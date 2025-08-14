ПК в мешке: продавцы готовых компьютеров в интернете массово обманывают россиян

На онлайн-площадках продаются компьютеры, заявленная производительность которых не соответствует действительности. Коммерсанты собирают из подержанных или давно устаревших видеокарт и процессоров системные блоки, которые потом продают под видом новых и подходящих для запуска самых современных игр. Неискушенные в вопросе люди приобретают этот хлам и далеко не сразу осознают подвох. А когда осознают, не понимают, как решать проблему. «Газета.Ru» рассказывает о масштабах мошенничества с ПК в России, о том, как не столкнуться с обманом, и что делать, если это уже случилось.

Под маской новизны

Ключевой элемент персонального компьютера (ПК) — системный блок. Он состоит из многочисленных комплектующих, которые отвечают за его производительность. Зачастую главные ценители производительности — геймеры, ведь игры — один из самых ресурсоемких видов программного обеспечения (ПО).

Продвинутые пользователи собирают системные блоки сами. Для этого они по отдельности покупают те самые комплектующие: видеокарту, процессор, блок питания, материнскую плату и т.д. Для рядового же пользователя эта задача может оказаться нетривиальной. Что немудрено, ведь не все процессоры можно вставить в любую материнскую плату, и не каждый блок питания может удовлетворить энергопотребление видеокарты и остальных компонентов системного блока.

Пользователи, которые не могут собрать ПК самостоятельно, либо обращаются к сборщикам — людям, которые искушены в вопросе совместимости компьютерного железа, — либо смотрят в сторону так называемых «готовых ПК». Под готовыми ПК подразумеваются системные блоки, начинку которых за пользователя подобрал продавец. И уже тут системный блок начинает походить на так называемый мистери-бокс — ящик, содержимое которого сложно предугадать.

«Проблема некачественных готовых компьютеров действительно стоит очень остро. С одной стороны, это удобно, ведь человеку не надо задумываться о совместимости характеристик железа, а с другой стороны — стоит только надеяться на то, что продавец будет добросовестным. <…> Сборка как услуга позволяет скрыть все что угодно с точки зрения качества», — сказал «Газете.Ru» редактор издания Android Insider, автор YouTube-канала про ноутбуки, компьютеры и их комплектующие XCOM-SHOP Артем Сутягин.

Да, продавец может перечислить комплектующие в карточке товара и даже указать результаты тестирования ПК в популярных играх, но не факт, что в жизни системный блок соответствует описанию в интернете. На YouTube существует целый жанр обзоров готовых ПК с онлайн-площадок, в которых блогеры устраивают шоу, показывая, как нагло врут продавцы.

Как обозначается производительность ПК на маркетплейсах Главным мерилом производительности ПК в играх выступает такой параметр, как количество кадров в секунду, который обозначается аббревиатурой FPS (frames per second — англ. «кадры в секунду»). Суть простая: чем больше FPS ПК выдает в игре, тем плавнее воспроизводится контент. Чем плавнее, тем круче.

Грубо говоря, есть два вида обмана: завышение результатов тестирования компьютера в популярных играх и мухлеж с комплектующими. В первом случае продавец указывает в карточке ПК на онлайн-площадке не имеющие отношения к действительности FPS в новейших и требовательных играх. Во втором — коммерсант подсовывает под видом актуального железа либо бывшие в употреблении компоненты, либо восстановленные в кустарных условиях в Китае, либо просто очень старые, которые априори не могут быть производительными в современных играх, так как на аппаратном уровне не поддерживают новые технологии визуализации 3D-графики вроде трассировки лучей. Эти компоненты, приобретенные по минимальной цене, собираются в системные блоки и выставляются на продажу, зачастую без какого-либо уведомления покупателя об их происхождении.

«На маркетплейсах полно сборок за 50–60 тысяч рублей с процессором типа Intel Core i7-2600, выпущенного в 2012 году, и бэушной видеокартой Nvidia GTX 1660 Super аж 2019 года. И мало того, что видеокарта бэушная, она, скорее всего, будет взята из давно отработавшей свое майнинговой фермы, то есть с полностью выработанным ресурсом. Фактическая стоимость такого железа без сборки — 10–20 тысяч рублей максимум. И это не редкость», — сказал «Газете.Ru» профессиональный сборщик ПК, автор YouTube-канала Serodji, который специализируется на обзорах комплектующих для ПК, а также их подборе для сборки системных блоков Сергей Дрегваль.

Экономика обмана

Посчитать всех продавцов готовых ПК на онлайн-площадках можно. Но сколько среди них недобросовестных? Допустим, на часть из них пожаловались пользователи. А что с теми, на которых еще не пожаловались? Кроме того, продавцы научились портить статистику, покупая хорошие отзывы покупателей. Нечистые на руку коммерсанты регулярно кладут в коробку с подозрительным оборудованием брошюры с текстом: «Поставьте купленному товару пять звезд, и мы вернем вам 1000 рублей».

Как бы то ни было, есть примерные оценки экспертов. Например, менеджер по бренд-коммуникациям компании iRU, которая продает готовые компьютеры, Артем Пищулин считает, что доля недобросовестных продавцов ПК на маркетплейсах сегодня достигает 50%.

«Количество недобросовестных продавцов компьютерной техники однозначно выросло. С 2022 года, из-за санкционного давления и сложностей с поставками, появилось множество серых схем — как контрафакта, так и продажи б/у-оборудования под видом нового. По приблизительным оценкам сейчас доля таких продавцов на маркетплейсах может составлять до 50%», — сказал он.

В свою очередь Артем Сутягин с YouTube-канала XCOM-SHOP, опираясь на собственный анализ отдельных случаев, отметил, что проблема «имеет заметные масштабы». При этом, по его словам, год от года доля некачественных готовых ПК «скорее растет, чем сокращается».

Ютубер Сергей Дрегваль также отметил негативную динамику. В своей оценке он опирается на результативность коллег по YouTube, которые специализируются на обзорах так называемых треш-компьютеров.

«На эту тему высказывается блогер Ремонтяш. У него последнее время часто выходят ролики про вот эти компьютеры с маркетплейсов. Такое ощущение, что ему этот треш даже не приходится искать, так как им представлено большинство ассортимента маркетплейсов», — сказал он.

Главный редактор издания о технологиях Ferra.ru Евгений Харитонов отметил, что наибольшая концентрация некачественных ПК наблюдается в бюджетном ценовом сегменте — до 60 000 рублей . Конфигурации среднего и флагманского уровня, по его словам, выбирают более придирчивые покупатели, которых обмануть сложнее.

«Точную долю вряд ли кто-либо сможет подсчитать — я думаю, маркетплейсы не мониторят эту информацию. Навскидку, исходя из личных наблюдений, среди бюджетных ПК доля треш-оборудования равна минимум 30%», — сказал он.

Прибыль таких недобросовестных предпринимателей может быть колоссальной. Как было отмечено выше, для сборки треш-компьютеров коммерсанты покупают комплектующие по экстремально низким ценам, а продают их в составе системных блоков чуть дешевле конкурентных предложений от добросовестных продавцов.

«Конкретные данные о размере прибыли недобросовестных продавцов не раскрываются в открытых источниках. На то они и недобросовестные, чтобы скрывать свои сомнительные доходы. Однако косвенные данные указывают на значительную маржинальность таких схем — в некоторых случаях прибыль может достигать 150–200% при использовании агрессивных методов продаж», — сказал Сутягин.

По словам Харитонова, «в зависимости от наглости продавца», наценка варьируется от 50% до 100%». Похожий показатель — «в среднем 50%» — назвал и директор управления продвижения интеграций и развития услуг компании «Ситилинк» Алексей Крупенин.

«При этом прибыль у добросовестных продавцов готовых ПК составляет примерно 15% с одного комплекта», — добавил он.

«Газета.Ru» направила запрос в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входит ряд крупнейших российских онлайн-площадок.

Человек и закон

Продажа системных блоков с указанием завышенной производительности в карточке товара или состоящих из бывших в употреблении комплектующих без надлежащего уведомления покупателя грубо нарушает российское законодательство. Подробно об этом «Газете.Ru» рассказал председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) и кандидат юридических наук Олег Павлов. Он отметил, что умышленное завышение производительности ПК и использование б/у-комплектующих может квалифицироваться как введение в заблуждение и предоставление недостоверной информации.

«Это статья 14.8 КоАП РФ, и штраф там до 10 тысяч рублей. В то же время, при определенных обстоятельствах, особенно если речь идет о систематическом характере такой деятельности, большом количестве нарушений и значительном объеме полученной выгоды, это может быть квалифицировано как мошенничество, за которое предусмотрена уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы», — сказал Павлов.

Что касается экспертизы, то, по словам Павлова, это зависит от того, установлен ли на товар гарантийный срок. Если установлен, то экспертизу должен проводить продавец. Однако такое право есть и у потребителя. Юрист рекомендует им воспользоваться, так как «раз продавец недобросовестный, он и там может начать мухлевать».

«Важно уточнить, что под самостоятельной экспертизой подразумевается обращение к лицензированным специалистам, уполномоченным проводить такие проверки. Услуги по экспертизе предоставляют либо торгово-промышленные палаты, которые имеются практически в каждом регионе, либо так называемые бюро судебных экспертиз. Кроме того, в некоторых регионах при общественных объединениях потребителей работают профильные эксперты по различным видам товаров», — подчеркнул юрист.

Стоит отметить, что недобросовестные продавцы обклеивают составные части корпуса системного блока пломбами. За их срыв коммерсанты угрожают аннулированием гарантии. Делается это как раз для того, чтобы запугать потребителя и отвадить его от идеи какой-либо экспертизы. Павлов подчеркивает, что никакой роли ни пломбы, ни угрозы продавца в данном случае не играют.

«Согласно законодательству о правах потребителей, запрещается обуславливать выполнение требований потребителей в пределах гарантийного срока условиями, которые не связаны с недостатками товара. Продавец может отказать в гарантии только в случае, если докажет, что именно неквалифицированное вмешательство потребителя в конструкцию стало причиной возникновения недостатка. Такого понятия, как «лишение или аннулирование гарантии», в законодательстве не существует », — объяснил он.

Также Павлов добавил, что в случае обращения в суд покупатель вправе рассчитывать на возврат стоимости товара, компенсацию морального вреда и возмещение юридических расходов.

«При этом, если в досудебном порядке потребителем будет направлена продавцу претензия и на нее будет получен отрицательный ответ, дополнительно потребитель может претендовать на получение штрафа в размере половины от всех взысканных с коммерсанта сумм», — добавил эксперт.

Павлов также акцентировал внимание на ответственности маркетплейсов. По его словам, они не отвечают за качество товара, и именно поэтому не проверяют те товары, которые предоставляют продавцы для продажи. Соответственно, они не несут ответственность, если характеристики компьютера оказались недостоверными. Онлайн-площадки отвечают лишь за предоставление достоверной информации о самом продавце — его наименования, ИНН, ОГРН или ОГРНИП. Эта юридическая лазейка, по мнению Павлова, и создает «благодатную почву для различных недобросовестных, мошеннических практик со стороны продавцов».

Смотри в оба

Чтобы избежать столкновения с недобросовестными продавцами и защитить себя от приобретения некачественной или несоответствующей заявленным характеристикам компьютерной техники, эксперты дают ряд рекомендаций.

Прежде всего, важно проявлять дотошность при изучении описания товара, избегая подозрительных предложений.

«Нельзя покупать готовые ПК, в которых продавец не уточняет конкретные наименования всех комплектующих. Абстрактные комментарии типа «компактный мощный компьютер для игр и работы» означают лотерею», — сказал Харитонов из Ferra.ru.

Кроме того, по его словам, нужно избегать в объявлениях формулировок типа «аналог Core i7». Их эксперт назвал «кричащим свидетельством того, что внутри компьютера установлен 10-летний серверный б/у-процессор Xeon» — крайне устаревшее решение.

Если столкновение с мошенниками уже случилось, юрист Олег Павлов рекомендовал пожаловаться в службу поддержки онлайн-площадки и попробовать урегулировать вопрос с продавцом мирно. Если оба способа не помогли, нужно направить досудебную претензию и жалобу в Роспотребнадзор. Крайняя мера — обращение в суд.