Опыт иностранцев. Как ограничивают работу мессенджеров в других странах?

Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России. Это не первый случай ограничения работы мессенджера — подобный опыт есть и у других стран мира. О том, где еще и почему вводят подобные меры — в нашем материале.

Те или иные ограничения работы мессенджеров за последнее десятилетие вводили 53 государства ООН — это более четверти стран мира. Чаще всего эти меры касались глобальных платформ — в 48 странах это был WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в 27 — Telegram, в 20 — другие платформы, такие как Viber, Skype, Signal и прочие. При этом в разных странах применяются разные стратегии: от временных и точечных блокировок до полного запрета и параллельного развития национальных альтернатив.

Причинами блокировки мессенджеров в большинстве стран, как правило, выступают ограничения на голосовую связь через интернет, соображения национальной безопасности и стремление властей контролировать распространение информации, часто параллельно продвигая национальные сервисы.

«Тренд на суверенный интернет уже давно вышел за рамки узкого круга стран и превращается в новую норму цифровой политики. Когда более 50 государств ограничивают работу мессенджеров, а крупнейшие соцсети сталкиваются с системным регулированием, это уже не исключение, а общий вектор. Логика везде схожа: государства стремятся контролировать инфраструктуру связи, трафик и данные, поэтому замедление, развитие национальных мессенджеров и платформ становятся частью единой стратегии цифрового суверенитета», — комментирует член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.

Ограничения чаще всего в первую очередь касаются голосовых звонков в месенджерах. Так, в Объединенных Арабских Эмиратах интернет-звонки разрешено осуществлять только через официально лицензированных операторов. Поэтому голосовая связь в WhatsApp* и Telegram в местных сетях заблокирована, тогда как текстовые сообщения остаются доступны. При этом период пандемии отдельные корпоративные платформы получали временные послабления.

В Катаре с 2017 года действует запрет на коммерческое использование голосовых интернет-сервисов без лицензии. Как следствие, у местных провайдеров недоступны голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram, хотя функции чата также сохраняются. В Иране голосовые вызовы Telegram были запрещены по решению суда — их сочли угрозой нацбезопасности и экономике. Впоследствии под запрет попала и вся платформа целиком. При этом в отношении WhatsApp* аналогичного долгосрочного ограничения именно на звонки зафиксировано не было.

В Китае блокировка WhatsApp и Telegram ужесточалась на фоне усиления цензуры в преддверии съезда КПК. В итоге оба сервиса стали практически полностью недоступны в материковом Китае, а в 2024 году по требованию Управления киберпространства их удалили из App Store.

Защита несовершеннолетних

Еще одно направление регулирования связано с защитой несовершеннолетних в цифровой среде. В разных странах активно обсуждаются или уже внедряются специальные правовые режимы для определенных продуктов: «детские» SIM-карты и профили, ужесточение требований к идентификации пользователей, ограничение доступа к нежелательному контенту, запрет на алгоритмические рекомендации и сбор данных о подростках. Так, забота о детской безопасности становится еще одним аргументом в пользу усиления национального контроля над инфраструктурой, платформами и алгоритмами.

В конце прошлого года, 10 декабря в Австралии вступил в силу закон, который по сути запрещает детям младше 16 лет пользоваться большинством популярных социальных платформ. Под его нормы попали десять соцсетей: Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), X, TikTok, Snapchat, Kick, Reddit, Threads, Twitch и YouTube. Теперь они обязаны выявлять и блокировать аккаунты австралийцев, не достигших 16 лет. В случае непринятия «разумных шагов» по удалению таких профилей компаниям грозят штрафы до 33 млн долларов.

Аналогичные инициативы по возрастному ограничению доступа к соцсетям сейчас рассматриваются и в других государствах — среди них Франция, Испания, Дания, Великобритания и ряд других стран.

«Если смотреть на международную практику, видно, что суверенный интернет формируется не только «жесткими» блокировками, но и накоплением регуляторных решений, которые шаг за шагом привязывают цифровые сервисы к национальной юрисдикции. Ограничения мессенджеров, требования к идентификации пользователей и соблюдению национального законодательства — все это элементы одной мозаики. Глобальные платформы вынуждены либо глубоко адаптироваться, либо уступать место локальным игрокам», — резюмирует председатель движения «Гражданский комитет России», член Совета при gрезиденте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Артур Шлыков.