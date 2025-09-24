Война муляжей. Как пенопластовые БПЛА и надувные танки используются на СВО

Муляжи давно стали неотъемлемой частью СВО. ВС РФ и ВСУ используют как проверенные временем надувные танки и соломенные чучела, так и технологичные обманки вроде ростовых фигур с подогревом и фейковых беспилотников. «Газета.Ru» рассказывает об используемых видах муляжей на СВО, а также их назначениях и эффективности.

Обманул — значит победил

Муляжи на поле боя — очень старая придумка. Еще древние греки и римляне расставляли на крепостных стенах чучела в боевом снаряжении, чтобы враг думал, что защитников больше, чем есть на самом деле. С тех пор чучела никуда не делись, но их предназначение изменилось, а кроме чучел появилось много других имитаций.

«Сегодня, с развитием технологий, научились имитировать практически все: танковые группы, орудийные позиции, личный состав, элементы авиационной техники, средства ПВО, штабные машины и даже отдельные объекты инфраструктуры. Пункты заправки, места расположения ракетных установок и систем связи — все это также успешно подлежит имитации», — объяснил «Газете.Ru» военный эксперт, полковник запаса и руководитель Ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

Если говорить о танках, то там используются две категории изделий: надувные и жесткие. Надувные — это что-то вроде батутов. Жесткие — это составные каркасные модели, которые визуально более схожи с реальными объектами.

Хотя и то, и другое звучит как нечто незатейливое, по факту, эти модели являются довольно хитрыми военными гаджетами.

Надувные танки, например, могут иметь систему подогрева, имитирующую температуру работающей машины. Для обмана тепловизора. Жесткие модели могут быть достаточно подробными и состоять из десятков и даже сотен деталей. При этом обе категории могут быть дополнительно снабжены системами имитации радиосигнала, который сбивает с толку радары.

Существуют и имитация артиллерийских установок. Встречаются как макеты британских гаубиц М777 из досок и труб, так и надувные модели ракетного комплекса С-300.

Задача макетов — ввести врага в заблуждение, отвлечь огонь от солдат и реальных объектов на ложные. При этом цель — не только спасти жизни, но и истощить врага, а также получить стратегическое преимущество за счет получения информации о месте ведения огня по ложным мишеням.

«Эффективность муляжей следует считать не только в спасенных жизнях, но и в сорванных атаках, потраченных ресурсах противника и полученном тактическом преимуществе. Суть макетов — не в идеальной мимикрии, а в экономическом и тактическом износе противника, заставляя его тратить ограниченные ресурсы (время, боеприпасы, внимание) на ложные цели», — сказал «Газете.Ru» директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

По словам эксперта, себестоимость муляжа несопоставима со стоимостью одной артиллерийской мины, ракеты для БПЛА или, что главное, с жизнью обученного солдата.

Если ложная позиция отвлекает на себя хотя бы один выстрел из гаубицы или один дрон, она уже окупила себя.

Сделать муляж — полдела. Еще его нужно использовать так, чтобы враг купился. А это, как рассказал Насонов, целая наука, под названием «тактика». Залог успеха, по его словам, зачастую заключается в том, чтобы расположить муляжи там, где враг ожидает увидеть истинные цели.

«Проще говоря, если в районе обороны батальона по нормативам должна находиться минометная батарея, противник будет целенаправленно искать ее именно там. Грамотное решение командира в такой ситуации — создать два-три предполагаемых района размещения, из которых два будут эмитированными, а один — настоящим. Это значительно снижает вероятность поражения реальной цели», — подчеркнул эксперт.

По его словам, грамотное расположение муляжей — это «высокоточный инструмент дезинформации».

Вот же чучело

Дроны буквально охотятся на солдат в условиях боевых действий. Вероятно, многие видели видеоролики, в которых беспилотник выслеживает небольшие группы военных, догоняет и подрывает их. Другой распространенный сценарий: дрон обнаруживает место, где окопались люди, и падает на них вместе с зарядом. В связи с этим, по словам, Насонова появились более сложные макеты людей, а также более затейливые сценарии их использования.

«В настоящее время весьма эффективно удается имитировать места расположения подразделений на привале, стоянки колонн, а также зоны отдыха личного состава. Для этого используются, в частности, муляжи, изображающий людей»,

— рассказал он.

Примечательно, что в имитации антуража используются муляжи практически всего. На просторах интернета можно найти, как энтузиасты в этих целях делают минометы из пластиковых сантехнических труб. В руководствах из Telegram-каналов на тему СВО можно найти рекомендации разбрасывать коробки от дронов, а также их поломанные беспилотники для имитации зоны работы операторов. Поддельные антенны в таких точках также встречаются.

Что касается макетов человека, то они, опять же, бывают разными. Есть буквально набитые тряпьем и соломой камуфляжные куртки и штаны с маской вместо лица и каской на «голове». Встречаются надувные модели и манекены. Среди них, в свою очередь, имеются как пассивные решения, которые создают оптическую видимость человека, так и решения с подогревом. Подогрев имитирует температуру тела и, скажем так, добавляет поделке правдоподобности, когда задачей является обман дрона с тепловизором.

«Подогревать муляж может хоть обычная грелка, хоть нагревательный кабель, которым обычно прокладывают водостоки, чтобы они не замерзали. Здесь нет особой магии — применяются доступные средства»,

— сказал «Газете.Ru» руководитель агентства BeholderIsHere Consulting Дмитрий Борощук.

Делаются такие поделки либо самими солдатами, либо энтузиастами за пределами СВО. Так, например, еще в январе в новостях прогремела поделка Народного фронта, представляющая собой манекен с нагревательными трубками вдоль тела и встроенным аккумулятором.

Казалось бы, ну кого может обмануть болванчик, когда у дрона есть возможность довольно подробно рассмотреть статичную цель? Но, как уверяет Насонов, относительной мобильностью манекены все же обладают. И даже ее иной раз достаточно, чтобы разрядить вражеские пушки или беспилотники.

«Если кто-то думает, что развернутая ложная позиция с имитацией скопления личного состава остается без изменений несколько дней, то он ошибается. Все постоянно меняется: муляжи людей переносятся, прячутся, имитируется их отдых. Устанавливаются маскировочные сетки, создается видимость подразделений, находящихся на отдыхе, в боевом охранении или на дежурстве. Кроме того, имитируется инженерное оборудование района размещения, — все это создает полную и динамичную картину для противника», — объясняет Насонов.

Бедеров добавил, что не у всех дронов всегда есть возможность приблизиться к цели для подробного рассмотрения позиции врага. При этом разведка обязательна перед запуском дрона-камикадзе.

«Группа макетов в окопе или на опушке леса с расстояния в 1-2 км выглядит как реальная позиция. Это вынуждает противника атаковать эту ложную позицию артиллерией или запуском дрона-камикадзе. Пока противник раскрывает свою огневую позицию и тратит дорогие боеприпасы на муляжи, реальное подразделение остается в безопасности. Кроме того, атака на ложную позицию позволяет предугадать следующие шаги противника», — объяснил он.

При этом эксперты отмечают, что муляжи — это не панацея. Разумеется, их идентифицируют, и они не всегда срабатывают. Каких случаев больше — никто не берется сказать. Однако все сходятся во мнении, что если макеты спасают жизни, то их использование оправдано.

«Если в результате маскировки удается спасти несколько сотен, десятков или даже одну жизнь, — это уже очень достойный результат для данного вида боевых действий», — подчеркнул Насонов.

Муляжи летят в атаку

Хотя муляжи преимущественно используются в защитных целях, это не значит, что они никогда не поддерживают атаки. Так, например, из свежего расследования The New York Times следует, что ВС РФ активно используют макеты беспилотников в атаках.

«Москва посылает ударные беспилотники роями или волнами, направляя их по запутанным траекториям, чтобы отвлечь внимание от настоящих целей. Вместе с тем она [Москва] запускает ложные цели для ПВО, сделанные из крашеного пенопласта и фанеры, которые иногда содержат небольшие боеголовки и неотличимы от настоящих дронов в небе», — пишет американское издание.

До этого издание «Би-би-си», со ссылкой на украинского военного, сообщало, что такие рои до 50% состоят из летающих обманок.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперт не взялись давать столь точную оценку объема обманок, но единогласно подтвердили существование такой практики.

«Использование муляжей дронов — это подтвержденный и широко распространенный тактический прием, о котором сообщают обе стороны конфликта. Основная задача — износ систем ПВО и РЭБ противника.

Дешевый пенопластовый муляж, летящий на небольшой высоте, заставляет противника включать дорогостоящие радары, тратить ресурс зенитных установок или активировать системы РЭБ, раскрывая их местоположение. Пока ПВО занята муляжами, настоящие ударные дроны могут прорываться по другому маршруту», — сказал Бедеров.

Насонов добавил, что данные подделки действительно используются массово. Массовость при этом и является их главным преимуществом, поскольку, чем макетов больше, тем меньше у противника времени на анализ и принятие решения, а значит вероятность ошибки, то есть срабатывания ПВО по ложной цели, выше.

«Тактика заключается в следующем: как только по дрону-обманке противник применяет боеприпас, его система ПВО требует времени на перезарядку. Именно в этот момент, рассчитанный на паузу, и пролетают настоящие боевые дроны, оснащенные взрывчатым веществом для выполнения подрыва», – сказал он.

При этом, отметил эксперт, изготавливаться такие макеты могут как в полевых условиях специальными инженерными подразделениями, так и волонтерами, и даже в фабричных условиях.