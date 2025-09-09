Главное технособытие года: Apple показывает iPhone 17 и другие новинки

Несмотря на то, что в iPhone Air и iPhone 17 Pro используется чип A19 Pro, старшие модели получили чип, в котором на одно графическое ядро больше.
iPhone 17 ProApple
iPhone 17 Pro представлен лишь в трех цветах: черном, фиолетовом и оранжевом. Логотип Apple на крышке сместился немного ниже.
iPhone 17 ProApple
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получили цельнометаллический корпус из алюминия со стеклянной вставкой для беспроводной зарядки. Сходу заявлена оранжевая расцветка.
iPhone 17 ProApple
Несмотря на тонкий корпус iPhone Air получил батарею, работы которой хватит на день использования. Для активных пользователей предусмотрен MagSafe-пауэрбанк, с которым смартфон может проигрывать видео 40 часов.
iPhone AirApple
iPhone Air стал первым смартфоном компании, который поддерживает только eSIM. Как компания будет продавать новинку в Китае, где операторы не предлагают соответствующую технологию, неизвестно.
Селфи-камера в iPhone Air на 18 Мп. Также заявлена поддержка одновременной съемки на тыльную и переднюю камеры.
Камера iPhone AirApple
Apple представила собственный чип беспроводной связи: Apple N1. Он отвечает за Wi-Fi и Bluetooth. За мобильную связь отвечает Apple C1X — улучшенная версия фирменного чипа, дебютировавшего в iPhone 16e полгода назад.
Камера iPhone AirApple
По всей видимости, новинка называется просто iPhone Air. Он получил Apple A19 Pro — самый мощный чип для смартфонов на сегодняшний день.
iPhone AirApple
В iPhone 17 Air корпус толщиной 5,6 мм и 6,5-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и яркостью до 3000 нит.
iPhone AirApple
Apple представила совершенно новый смартфон — сверхтонкий iPhone 17 Air с титановым корпусом. По заявлениям производителя — это его самый прочный смартфон.
iPhone AirApple
Впервые iPhone получил большой и квадратный сенсор для селфи-камеры, что позволяет делать разноформатные снимки. Также была улучшена стабилизация, что позволит снимать более плавное видео.
Фронтальная камера iPhone 17Apple
В смартфоне двойная камера: основной и ультраширокоугольный модули получили 48-мегапиксельные сенсоры.
Apple iPhone 17Apple
Смартфон поддерживает ИИ-систему Apple Intelligence. В России искусственный интеллект Apple недоступен.
Базовый iPhone 17 получил фирменный 3-нм чип Apple A19, внутри которого шестиядерный процессор, пятиядерный графический процессор. По сравнению с прошлогодней моделью новинка на 20% мощнее.
Дисплей в базовом iPhone 17 теперь ничем не уступает флагманским моделям — заявлены яркость 3000 нит, тонкие рамки и защитное стекло Ceramic Shield 2.
Apple iPhone 17Apple
Теперь самое главное — iPhone 17. Базовая модель получила яркие расцветки, увеличенный с 6,1 до 6,3 дюймов дисплей с частотой 120 Гц — впервые для базовых моделей.
Apple iPhone 17Apple
Новые часы поступят в продажу 19 сентября. За Apple Watch Series 11 просят от $400, Watch SE — $250, а за Watch Ultra 3 — $700.
Apple Watch Ultra 3 могут работать 42 часа на одной зарядке. Также заявлена поддержка спутниковой связи для передачи своего местоположения в экстренные службы.
Apple Watch Ultra 3Apple
Наконец, флагманские часы Apple Watch Ultra 3 для любителей экстремальных видов спорта. Дизайн в новинке такой же, как и в первой модели 2022 года.
Представлено следующее поколение бюджетных часов Apple — Watch SE 3. Дизайн прежний, рамки вокруг дисплея все еще толстые.
Apple Watch SE 3Apple
Теперь Apple Watch могут измерять артериальное давление. Для этого не требуется специальная манжета, достаточно встроенных датчиков. Нововведение работает в 150 странах.
Apple Watch Series 11Apple
Apple Watch Series 11 — самые тонкие часы, по заявлениям производителя. Они могут похвастаться более устойчивым к царапинам экраном и поддержкой 5G.
Apple Watch Series 11Apple
Перед презентацией новых Apple Watch компания решила показать, как часы помогают людям и спасают жизни. Трогательные истории рассказывают владельцы часов.
Свежие AirPods Pro 3 получили новые датчики, которые считывают физические показатели пользователя, в том числе сердечный ритм, — часы для спорта более не обязательны.
AirPods Pro 3Apple
Apple существенно улучшила комфорт использования наушников для разных пользователей. Теперь в комплекте с AirPods Pro 3 пять пар амбушюров.
Пользователь говорит на своем языке в наушники, а перевод на другой язык отображается текстом на экране iPhone — передавать второй наушник собеседнику не нужно.
Наушники Apple получили функцию синхронного перевода. Имеется ли поддержка русского языка — пока неизвестно.
Внешне сами наушники не претерпели каких-либо изменений. Заявляют, что функция активного шумоподавления стала в четыре раза лучше в сравнении с первыми AirPods Pro.
AirPods Pro 3Apple
Первый гаджет, представленный в Apple Park сегодня, — AirPods Pro 3.
Тим Кук во время презентации новых продуктов компании Apple, 9 сентября 2025 годаApple
На сцене Тим Кук рассказывает о дизайн-коде «Жидкое стекло» (Liquid glass) в новой iOS 26 и других операционных систем гаджетов Apple.
Презентация началась с цитаты основателя Apple Стива Джобса: «Design is not what it looks like and feels like. Design is how it works», что можно перевести как: «Дизайн — это не то, как оно выглядит и ощущается. Дизайн — это то, как оно работает».
Предлагаем еще раз вспомнить утечки, в которых инсайдеры предсказывали дизайн всех моделей iPhone 17. Уже через десять минут узнаем, насколько правдивы были слухи.
Приглашенные гости, блогеры и журналисты хвастаются в соцсетях бейджами с презентации.
Так сегодня выглядит Apple Park. В Купертино на этот момент уже 9:45 утра. Презентация начнется через 15 минут.
Блогеры и журналисты уже собрались в Apple Park, штаб-квартире Apple в Купертино, где среди прочих гостей был замечен Стив Возняк. Это один из основателей Apple, который в одиночку разработал компьютеры Apple I и Apple II.
Еще одной ожидаемой новинкой являются TWS-наушники AirPods Pro 3. О них мало что известно, но инсайдеры утверждают, что наушники смогут похвастаться функцией измерения сердечного ритма.
Вместе с тем сегодня Apple должна показать сразу три модели фирменных смарт-часов: Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch SE 3. По слухам, чего-то революционного в новинках ждать не стоит — гаджеты получат лишь незначительные улучшения, повышающие производительность и автономность. В остальном они будут похожи на предшественников.
Добрый вечер! Уже через полчаса начнется традиционная осенняя презентация Apple, на которой ожидается анонс четырех смартфонов: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и совершенно нового iPhone 17 Air.
Ключевым отличием станет отказ от Plus-версий с увеличенным экраном в пользу сверхтонкого iPhone 17 Air. Инсайдеры приписывают новинке корпус толщиной всего 5,5 мм. Однако для достижения таких показателей Apple пришлось урезать возможности смартфона: он получит всего одну тыльную камеру и поддержку только eSIM.
Кроме того, все смартфоны серии должны получить плавные экраны с частотой 120 Гц, новые чипы Apple A19 и A19 Pro, обновленный дизайн и предустановленную систему iOS 26, в которой Apple полностью переработала интерфейс.