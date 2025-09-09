На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Технологии

Главное технособытие года: Apple показывает iPhone 17 и другие новинки

Трансляция презентации iPhone 17, Apple Watch Series 11 и AirPods Pro 3
Apple iPhone 17

Apple
Apple проводит ежегодную осеннюю презентацию, на которой покажет iPhone 17, новое поколение смарт-часов Apple Watch Series, а также AirPods Pro 3. Вместе с тем ожидается полноценный анонс переработанной iOS 26 с новым дизайном и функциями на базе фирменного ИИ — Apple Intelligence. За всеми объявлениями IT-гиганта в режиме реального времени следит «Газета.Ru».
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:59

Несмотря на то, что в iPhone Air и iPhone 17 Pro используется чип A19 Pro, старшие модели получили чип, в котором на одно графическое ядро больше.

close

iPhone 17 Pro

Apple
20:57

iPhone 17 Pro представлен лишь в трех цветах: черном, фиолетовом и оранжевом. Логотип Apple на крышке сместился немного ниже.

close

iPhone 17 Pro

Apple
20:56

iPhone 17 Pro получил чип Apple A19 Pro и новую систему охлаждения с испарительной камерой.

20:55

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получили цельнометаллический корпус из алюминия со стеклянной вставкой для беспроводной зарядки. Сходу заявлена оранжевая расцветка.

close

iPhone 17 Pro

Apple
20:53

Несмотря на тонкий корпус iPhone Air получил батарею, работы которой хватит на день использования. Для активных пользователей предусмотрен MagSafe-пауэрбанк, с которым смартфон может проигрывать видео 40 часов.

close

iPhone Air

Apple
20:52

iPhone Air стал первым смартфоном компании, который поддерживает только eSIM. Как компания будет продавать новинку в Китае, где операторы не предлагают соответствующую технологию, неизвестно.

20:51

Селфи-камера в iPhone Air на 18 Мп. Также заявлена поддержка одновременной съемки на тыльную и переднюю камеры.

close

Камера iPhone Air

Apple
20:50

Сверхтонкий iPhone Air получил одну основную камеру с разрешением 48 Мп.

20:46

Apple представила собственный чип беспроводной связи: Apple N1. Он отвечает за Wi-Fi и Bluetooth. За мобильную связь отвечает Apple C1X — улучшенная версия фирменного чипа, дебютировавшего в iPhone 16e полгода назад.

close

Камера iPhone Air

Apple
20:45

По всей видимости, новинка называется просто iPhone Air. Он получил Apple A19 Pro — самый мощный чип для смартфонов на сегодняшний день.

close

iPhone Air

Apple
20:44

В iPhone 17 Air корпус толщиной 5,6 мм и 6,5-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и яркостью до 3000 нит.

close

iPhone Air

Apple
20:41

Apple представила совершенно новый смартфон — сверхтонкий iPhone 17 Air с титановым корпусом. По заявлениям производителя — это его самый прочный смартфон.

close

iPhone Air

Apple
20:38

Впервые iPhone получил большой и квадратный сенсор для селфи-камеры, что позволяет делать разноформатные снимки. Также была улучшена стабилизация, что позволит снимать более плавное видео.

close

Фронтальная камера iPhone 17

Apple
20:37

В смартфоне двойная камера: основной и ультраширокоугольный модули получили 48-мегапиксельные сенсоры.

close

Apple iPhone 17

Apple
20:36

Смартфон поддерживает ИИ-систему Apple Intelligence. В России искусственный интеллект Apple недоступен.

close
Apple
20:35

Базовый iPhone 17 получил фирменный 3-нм чип Apple A19, внутри которого шестиядерный процессор, пятиядерный графический процессор. По сравнению с прошлогодней моделью новинка на 20% мощнее.

20:33

Дисплей в базовом iPhone 17 теперь ничем не уступает флагманским моделям — заявлены яркость 3000 нит, тонкие рамки и защитное стекло Ceramic Shield 2.

close

Apple iPhone 17

Apple
20:31

Теперь самое главное — iPhone 17. Базовая модель получила яркие расцветки, увеличенный с 6,1 до 6,3 дюймов дисплей с частотой 120 Гц — впервые для базовых моделей.

close

Apple iPhone 17

Apple
20:30

Новые часы поступят в продажу 19 сентября. За Apple Watch Series 11 просят от $400, Watch SE — $250, а за Watch Ultra 3 — $700.

20:29

Apple Watch Ultra 3 могут работать 42 часа на одной зарядке. Также заявлена поддержка спутниковой связи для передачи своего местоположения в экстренные службы.

close

Apple Watch Ultra 3

Apple
20:27

Наконец, флагманские часы Apple Watch Ultra 3 для любителей экстремальных видов спорта. Дизайн в новинке такой же, как и в первой модели 2022 года.

20:23

Представлено следующее поколение бюджетных часов Apple — Watch SE 3. Дизайн прежний, рамки вокруг дисплея все еще толстые.

close

Apple Watch SE 3

Apple
20:21

Часы подскажут, когда пора ложиться спать, и утром оценят пользовательский сон.

20:20

Теперь Apple Watch могут измерять артериальное давление. Для этого не требуется специальная манжета, достаточно встроенных датчиков. Нововведение работает в 150 странах.

close

Apple Watch Series 11

Apple
20:19

Apple Watch Series 11 — самые тонкие часы, по заявлениям производителя. Они могут похвастаться более устойчивым к царапинам экраном и поддержкой 5G.

close

Apple Watch Series 11

Apple
20:15

Перед презентацией новых Apple Watch компания решила показать, как часы помогают людям и спасают жизни. Трогательные истории рассказывают владельцы часов.

close
Apple
20:14

Следующий анонс — Apple Watch.

20:13

Стоимость наушников не изменилась — $249. В продаже с 19 сентября.

close

AirPods Pro 3

Apple
20:12

Свежие AirPods Pro 3 получили новые датчики, которые считывают физические показатели пользователя, в том числе сердечный ритм, — часы для спорта более не обязательны.

close

AirPods Pro 3

Apple
20:11

Apple существенно улучшила комфорт использования наушников для разных пользователей. Теперь в комплекте с AirPods Pro 3 пять пар амбушюров.

20:10

Пользователь говорит на своем языке в наушники, а перевод на другой язык отображается текстом на экране iPhone — передавать второй наушник собеседнику не нужно.

close
Apple
20:09

Наушники Apple получили функцию синхронного перевода. Имеется ли поддержка русского языка — пока неизвестно.

20:07

Внешне сами наушники не претерпели каких-либо изменений. Заявляют, что функция активного шумоподавления стала в четыре раза лучше в сравнении с первыми AirPods Pro.

close

AirPods Pro 3

Apple
20:05

Первый гаджет, представленный в Apple Park сегодня, — AirPods Pro 3.

close

Тим Кук во время презентации новых продуктов компании Apple, 9 сентября 2025 года

Apple
20:02

На сцене Тим Кук рассказывает о дизайн-коде «Жидкое стекло» (Liquid glass) в новой iOS 26 и других операционных систем гаджетов Apple.

close
Apple
20:00

Презентация началась с цитаты основателя Apple Стива Джобса: «Design is not what it looks like and feels like. Design is how it works», что можно перевести как: «Дизайн — это не то, как оно выглядит и ощущается. Дизайн — это то, как оно работает».

19:55

Apple уже отключила свой онлайн-магазин — скоро там появятся новинки.

close
Apple
19:50

Предлагаем еще раз вспомнить утечки, в которых инсайдеры предсказывали дизайн всех моделей iPhone 17. Уже через десять минут узнаем, насколько правдивы были слухи.

close
Apple
19:47

Приглашенные гости, блогеры и журналисты хвастаются в соцсетях бейджами с презентации.

close
Austin_Medzz/X
19:45

Так сегодня выглядит Apple Park. В Купертино на этот момент уже 9:45 утра. Презентация начнется через 15 минут.

close
hardwarezone/X
19:40

Блогеры и журналисты уже собрались в Apple Park, штаб-квартире Apple в Купертино, где среди прочих гостей был замечен Стив Возняк. Это один из основателей Apple, который в одиночку разработал компьютеры Apple I и Apple II.

close
japonton/X
19:38

Еще одной ожидаемой новинкой являются TWS-наушники AirPods Pro 3. О них мало что известно, но инсайдеры утверждают, что наушники смогут похвастаться функцией измерения сердечного ритма.

19:35

Вместе с тем сегодня Apple должна показать сразу три модели фирменных смарт-часов: Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch SE 3. По слухам, чего-то революционного в новинках ждать не стоит — гаджеты получат лишь незначительные улучшения, повышающие производительность и автономность. В остальном они будут похожи на предшественников.

19:30

Добрый вечер! Уже через полчаса начнется традиционная осенняя презентация Apple, на которой ожидается анонс четырех смартфонов: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и совершенно нового iPhone 17 Air.

Ключевым отличием станет отказ от Plus-версий с увеличенным экраном в пользу сверхтонкого iPhone 17 Air. Инсайдеры приписывают новинке корпус толщиной всего 5,5 мм. Однако для достижения таких показателей Apple пришлось урезать возможности смартфона: он получит всего одну тыльную камеру и поддержку только eSIM.

Кроме того, все смартфоны серии должны получить плавные экраны с частотой 120 Гц, новые чипы Apple A19 и A19 Pro, обновленный дизайн и предустановленную систему iOS 26, в которой Apple полностью переработала интерфейс.

