«Шляпа и накладная борода — это несерьезно». Интервью об успехах российской видеоаналитики

Современные технологии компьютерного зрения обладают неслыханными ранее возможностями. Они определяют личность по части лица или фотографиями сорокалетней давности, распознают жизненные ситуации — падения, драки, состояние зданий и дорог, а также умеют читать КТ-снимки быстрее врачей и не уступая им в точности. Об успехах в развитии видеоаналитики на основе ИИ рассказал генеральный директор компании NtechLab Алексей Паламарчук.

— NtechLab находится под российской юрисдикцией сейчас или нет?

— Российская компания NtechLab всегда находилась под российской юрисдикцией. Материнская компания находилась вне российской юрисдикции, так как в свое время это нужно было для работы компании на международном рынке. NtechLab продавала свои услуги больше, чем в тридцати странах мира. На сегодняшний день мы провели процедуру редомициляции. Материнская компания с кипрской юрисдикции переехала под российскую, в свободную экономическую зону на острове Октябрьский Калининградской области. Таким образом сегодня две компании, и российская, и международная находятся в российской юрисдикции.

Чем занимается компания NtechLab? Компания NtechLab была организована в 2015 году для продажи сервиса FindFace. В него заложен передовой алгоритм для распознавания лиц, созданный программистом Артемом Кухаренко. Алгоритм победил во многих мировых конкурсах, включая The MegaFace Benchmark, Facial Recognition Vendor Test, EmotionNet Challenge, MUF Community Awards, Wider Pedestrian Challenge.



В 2022 году основатели NtechLab Артем Кухаренко и Александр Кабаков покинули компанию и уехали из России. В 2024 году новым генеральным директором компании NtechLab стал Алексей Паламарчук.

Сегодня компания NtechLab – обладатель целой линейки продуктов в сфере видеоаналитики на основе ИИ. Компания реализовала масштабные проекты для государства и бизнеса в 34 странах и более чем 70 регионах России, разрабатывая решения для «умных» городов, здравоохранения, промышленности, транспорта и других областей.



Владельцами компании являются международные и российские инвестиционные фонды, крупнейшая доля консолидирована инвестиционной группой «Основа Капитал». В 2024 году NtechLab в два раза увеличила выручку – до 1,7 млрд рублей. При этом 70% выручки обеспечили российские заказчики, около 25% – международные.

— На 2018 год компания NtechLab имела лучший алгоритм в мире по распознаванию лиц и силуэтов. На сегодняшний день он остается лучшим?

— По очевидным причинам наша компания не представлена сейчас официально в международных рейтингах, но по факту алгоритмы компании в международных рейтингах представлены. Мы до сих пор находимся на высоких строчках.

— То есть постоянно дорабатывается алгоритм?

— Да, алгоритм дорабатывается, при этом усовершенствование идет в нескольких направлениях. Сейчас наши усилия сосредоточены на том, чтобы сделать данные легче с точки зрения средств хранения. За последние несколько лет объем хранения наших данных стал на 50% меньше, мы позволяем заказчику экономить на СДХ (системы хранения данных). Мы занимаемся тем, чтобы аналитика могла размещаться на легких устройствах, на программных комплексах, на мобильных комплексах.

— Например, каких?

— Например, в автомобилях.

В частности, у нас есть решение для ГАИ, которое устанавливается прямо в автомобиль. Вплоть до того, что можно установить видеокамеры с нашей аналитикой без подключения к электричеству.

То есть, у нас есть автономные решения, которые будут работать в течение нескольких дней без подзарядки и отсматривать автопоток. Например, оперативно выявлять по номерным знакам подозрительные автомобили – снятые с государственного учета или принадлежащие лицам, лишенным водительских прав. Подобные простые в установке и использовании «коробочные» решения могут использоваться и для малого и среднего бизнеса.

close Генеральный директор компании NtechLab Алексей Паламарчук NtechLab

— Делаете ли вы что-то для ЖКХ?

— У нас есть решение в сфере ЖКХ, в частности, в Нижегородской области. Здесь нашей компанией реализован большой проект по контролю за вывозом твердых коммунальных отходов. Искусственный интеллект мониторит состояние контейнерных площадок, не только в части приезжала ли машина, вывезла мусор или нет. Он мониторит заполняемость контейнера, чистая ли площадка, никто ли ее не перегородил, не завалено ли она строительным мусором, не подъехал ли кто-то из соседней стройки, чтобы что-то выбросить. А дальше система формирует отчетность вплоть до присваивания рейтингов различным региональным операторам и подрядчикам.

— Это новый цифровой ЖКХ?

— Да. Также наши алгоритмы, установленные на камеру автобуса, позволяют ему собирать всю информацию о состоянии городской инфраструктуры. Камера фиксирует повреждения на дороге, разрушенные фасады, граффити, неработающие столбы освещения.

Кроме того, наш ИИ заговорил. Он предупреждает, что не надо бросать самокат на дороге, сообщает оператору, если видит упавшего человека. В скором времени в этом случае он сможет сам вызвать скорую помощь, а если увидит драку – полицию.

— Так получается, у вас есть одна платформа, которую вы кастомизируете под разные задачи?

— Сегодня мы имеем, по сути, несколько полноценных платформ под разные задачи.

— Как называется первая?

— Это платформа FindFace Multi. Она представляет собой комплекс для распознавания лиц, силуэтов, автомобилей, одежды — то есть всего, что связано с действиями людей, их поведением.

— Допустим, я надеваю кепку, парик, хирургическую маску. Определит ли ваша система мою личность?

— Безусловно. На самом деле, для аналитики эта задача совершенно несложная. Для того, чтобы аналитика распознала человека достаточно, чтобы хотя бы часть лица попала в объектив.

— Определенная часть? Глаза, нос?

— Нет, любая. Алгоритм распознавания построен на векторной модели. Человеческое лицо описывается математической моделью, с некими уникальными соотношениями векторов. И если в кадр попадает только часть лица, — это часть векторов, соотношения между которыми достаточно уникальны, чтобы определить, о каком именно человеке идет речь. Поэтому говорить об очках, шляпе, накладной бороде — это совсем несерьезно.

— Так, а как же человек хранится внутри этой системы? С какой картинкой сравнивает аналитика, чтобы распознать лицо?

— Система распознавания — это всего лишь инструмент. Мы этот инструмент передаем заказчику, у которого есть база. Для того, чтобы алгоритм качественно отрабатывал, достаточно любых фото-, видеоизображений. Причем они могут отличаться от наблюдаемого в данный момент человека на десятки лет.

Человеческий глаз не может достоверно сказать, что вот этот 10-летний мальчик похож на вот этого 70-летнего дедушку, а искусственный интеллект может.

Система может одновременно работать с сотней тысяч изображений.

— А вторая платформа?

— Это платформа, которая позволяет следить за безопасностью для правоохранителей.

— Серийных убийц, маньяков можно искать с помощью вашей системы?

— Конечно, ведь их можно обнаружить по поведению. Представьте, что наша система стоит на здании школы, она анализирует поведение родителей, приходящих за детьми. Стандартный родитель — подошел, ждет у входа, встретил ребенка, ушел. Но вдруг система замечает, что взрослый мужчина периодически ходит вокруг спортивной площадки, где занимаются дети. Это профилактика, которая может очень сильно помочь в предупреждении такого рода преступлений.

Платформа эффективна и в поиске пропавших людей. Например, недавно в Новосибирской области мы внедрили ИИ-сервис по поиску потерявшихся детей. Это первый в России регион с такой технологией. Родители звонят по номеру 112 и заявляют о пропаже ребенка, а затем через специальный цифровой сервис загружают его фотографию. Фото поступает в защищенный контур комплекса «Безопасный город» для осуществления оперативного поиска. Так, при помощи «умной» видеоаналитики еще до анонсирования ее запуска в СМИ удалось помочь шести семьям найти потерянных детей. А после публикации новостей об этом за несколько дней еще пять семей обратилось за помощью в полицию, и дети также были благополучно найдены благодаря ИИ-сервису.

— Как называется ваша третья платформа?

— NtechCity, эта платформа для городов. Я уже немного рассказал о ней выше.

— И четвертая?

— Медицинская платформа. В 2021 году компания пошла в это направление. А в 2024-м мы получили регистрационное удостоверение Минздрава на медицинское изделие, — искусственный интеллект для анализов снимков КТ. Это решение уже эффективно работает в 12 регионах России. Сейчас мы работаем с заболеваниями головного мозга, определением инсульта, рассеянного склероза. В глубокой степени готовности находится наше решение по раннему выявлению деменции, болезни Альцгеймера. Также у нас реализовано решение, оно сейчас проходит стадию регистрации, которое позволяет по состоянию головного мозга спрогнозировать развитие тех или иных заболеваний.

— Что у вас в планах?

— Мы разрабатываем целую линейку ИИ-решений для аэропортов. Эти решения могут быть востребованы как в России, так и в дружественных странах. ИИ сможет распознать проход людей в запретные зоны в самих аэровокзалах, а также на перронах аэропортов – в том числе, ИИ сможет отслеживать неправильную парковку автомобилей на перронах или переход дороги в неположенном месте.

close NtechLab

— Над чем работаете еще?

— Мы получаем много запросов от малого и среднего бизнеса. Им требуются готовые решения на основе ИИ для повышения качества своего сервиса. К примеру, наши продукты для ресторанов позволяют увеличить скорость обслуживания посетителей, подсказывая персоналу, какие столики требуют внимания. В коворкингах, барбершопах ИИ оценивает заполненность рабочих мест, отмечает пиковые часы посещения и ведет учет рабочего времени сотрудников. Также ИИ может обращать внимание на качество обслуживания и соблюдение всех регламентов со стороны персонала. Это важно не только для ресторанов и барбершопов, но и для АЗС, автосалонов, частных поликлиник.

Крупный бизнес, в свою очередь, заинтересован в контроле со стороны ИИ качества выполнения сложных технологических процессов. ИИ быстро реагирует, оповещая о возможности возникновения тех или иных ошибок, предпосылок для брака. Строительные компании хотят использовать видеоаналитику на объектах для контроля за ходом монтажных работ, а также для учета рабочего времени бригад: все ли вовремя вышли и в полном ли составе? Мы видим большой интерес и со стороны сельского хозяйства, где ИИ может помочь человеку отслеживать тысячи голов скота, оценивать их физическое состояние, режим кормления.

— Российский бизнес, как я уже поняла, растет большими темпами. А международный?

— Наша компания находится под санкциями. Конечно, это очень осложнило работу на международных рынках. Но на сегодняшний день мы активно возвращаемся «в мир». Работаем и в Латинской Америке, и на Ближнем Востоке, и в странах Азии, и в Северной Африке. То есть мы чувствуем спрос на наши решения, в странах СНГ, в странах БРИКС тоже. Мы чувствуем большой спрос на решение, поэтому рассчитываем, что в этом году порядка 30% выручки компании могут составить продажи на международном рынке.