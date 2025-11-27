Что останется человеку в эпоху сверхвозможностей ИИ?

Искусственный интеллект из технологической экзотики превращается в ключевой инструмент для достижения целей устойчивого развития. По оценкам международных экспертов, ИИ сможет помочь в достижении 80% целей в области устойчивого развития. Он меняет не только бизнес-процессы, но и подходы к решению глобальных вызовов: от сохранения экологии до обеспечения социального равенства и качества жизни. Масштаб инвестиций — в 2024 году это $124,3 млрд в акционерный капитал компаний, связанных с ИИ, — подтверждает: кто управляет ИИ, тот будет определять контуры нашего устойчивого будущего. Мы становимся свидетелями рождения «физического интеллекта» — технологии, способной не только обрабатывать информацию, но и трансформировать материальную среду для решения этих сложных задач.

Искусственный интеллект все активнее входит в нашу повседневность, становясь привычным инструментом. Доля компаний в мире, использующих ИИ, стремительно выросла с 20% в 2017 году до 78% в 2025 году. Об этом же говорят данные опроса Сбера и Rambler&Co: каждый четвертый респондент уже применяет ИИ в повседневной жизни. 11% делают это регулярно, 15% — время от времени. Еще 13% респондентов пока не используют нейросети, но рассматривают такую возможность в перспективе. Это говорит о стремительной нормализации взаимодействия «человек-машина».

По прогнозам, к 2028 году технологии могут освободить до 80% нашего времени. Ключевой вопрос в контексте устойчивого развития: станет ли высвобожденное время ресурсом для человеческого капитала — роста уровня образования, творчества, волонтерства и укрепления социальных связей? Или приведет к новому виду социального неравенства, где одна часть общества будет творить, а другая — останется без цели? Умение управлять этим ресурсом — новая социальная ответственность и бизнеса, и государства.

Еще один острый вопрос ближайшего будущего — риск потери связи человека с действительностью в мире виртуального комфорта. Однако еще актуальнее риск упустить потенциал ИИ для решения экологических задач. Речь идет о появлении «физического интеллекта», например, как представленный Сбером на AI Journey робот Грин, способный работать с объектами в реальном мире. Такие прототипы демонстрируют ключевое отличие «физического ИИ»: способность действовать в непредсказуемой среде, а не на заводском конвейере. В отличие от современных систем, он может не просто выполнять команду «сортируй мусор», а самостоятельно научиться распознавать новый тип упаковки, аккуратно его извлечь и отсортировать. В перспективе это может открыть путь к роботам для восстановления лесов, точечной прополки без пестицидов или ремонта возобновляемых источников энергии — задачам, которые раньше были под силу только человеку.

Но наиболее глубокая трансформация ожидает в ближайшем будущем сферу здравоохранения и социального благополучия. Речь идет не просто о продлении жизни, а о повышении ее качества для всех слоев населения — ключевом принципе социального компонента устойчивого развития. Кроме того, согласно новому отчету Всемирного экономического форума, в течение следующих 25 лет последствия изменения климата для здоровья могут привести к потере более $1,5 трлн объема производства из-за климатически зависимых заболеваний.

Футуролог Чэнь Цюфань на AI Journey представил будущее, в котором персональный ИИ-врач в смартфоне сможет выявлять болезни до первых симптомов, что кардинально увеличит продолжительность жизни. Технологии вроде GigaDoc от Сбера, который по видео лица определяет 20 показателей здоровья за 15 секунд, — это первые ласточки такой реальности. ИИ становится персональным медицинским консьержем, сокращающим путь к диагностике с месяцев до секунд.

Показательно, что, по данным медицинской компании СберЗдоровье, с мая по октябрь 2025 года количество запросов россиян на интерпретацию показателей лабораторных исследований выросло более чем в 8 раз. За этот же период доля пользователей, которые обратились к AI-помощнику за составлением плана действий, увеличилась с 4 до 41%.

При увеличении продолжительности жизни до 150 лет человек сможет несколько раз за жизнь кардинально менять профессии. Кстати, россияне признают потенциал технологий: 15% уверены, что они приведут к значительному продлению человеческой жизни, а 35% считают это возможным с некоторыми ограничениями. Это потребует пересмотра моделей образования и социальной поддержки на уровне корпоративного и государственного управления. Как бизнесу создавать инклюзивную среду для сотрудников разного «возрастного» опыта? Как перестроить пенсионную систему? Ответы на эти вопросы лежат в области управления, где ИИ выступает не заменой, а усилителем человеческой способности принимать взвешенные, стратегически устойчивые решения.

Важно, что подобные дискуссии выходят за рамки профессионального сообщества. Подкаст AI4You «Мир сверхвозможностей: что мы в нем сохраним?» в рамках международной конференции AI Journey 2025 ориентирован на широкую аудиторию — всех, кого волнует будущее, технологии, экология и саморазвитие.

В конечном счете, ИИ — это больше чем инструмент оптимизации бизнес-процессов. Его развитие стало одним из крупнейших технологических проектов в истории: вклад в ВВП России к 2030 году должен превысить 11 трлн рублей. Технология превращается в неотъемлемую часть устойчивого развития, где качество жизни, экология и экономический рост тесно переплетаются.

Повестка устойчивого развития служит тем самым фундаментом, который объединяет технологические прорывы с социальными и экологическими задачами. Конкурентоспособность России будет определяться способностью создать сбалансированную экосистему, где инновации и «зеленые» технологии обеспечивают технологический рывок, а человеческий капитал служит их основой.

Технологии — не самоцель, а средство для сохранения всего человеческого в самом широком смысле, будь то язык, культура или свобода выбора. Устойчивое будущее строится не алгоритмами, а мудростью людей, которые ими управляют. И от того, насколько осознанно мы распорядимся этим инструментом, зависит, останемся ли мы людьми в эпоху сверхвозможностей.