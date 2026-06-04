Обзор Huawei Nova 15 Max: три дня без розетки и лучший экран в дешевых смартфонах

В России стартовал предзаказ на новый смартфон Huawei — Nova 15 Max. Вендор просит за новинку 25 тыс. руб. Корреспондент «Газеты.Ru» около месяца использовал устройство и делится своим опытом. О впечатлениях от почти неразряжающегося аккумулятора, об использовании без особой заботы о сохранности устройства и последствиях этого эксперимента, о громких динамиках, которые способны заменить маленькую портативную колонку, а также о разочаровании от производительности и камеры Nova 15 Max — в нашем обзоре.

Дизайн и эргономика

Huawei Nova 15 Max производит впечатление устройства, в котором инженеры постарались совместить две обычно несовместимые вещи: огромный аккумулятор и сравнительно тонкий корпус. Смартфон получил современный дизайн с плоскими гранями, круглым блоком камер (в Huawei его называют «орбитальным кольцом») и тонкими рамками вокруг дисплея. Несмотря на внушительную батарею, толщина корпуса составляет всего 7,98 мм, а вес — около 232 граммов.

В руке лежит комфортно «Газета.Ru»

Корпус выполнен с использованием алюминиевого сплава. Но он внутри, — снаружи только пластик. Производитель делает акцент на повышенной надежности конструкции: смартфон устойчив к ударам и падениям, а внутренняя рама дополнительно усиливает жесткость устройства. В футбол тестовым образцом не играл, но пару раз упасть смартфону пришлось — остался целый. Ключи и зажигалка в одном кармане со смартфоном — тоже для него не вызов. Вендор также настаивает, что смартфон можно носить в заднем кармане и не бояться на него случайно сесть. Якобы девайс выдерживает до 100 кг давления.

«Газета.Ru»

Заявлена защита по стандарту IP65, благодаря чему аппарат не боится дождя, брызг и пыли. Не лучшее предложение для категории, в которой выступает новинка, но и, безусловно, не худшее, — есть за эту цену смартфоны и без какой-либо защиты или повышенной прочности вообще.

Органы управления «Газета.Ru»

На правой грани расположены кнопка регулировки громкости и клавиша питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. Последний работает быстро и стабильно. Но у него относительно небольшая площадь, что требует привыкания.

Кнопка X-Button «Газета.Ru»

Отдельного упоминания заслуживает программируемая кнопка X-Button слева, которая позволяет быстро запускать камеру, фонарик, заметки, контакты или другие часто используемые функции. Также смартфон оснащен ИК-портом для управления бытовой техникой.

Можно баловаться, например, в кафе и ресторанах, настраивая кондиционер или выключая телевизор. В быту тоже полезная опция — пульты имеют свойство «прятаться».

«Газета.Ru»

В повседневном использовании Nova 15 Max ощущается крупным устройством, однако благодаря умеренной толщине и качественным материалам не производит впечатления громоздкого «кирпича». К тому же девайс не выглядит дешево. Если раньше устройства в серии Nova имели нарочито-вычурное оформление, то 15 Max придерживается флагманского дизайн-кода.

Экран и звук

Nova 15 Max оснащена OLED-дисплеем диагональю 6,84 дюйма. Разрешение составляет 2756 на 1272 пикселя, что обеспечивает высокую детализацию изображения. Экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц, благодаря чему интерфейс выглядит плавным, а прокрутка и анимации воспринимаются заметно комфортнее.

Экран хорошо читается даже под ярким солнцем» «Газета.Ru»

Пиковая яркость достигает 4000 нит, поэтому смартфоном удобно пользоваться даже под прямыми солнечными лучами. Также предусмотрена высокочастотная ШИМ-регулировка яркости 2160 Гц, снижающая нагрузку на зрение при использовании устройства в темноте. И частота обновления, и яркость, и частота ШИМ-регулировки впечатляют, учитывая стоимость девайса.

Динамики – одни из самых громких на рынке «Газета.Ru»

За воспроизведение звука отвечают стереодинамики. Они отличаются высоким запасом громкости и хорошим разделением каналов, благодаря чему смартфон подходит для просмотра видео, игр и прослушивания музыки без подключения наушников. По уровню громкости Nova 15 Max заметно превосходит многие устройства не только среднего, но и флагманского класса. Например, Vivo X300 Ultra и Google Pixel 9 Pro XL — Huawei громче каждого из этих устройств, хотя стоит в разы дешевле.

Производительность и автономность

Глобальная версия Huawei Nova 15 Max (есть еще китайская, которая называется Enjoy 90 Pro Max) построена на платформе Kirin 8000A. Kirin 8000A – это шестиядерный чипсет среднего класса, дебютировавший в 2025 году в бюджетном Enjoy 70X. Смартфон также получил 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного накопителя.

Результат тестирования в бенчмарке AnTuTu «Газета.Ru»

Чудес от такого стека ждать не стоит. По уровню производительности это низ списка среднебюджетной категории. Разумеется, интерфейс работает быстро и плавно, приложения запускаются без заметных задержек, а многозадачность не вызывает проблем. Но в играх новинка Huawei проявляет себя скромнее. Популярные проекты вроде PUBG Mobile, Mobile Legends, Call of Duty Mobile запускаются без проблем и даже работают с некоторыми включенными улучшениями графики. Однако тяжелые игры вроде Genshin Impact и других проектов студии HoYoverse заставляют Nova 15 Max сильно напрячься. Та же Genshin Impact предложила настройки графики со всеми отключенными улучшениями и с самым низким разрешением. Справедливости ради, с такими настройками игра работает стабильно.

Genshin Impact с низкими настройками графики «Газета.Ru»

Главная особенность модели — аккумулятор емкостью 8500 мАч. Отсюда, к слову, и индекс Max в названии устройства. По меркам 2025-2026 годов это один из самых емких аккумуляторов среди массовых смартфонов.

Секрет в типе аккумулятора — он кремний-углеродный, а не литий-ионный, как у большинства других смартфонов. Технология не нова (ей уже несколько лет), но в сегмент дешевых устройств она спускается все еще редко. В кремний-углеродном аккумуляторе часть графита как основного материала анода заменяется кремнием, тогда как в литий-ионных батареях используется преимущественно графит. Кремний способен удерживать гораздо больше ионов лития, чем графит. Однако чистый кремний сильно расширяется при зарядке и может быстро разрушаться. Поэтому производители используют не чистый кремний, а специальные композиты, где частицы кремния смешаны с углеродом и другими материалами, которые компенсируют это расширение. Несмотря на это, кремний-углеродные аккумуляторы при равных габаритах могут быть до 30% емче литий-ионных аналогов.

Зарядка проходит быстро «Газета.Ru»

В повседневности Nova 15 Max легко проработает два дня без зарядки. Кажется, что смартфон вообще не разряжается. С этим смартфоном легко забыть, что телефон вообще нуждается в питании. Тем самым Nova 15 Max меняет жизнь. На 0,001%, но меняет. Это необычный опыт, которому нельзя не удивиться.

Поддерживается быстрая зарядка Huawei SuperCharge Turbo мощностью 40 Вт. На полную зарядку уходит от часа до полутора часов (разброс из-за того, что в реальных условиях смартфон редко приходилось заряжать от 0%).

Фото и видео

Основная камера состоит из двух модулей: главный сенсор 50 МП с диафрагмой f/1.9 и дополнительный датчик глубины 2 МП (нужен для создания эффекта «боке» на портретных фотографиях).

Вырезов четыре – но камер только две «Газета.Ru»

Главный модуль использует фирменную матрицу RYYB (red-yellow-yellow-blue) размером 1/1,56 дюйма. RYYB, в отличие от матриц типа RGGB (red-green-green-blue), позволяет захватывать больше света, что заметно при съемке вечером и ночью.

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Есть режим портрета. Работает на удивление неплохо. Да, есть огрехи с выделением объектов от фона, но они встречаются и у флагманов. Очевидно, что датчик глубины работает.

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Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП и предназначена для селфи, видеозвонков и записи контента для социальных сетей. Поддерживает запись видео в разрешении вплоть до 4K с фреймрейтом 30 FPS.

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Днем основная камера демонстрирует умеренные уровни детализации и цветопередачи. Динамический же диапазон неплохой для данной ценовой категории. При недостатке освещения сенсор RYYB помогает сохранить больше деталей в тенях и уменьшить количество шумов.

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Обе камеры поддерживают запись видео в разрешении 4K. Цифровая стабилизация помогает уменьшить дрожание при съемке с рук. Но лишь уменьшить — чуда ждать не стоит. А вот крепко держать устройство во время записи видео, чтобы картинка не прыгала, стоит. Автофокус позволяет снимать как статичные сцены, так и движущиеся объекты.

Тем не менее, сказать, что Nova 15 Max — камерофон, нельзя. Модель снимает посредственно по сравнению с флагманами. В ней нет телеобъектива и даже ультраширокоугольной камеры. Для съемки качественного контента даже для соцсетей придется тратиться на более дорогое устройство. Это однозначно.

Итоги

Huawei Nova 15 Max — необычный смартфон среднего класса, главной особенностью которого стала рекордная автономность. Другим неоспоримым плюсом новинки является качественный OLED-экран с яркостью до 4000 нит. Прочный корпус с защитой IP65 и громкие стереодинамики тоже идут в копилку плюсов.

«Газета.Ru»

Однако «средний класс» очень жестокий. Потребители в нем рубятся за каждую 1000 руб. в стоимости смартфона. И делают это абсолютно не зря, поскольку даже между устройствами с такой небольшой разницей в цене может быть большая разница в характеристиках. Nova 15 Max есть что противопоставить конкурентам (достоинства перечислены выше), но и недостатки, которые могут отпугнуть покупателя, есть. К ним, в первую очередь, относятся скромная производительность и скудный набор фотовозможностей.