к устройству без потери данных, если есть резервная копия.

Как скачать и пользоваться 4uKey:

Перейдите на официальный сайт Tenorshare. Выберите версию для вашего компьютера (Windows или Mac) и загрузите установочный файл.

Установите программу, следуя инструкциям на экране.

Запустите 4uKey и подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Выберите «Разблокировка пароля».

Нажмите на «Начать», программа проверит наличие устройства. Следуйте инструкциям на экране для загрузки прошивки и удаления пароля.

2. iMyFone LockWiper (для iOS)

Полезные функции:

позволяет разблокировать устройства iOS от пароля и Apple ID.



совместим с большинством моделей iPhone и iPad.



интуитивно понятный интерфейс.

Как скачать и пользоваться LockWiper:

С официального сайта iMyFone скачайте версию для Windows или Mac.

Установите приложение, следуя указаниям на экране.

Запустите LockWiper и выберите нужную опцию разблокировки.

Подключите iPhone к компьютеру. Программа предоставит инструкции для загрузки прошивки.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы разблокировать устройство.

3. Dr.Fone — Unlock (для iOS и Android)

Полезные функции:

подходит для разблокировки устройств на iOS и Android.



способен снять блокировку экрана, Apple ID и другие ограничения.

Как скачать и пользоваться Dr.Fone — Unlock: