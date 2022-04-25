Apple-хак: как вернуть на iPhone удаленные из App Store приложения

Восстановить удаленные со смартфона и из App Store приложения оказалось возможным. Для этого необходимо установить программу на компьютер и подсоединить к нему iPhone. iOS-разработчик Иван Вавилов объяснил «Газете.Ru», что такой способ восстановления приложений создала сама Apple для пользователей. О том, как переустановить на iPhone официальные приложения российских банков вне App Store, — в материале «Газеты.Ru».

Возвращение из небытия

Обход ограничений Apple стал возможен и для банковских приложений, которые удалили из App Store. Для способа, который позволяет вернуть официальные версии мобильных программ, потребуются компьютер, кабель с разъемом Lightning и программа iMazing, пишет портал iphones.ru.

По заверениям разработчиков iMazing, из небытия можно вернуть все приложения, которые когда-либо были установлены с Apple ID пользователя.

Это касается и приложений российских банков, и стримингового сервиса Spotify, и любых других приложений, которые в настоящее время недоступны в App Store.

Установка приложений проводится на смартфон через iMazing. Создавать резервную копию и через нее восстанавливаться не нужно. Главное требование — приложения должны присутствовать в аккаунте Apple ID, то есть они устанавливались пользователем в прошлом.

Программу iMazing необходимо загрузить и установить с официального сайта. Для проведения нужных операций с удаленными приложениями хватит и бесплатного функционала программы.

Затем нужно подключить iPhone к компьютеру с помощью кабеля и разблокировать мобильное устройство, чтобы оно подключилось к ПК или ноутбуку. Следующие шаги проводятся уже внутри программы iMazing. Сначала нужно открыть вкладку «Управление приложениями» и перейти в раздел «Медиатека». Пользователю нужно ввести название нужного приложения в нижней части программы, в специальной строке.

Если оно когда-либо было установлено с Apple ID, который действует на айфоне в настоящее время, то в результатах поиска появится нужное приложение.

Остается только выбрать пункт «Установить на устройство», для этого нужно нажать правой кнопкой мыши по приложению. Для установки может потребоваться перезайти в Apple ID, указав почтовый адрес и пароль.

Даже в случае успешной установки для приложения сохраняются все ограничения, наложенные Apple. Например, обновления на него приходить не будут. Однако есть и огромный плюс — это полноценное приложение с полным функционалом, а не веб-версия, у которой не работают push-уведомления.

Проверенный способ

iOS-разработчик Иван Вавилов рассказал «Газете.Ru», что программа iMazing использует вариант бэкапа, которая создала сама Apple.

«Подобный способ существует и в iTunes. Там была функция «Перенести покупки с iPhone». iTunes брал приложения, архивировал в файл и переносил на компьютер. Собственно, iMazing примерно то же самое делает», — отметил он.

По словам специалиста, для этого создается полная резервная копия. «Можно перенести только настройки, это будет занимать мало места и произойдет быстро. Либо полная — это когда все настройки и сами приложения переносятся на компьютер», — добавил он.

Вавилов уточнил, что iMazing может переустановить файлы приложений и на другой iPhone с тем же Apple ID. Раньше бэкап содержимого смартфона на компьютер был популярен, сейчас же пользователи почти всегда применяют облачное хранилище iCloud для этих целей, продолжил он.

«iMazing не первый год существует, там имеется платный функционал. Эта программа не то чтобы популярная. Ее стандартных функций хватит для задачи восстановления приложений», — заметил разработчик.

Восстановление разных приложений происходит неодинаково, а в зависимости от того, какие ограничения выставила Apple.

«Когда Spotify ограничили на регион, там поменялась страна магазина. То есть вы не найдете его в российской версии и не скачаете, но оно есть в магазине других стран. И теоретически можно скачать оттуда, с Apple ID другого региона», — пояснил специалист.

Если говорить про приложения российских банков, то там проблема куда серьезнее.

«Там удаляют приложение или блокируют прямо в кабинете разработчика. То есть авторы не могут зайти даже в настройки приложения, чтобы перенести его в другой аккаунт разработчика. Apple сделала такие приложения недоступными ни в каких магазинах — ни в СНГ, ни за границей», — констатировал Вавилов.

Разработчики банковских продуктов заверяют, что если приложение установлено на смартфон, то оно продолжит работу без ограничений. Клиентам банков без приложения посоветовали управлять деньгами и счетами в веб-версии или интернет-банке, который работает как на компьютере, так и на смартфоне.

Премьер России Михаил Мишустин уже поручил создать российский аналог магазинов приложений App Store и Google Play для iPhone и смартфонов на ОС Android до 1 июня 2022 года. Глава кабмина опасается, что App Store и Google Play могут ограничить российским пользователям возможность скачивать приложения.

«Газета.Ru» писала о том, каким будет российский аналог App Store. По словам разработчиков, из-за особенностей iOS создание альтернативы будет затруднено, но существуют определенные обходные пути.