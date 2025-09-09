Главное технособытие года: Apple показывает iPhone 17 и другие новинки

19:30

Добрый вечер! Уже через полчаса начнется традиционная осенняя презентация Apple, на которой ожидается анонс четырех смартфонов: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и совершенно нового iPhone 17 Air.

Ключевым отличием станет отказ от Plus-версий с увеличенным экраном в пользу сверхтонкого iPhone 17 Air. Инсайдеры приписывают новинке корпус толщиной всего 5,5 мм. Однако для достижения таких показателей Apple пришлось урезать возможности смартфона: он получит всего одну тыльную камеру и поддержку только eSIM.

Кроме того, все смартфоны серии должны получить плавные экраны с частотой 120 Гц, новые чипы Apple A19 и A19 Pro, обновленный дизайн и предустановленную систему iOS 26, в которой Apple полностью переработала интерфейс.