Как сделать оглавление в Word: простое пошаговое руководство

Создаем оглавление в Word автоматически и вручную: понятные инструкции и ответы на частые вопросы

Очень часто при работе с объемными текстами в программе Microsoft Word нужно создать оглавление. Многих пользователей такая задача ставит в тупик. Однако решить ее несложно — с помощью инструментов Word можно добавить перечень разделов в документ автоматически или вручную. Как сделать оглавление в «ворде» по всем правилам, не потратив при этом много времени — объясняет «Газета.Ru».

Для чего делают оглавление

Оглавление представляет собой перечень основных частей и разделов документа с указанием страниц, на которых они помещены. Чаще всего оглавление можно увидеть в книгах, диссертациях, отчетах, аналитических обзорах, студенческих работах: дипломах, рефератах, курсовых.

Оглавление — важный элемент оформления документа, который значительно упрощает работу с информацией.

Зачем нужно оглавление?

Улучшение навигации . Можно быстро перемещаться по документу и находить нужные разделы, не просматривая его целиком.



. Можно быстро перемещаться по документу и находить нужные разделы, не просматривая его целиком. Наглядное представление структуры документа . Сразу видно все разделы текста, их взаимосвязь и круг затронутых тем.



. Сразу видно все разделы текста, их взаимосвязь и круг затронутых тем. Удобное чтение . Благодаря оглавлению можно быстро перейти к нужному разделу.



. Благодаря оглавлению можно быстро перейти к нужному разделу. Соответствие требованиям оформления . В некоторых случаях оглавление — это обязательное условие, чтобы документ был принят.

В Microsoft Word оглавление можно добавить автоматически или вручную. Если собирать его автоматически, то содержимое оглавления будет меняться в зависимости от изменений, добавленных в основную часть документа.

Как подготовить документ

Чтобы оглавление отображалось корректно, необходимо перед его созданием правильно оформить заголовки и подзаголовки частей. Для этого нужно присвоить им единый стиль .

Форматирование заголовка

Способ 1

Выделите текст заголовка, который должен быть указан в оглавлении.

Перейдите в раздел меню «Главная» и нажмите «Стили». Выделенному заголовку присвойте стиль «Заголовок 1». Повторите эти действия для всех заголовков, которые должны быть в оглавлении.

Если в тексте есть подзаголовки, для них выберите в «Стилях» «Заголовок 2».

Откройте раздел меню «Вид» на панели инструментов и перейдите в «Отображение». Поставьте галочку в окне рядом с пунктом «Область навигации». В левой части экрана отобразится разметка заголовков и подзаголовков, которые будут добавлены в оглавление.

Способ 2

Он подходит для более старых версий Word.

Выделите заголовок в тексте и нажмите «Ссылки» в верхнем меню. После этого нажмите «Добавить текст».

Для заголовков выберите «Уровень 1», для подзаголовков — «Уровень 2». Проделайте те же действия для всех названий, которые будут указаны в оглавлении.

Как изменить стиль заголовков

Microsoft Word по умолчанию присваивает заголовкам синий цвет, шрифт Calibri Light, кегль (размер шрифта) 16. Но, например, в университетах часто просят использовать шрифт Times New Roman, сменить цвет и кегль, добавить отступ и выравнивание текста. Для этого измените стиль одного заголовка, а заданные параметры присвойте другим.

Выделите заголовок и нажмите на панели инструментов «Главная». Там нажмите на «Заголовок 1».

Выберите нужное форматирование согласно требованиям вуза. Здесь можно уменьшить шрифт, изменить цвет и кегль, добавить интервал и так далее.

Щелкните правой кнопкой мышки на «Заголовок 1» и нажмите кнопку «Обновить Заголовок 1 в соответствии с выбранным». Теперь ваше форматирование станет новым стилем «Заголовка 1» и применится ко всем заголовкам в вашей работе.

По этому же сценарию обновите стиль «Заголовка 2», если в вашем тексте есть подзаголовки.

Этот способ может не сработать в более старых версиях Word. Тогда попробуйте по-другому:

Выделите название главы и, не убирая выделение, нажмите «Главная». Во вкладке выберите стиль «Заголовок 1».

Правой кнопкой мыши нажмите на название стиля «Заголовок 1» и выберите «Изменить».

Поменяйте цвет и кегль шрифта, выравнивание на нужный вам вариант. Не выходя из окна, нажмите кнопку «Формат», а после — «Абзац» для выбора отступов и междустрочных интервалов. Выберите новые параметры стиля и нажмите «Ок».

Перейдите на другой заголовок и выберите стиль «Заголовок 1».

Если у вас есть в тексте подзаголовки, проделайте те же действия, но выбирайте «Заголовок 2».

Как сделать отдельный лист для оглавления

Если при написании работы вы не оставили чистый лист для оглавления между титульной страницей и введением, не расстраивайтесь. Его можно сделать двумя способами.

Способ 1

Поместите курсор после последнего слова на титульном листе или перед словом «Введение». Во вкладке «Вставка» выберите «Разрыв страницы» и нажмите на поле документа дважды. Содержание будет на отдельной странице.

Способ 2

Установите курсор после титульного листа или перед введением. Во вкладке «Вставка» нажмите «Пустая страница».

Как сделать автоматическое оглавление в Word

Для создания автоматического оглавления потребуется всего пара действий. Преимущество такого варианта в том, что в случае обновления текста содержание оглавления обновится само.

​​Установите курсор в верхней части страницы, на которой будет оглавление.

Откройте вкладку «Ссылки», нажмите «Оглавление» и выберите «Автособираемое оглавление».

На экране сформируется список. По необходимости измените цвет, размер и кегль шрифта слова «Оглавление», добавьте или уберите точки до номера страницы.

Откройте вкладку «Ссылки» и выберите «Оглавление».

Откройте пункт «Настраиваемое оглавление».

Выберите необходимые вам параметры и нажмите «Ок».

Автоматическое оглавление можно сделать и в онлайн-версии Word, но для этого может потребоваться покупка подписки. Если в онлайн-версии есть функция автособираемого оглавления, то:

Кликните мышью по верхней части пустой страницы, где будет оглавление.

Откройте вкладку «Ссылки» и выберите «Вставить оглавление».

Как сделать оглавление вручную в Word

Если заголовки и подзаголовки в вашем документе должны быть разного стиля, автоматическое оглавление не подойдет. Тогда сделайте содержание вручную .

Минус оглавления вручную в том, что вам придется прописать заголовки и подзаголовки, а также указать номера страниц. Будьте внимательны и не пропустите ни один раздел текста. А еще помните, что при внесении изменений их нужно будет отобразить и в оглавлении.

Поставьте курсор в верхнюю строку страницы, где будет оглавление.

Перейдите во вкладку «Ссылки» и кликните «Оглавление».

Выберите «Ручное оглавление».

Перед вами появится содержание. Пропишите в нем заголовки, подзаголовки и укажите номера страниц.

Частые вопросы

Как обновить оглавление?

Автособираемое оглавление должно обновляться само собой . Но если после внесения вами изменений в текст этого не происходит, обновите список. Для этого:

Нажмите на оглавление левой кнопкой мыши и выберите опцию «Обновить таблицу».

Выберите режим обновления: обновление целиком или только номеров страниц, если вы не меняли заголовки. Нажмите «Ок».

Как убрать лишние строки в оглавлении?

Если вы применили стили к подзаголовкам, которые не должны быть указаны в оглавлении, есть два способа это исправить.

Способ 1

Вернитесь на страницу подзаголовка, выделите его и измените стиль на «Обычный».

Способ 2

Откройте вкладку «Ссылки» и перейдите в «Добавить текст».

Поставьте флажок «Не включать в оглавление» на подзаголовки, которые вам не нужны.

Обновите оглавление.

Не забудьте проверить правильность созданного списка перед печатью. Если все верно, то вы справились с задачей и готовы научить однокурсников или коллег создавать оглавление.