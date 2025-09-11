Как сделать оглавление в Word: простое пошаговое руководство

Для чего делают оглавление
Оглавление представляет собой перечень основных частей и разделов документа с указанием страниц, на которых они помещены. Чаще всего оглавление можно увидеть в книгах, диссертациях, отчетах, аналитических обзорах, студенческих работах: дипломах, рефератах, курсовых.
Оглавление — важный элемент оформления документа, который значительно упрощает работу с информацией.
Зачем нужно оглавление?
- Улучшение навигации. Можно быстро перемещаться по документу и находить нужные разделы, не просматривая его целиком.
- Наглядное представление структуры документа. Сразу видно все разделы текста, их взаимосвязь и круг затронутых тем.
- Удобное чтение. Благодаря оглавлению можно быстро перейти к нужному разделу.
- Соответствие требованиям оформления. В некоторых случаях оглавление — это обязательное условие, чтобы документ был принят.
В Microsoft Word оглавление можно добавить автоматически или вручную. Если собирать его автоматически, то содержимое оглавления будет меняться в зависимости от изменений, добавленных в основную часть документа.
Как подготовить документ
Чтобы оглавление отображалось корректно, необходимо перед его созданием правильно оформить заголовки и подзаголовки частей. Для этого нужно присвоить им единый стиль.
Форматирование заголовка
Способ 1
- Выделите текст заголовка, который должен быть указан в оглавлении.
- Перейдите в раздел меню «Главная» и нажмите «Стили». Выделенному заголовку присвойте стиль «Заголовок 1». Повторите эти действия для всех заголовков, которые должны быть в оглавлении.
- Если в тексте есть подзаголовки, для них выберите в «Стилях» «Заголовок 2».
- Откройте раздел меню «Вид» на панели инструментов и перейдите в «Отображение». Поставьте галочку в окне рядом с пунктом «Область навигации». В левой части экрана отобразится разметка заголовков и подзаголовков, которые будут добавлены в оглавление.
Способ 2
Он подходит для более старых версий Word.
- Выделите заголовок в тексте и нажмите «Ссылки» в верхнем меню. После этого нажмите «Добавить текст».
- Для заголовков выберите «Уровень 1», для подзаголовков — «Уровень 2». Проделайте те же действия для всех названий, которые будут указаны в оглавлении.
Как изменить стиль заголовков
Microsoft Word по умолчанию присваивает заголовкам синий цвет, шрифт Calibri Light, кегль (размер шрифта) 16. Но, например, в университетах часто просят использовать шрифт Times New Roman, сменить цвет и кегль, добавить отступ и выравнивание текста. Для этого измените стиль одного заголовка, а заданные параметры присвойте другим.
- Выделите заголовок и нажмите на панели инструментов «Главная». Там нажмите на «Заголовок 1».
- Выберите нужное форматирование согласно требованиям вуза. Здесь можно уменьшить шрифт, изменить цвет и кегль, добавить интервал и так далее.
- Щелкните правой кнопкой мышки на «Заголовок 1» и нажмите кнопку «Обновить Заголовок 1 в соответствии с выбранным». Теперь ваше форматирование станет новым стилем «Заголовка 1» и применится ко всем заголовкам в вашей работе.
- По этому же сценарию обновите стиль «Заголовка 2», если в вашем тексте есть подзаголовки.
Этот способ может не сработать в более старых версиях Word. Тогда попробуйте по-другому:
- Выделите название главы и, не убирая выделение, нажмите «Главная». Во вкладке выберите стиль «Заголовок 1».
- Правой кнопкой мыши нажмите на название стиля «Заголовок 1» и выберите «Изменить».
- Поменяйте цвет и кегль шрифта, выравнивание на нужный вам вариант. Не выходя из окна, нажмите кнопку «Формат», а после — «Абзац» для выбора отступов и междустрочных интервалов. Выберите новые параметры стиля и нажмите «Ок».
- Перейдите на другой заголовок и выберите стиль «Заголовок 1».
Если у вас есть в тексте подзаголовки, проделайте те же действия, но выбирайте «Заголовок 2».
Как сделать отдельный лист для оглавления
Если при написании работы вы не оставили чистый лист для оглавления между титульной страницей и введением, не расстраивайтесь. Его можно сделать двумя способами.
Способ 1
Поместите курсор после последнего слова на титульном листе или перед словом «Введение». Во вкладке «Вставка» выберите «Разрыв страницы» и нажмите на поле документа дважды. Содержание будет на отдельной странице.
Способ 2
Установите курсор после титульного листа или перед введением. Во вкладке «Вставка» нажмите «Пустая страница».
Как сделать автоматическое оглавление в Word
Для создания автоматического оглавления потребуется всего пара действий. Преимущество такого варианта в том, что в случае обновления текста содержание оглавления обновится само.
- Установите курсор в верхней части страницы, на которой будет оглавление.
- Откройте вкладку «Ссылки», нажмите «Оглавление» и выберите «Автособираемое оглавление».
На экране сформируется список. По необходимости измените цвет, размер и кегль шрифта слова «Оглавление», добавьте или уберите точки до номера страницы.
- Откройте вкладку «Ссылки» и выберите «Оглавление».
- Откройте пункт «Настраиваемое оглавление».
- Выберите необходимые вам параметры и нажмите «Ок».
Автоматическое оглавление можно сделать и в онлайн-версии Word, но для этого может потребоваться покупка подписки. Если в онлайн-версии есть функция автособираемого оглавления, то:
- Кликните мышью по верхней части пустой страницы, где будет оглавление.
- Откройте вкладку «Ссылки» и выберите «Вставить оглавление».
Как сделать оглавление вручную в Word
Если заголовки и подзаголовки в вашем документе должны быть разного стиля, автоматическое оглавление не подойдет. Тогда сделайте содержание вручную.
Минус оглавления вручную в том, что вам придется прописать заголовки и подзаголовки, а также указать номера страниц. Будьте внимательны и не пропустите ни один раздел текста. А еще помните, что при внесении изменений их нужно будет отобразить и в оглавлении.
- Поставьте курсор в верхнюю строку страницы, где будет оглавление.
- Перейдите во вкладку «Ссылки» и кликните «Оглавление».
- Выберите «Ручное оглавление».
- Перед вами появится содержание. Пропишите в нем заголовки, подзаголовки и укажите номера страниц.
Частые вопросы
Как обновить оглавление?
Автособираемое оглавление должно обновляться само собой. Но если после внесения вами изменений в текст этого не происходит, обновите список. Для этого:
- Нажмите на оглавление левой кнопкой мыши и выберите опцию «Обновить таблицу».
- Выберите режим обновления: обновление целиком или только номеров страниц, если вы не меняли заголовки. Нажмите «Ок».
Как убрать лишние строки в оглавлении?
Если вы применили стили к подзаголовкам, которые не должны быть указаны в оглавлении, есть два способа это исправить.
Способ 1
Вернитесь на страницу подзаголовка, выделите его и измените стиль на «Обычный».
Способ 2
- Откройте вкладку «Ссылки» и перейдите в «Добавить текст».
- Поставьте флажок «Не включать в оглавление» на подзаголовки, которые вам не нужны.
- Обновите оглавление.
Не забудьте проверить правильность созданного списка перед печатью. Если все верно, то вы справились с задачей и готовы научить однокурсников или коллег создавать оглавление.