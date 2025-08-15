Обзор самого тонкого игрового ноутбука в России весом 1,8 кг

Большинство игровых ноутбуков имеют «подростковый» дизайн с подсветкой и толстый корпус. Новинка от HONOR выделяется на фоне конкурентов стильным оформлением, легким весом и рекордной для этого класса толщиной. Отличить такой ноутбук от офисного практически невозможно, но внутри скрывается мощное игровое железо с новейшей видеокартой NVIDIA и флагманским процессором Intel. Однако все упирается в цену. Стоит ли гаджет своих денег — разбираемся в обзоре «Газеты.Ru».

Дизайн

HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER 2025 года имеет корпус, выполненный в сером и белом цвете, что редкость среди геймерских и производительных решений, так как со временем такой ноутбук имеет высокий шанс запачкаться и уже не отмыться.

Тем не менее, в белом корпусе ноутбук выглядит стильно и необычно. Самое главное, что, скрывая внутри весьма мощную начинку, ноутбук «не кричит» об этом – в нем нет пресловутых RGB-подсветок или каких-то логотипов, указывающих на геймерскую принадлежность.

О том, что это игровое решение, говорят лишь вентиляционные отверстия для охлаждения.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

На корпусе производитель экономить не стал – он выполнен из металла, а крышка имеет матовое напыление. Но самое главное в новинке – габариты: при толщине всего 17,9 мм ноутбук весит 1,86 кг. Это полноценный ноутбук с видеокартой, 16-дюймовым экраном и клавиатурой с цифровым блоком, который по толщине и весу не уступает даже некоторым офисным решениям.

Это делает устройство мобильным, а также одним из самых тонких и легких среди игровых ноутбуков на российском рынке.

Слева расположены комбинированный 3,5-мм разъем для наушников и микрофона, два USB-C, один из которых Thunderbolt 4. Сзади разместили разъем питания, HDMI 2.1 и два USB-A (10 Гбит/с), которым бы нашлось место и справа, что было бы удобнее.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Топкейс — верхняя часть ноутбука, где расположена клавиатура, — не прогибается, как это часто бывает в игровых ноутбуках. Под сильной нагрузкой эта поверхность может нагреваться в области, близкой к экрану, но руками тех мест пользователь не касается, так что дискомфорта это не доставляет. Выдув горячего воздуха идет по бокам и руки не обжигает.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Экран

Главное, чем может похвастаться ноутбук — его дисплей. Это 16-дюймовый экран HONOR FullView с 3K-разрешением (3072х1920 пикселей), тонкими рамками, частотой 165 Гц и яркостью до 500 нит. Также производителем заявлены цветовые охваты 100% DCI-P3 / sRGB, отображение 1,07 млрд цветов, профессиональный уровень цветопередачи дельта E<0,5 и время отклика 3 мс.

По итогу тестирования можно отметить, что дисплей лишен каких-либо недостатков. Такой экран позволит не только работать с текстом, но также редактировать фото на профессиональном уровне и с удовольствием проходить игры.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Экран тут настолько хорош, что это плохо, — ведь чем выше разрешение экрана, тем выше требования к железу в играх.

В итоге, если играть в нативном разрешении (оригинальном 3K), то запросы к железу будут куда выше, чем к экрану с разрешением Full HD, которого на самом деле для 16 дюймов было бы более чем достаточно. На крайний случай можно допустить и QHD (2K).

Производительность

Поступивший на тест в «Газету.Ru» HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER может похвастаться флагманским процессором Intel Core Ultra 9 285H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 ГБ GDDR7) с поддержкой DLSS 4 новейшая версия технологии от NVIDIA, которая с помощью нейросети и функции Multi-Frame Generation способна генерировать промежуточные кадры на один оригинальный кадр, обеспечивая 8-кратный прирост производительности, улучшенную плавность, качество изображения и сниженное использование видеопамяти и Frame Generation. С таким железом ноутбук может работать при TDP — это характеристика, которая показывает максимальное тепловыделение процессора и/или видеокартой под нагрузкойдо 150 Вт. Для менее ресурсоемких задач, кстати, имеется интегрированная видеокарта Intel Arc 140T.

С помощью комбинации кнопок «Fn+P» ноутбук переключается между тремя режимами производительности: HUNTER (150 Вт), «Производительный режим» (125 Вт) и «Сбалансированный режим» (80 Вт), которые также настраиваются в фирменном ПО HONOR PC Manager. В зависимости от целей и задач пользователь может выбирать нужный параметр.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Среди прочих особенностей производитель подчеркивает использование двухканальной оперативной памяти LPDDR5x на 32 ГБ с частотой 8000 МГц и SSD PCIe 4.0 (M.2 2280) на 1 ТБ, который можно расширить плашкой 2242. Также предусмотрены трехмерная система отвода тепла для поддержания низкой температуры и стабильной производительности, вентилятор с технологией распознавания сценариев для автоматического регулирования скорости вращения с минимальным уровнем шума в 17 дБ.

Замерить максимальный уровень шума за время теста возможности не было, но назвать ноутбук бесшумным нельзя, – если кто-то рядом спит, поиграть в «тяжелые» игры не выйдет.

При этом система работает тише многих конкурентов, что с учетом толщины HONOR уже можно назвать победой.

Благодаря отличному дисплею, мощному процессору и хорошей видеокарте такой ноутбук подойдет под любые задачи: от видеомонтажа и редактирования фото до 3D-рендеринга и графического или промышленного дизайна.

Но с играми есть нюансы. К производительности процессора вопросов нет, тогда как видеокарта в связке с 3K-экраном может иногда вызывать подвисания в играх. Возьмем последнюю Doom: The Dark Ages в оригинальном разрешении запускается в 2-4 кадра в секунду! Если немного «пострадать», дойти до настроек и выставить Full HD (1080p), то в среднем получаем уже 80 к/с (FPS) с учетом DLSS. Так картинка будет менее четкой, но зато плавной.

Doom The Dark Ages в разрешении Full HD и в 3K id Software

Во всех остальных играх новый ноутбук HONOR только радует. Все протестированные тайтлы отрисовывали более 70 FPS, система выдавала стабильную картинку, вполне умеренный нагрев и что самое главное – в высоком разрешении.

Отдельно хочется отметить работу ИИ-функции генерации кадров, которая в новых видеокартах RTX 50 серии дорисовывает дополнительные кадры. Например, с этой опцией Cyberpunk 2077 шел в 140 к/с и в 58 к/с без нее. Прирост более чем ощутимый. Однако эти кадры нейросеть додумывает, из-за чего возникает небольшая задержка. В Cyberpunk 2077 эта функция никак не мешала игре, но в соревновательном онлайн-шутере ее уже не включишь. Во всяком случае в таких играх лучше ставить генерацию 2x или 3х, но не 4х.

Без генерации кадров и с генерацией кадров

Батарея

HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER оснащен батареей емкостью 75 Вт*ч, которая, по заявлениям производителя, позволит устройству работать до 9 часов в условиях офисной нагрузки. Такой вариант реален, но при максимально экономном использовании ресурсов. Например, за три часа работы в браузере, с текстом и просмотра видео на яркости экрана в 50%, аккумулятор разрядился до 60%. При этом в HONOR PC Manager был выбран «Умный режим» производительности, тихий режим работы кулера и режим встроенной видеокарты.

С учетом габаритов ноутбука и его железа такая автономность более чем хороша.

Заряжать ноутбук можно от не самого компактного блока питания, который знаком пользователям игровых ноутбуков. От 0% в выключенном состоянии всего за 30 мин батарея заряжается до 72%. При желании можно использовать провод с USB-C, но это подойдет скорее только для офисных задач.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Прочие особенности

Как и другие ноутбуки HONOR этот получил поддержку экосистемных функций, среди которых вывод экрана смартфона HONOR на монитор компьютера, запуск до трех приложений одновременно и доступ ко всему контенту на мобильном устройстве или беспроводная передача файлов, документов, фото и видео в том числе на iPhone и iPad. Для последнего достаточно скачать приложение HONOR Connect на iPhone.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

За время тестирования новинки HONOR проблем со связью не наблюдалось, в том числе благодаря конструкции с тремя встроенными антеннами, которые охватывают пространство на 360 градусов с радиусом действия до 520 метров.

В паре с хорошим экраном и технологией HONOR Spatial Audio 2.0 с мощной шестикомпонентной акустической системой из четырех низкочастотных и двух высокочастотных динамиков ноутбук отлично справляется с запуском фильмов или передачей звука в играх – даже при максимальном шуме от работы кулера динамики работают громче.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

При переходе со старого ноутбука любого бренда на этот пользователи оценят функцию HONOR Device Clone. С ее помощью осуществляется быстрая беспроводная передача файлов, фотографий, видео и других данных со старого устройства. Такой вариант будет быстрее, чем восстановление из «Облака».

В комплект поставки HONOR MAgicBook Pro 16 HUNTER входит сам ноутбук, блок и кабель питания, а также документация.

Вывод

HONOR MagicBook Pro 16 HUNTER – один из немногих игровых ноутбуков, который выглядит респектабельно. Еще важнее, что это мобильная система, которую легко брать с собой на работу, благодаря толщине всего 17,9 мм и весу 1,86 кг. При этом гаджет получил один из лучших дисплеев в сегменте игровых ноутбуков, мощный процессор и хорошую видеокарту.

Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В России новинка от HONOR продается за 199 тыс. руб. без учета стартовых скидок и прочих акционных предложений ритейлеров.

Со временем устройство еще может подешеветь, что сделает его лучшим для тех, кто ищет стильный, легкий, тонкий и мощный ноутбук с хорошим дисплеем.

Найти на маркетплейсах аналоги с видеокартой RTX 5060 можно при бюджете до 100 тыс. руб., а в магазинах в среднем за 120–130 тыс. руб. Но многие из этих устройств имеют более простой экран, «подростковый» игровой дизайн и менее производительный процессор.