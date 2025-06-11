В России давно преподают школьные предметы в Minecraft. «Газета.Ru» пообщалась с учителями

Глава «Умскул» Данилов: в РФ нет методической базы для работы с Minecraft в школе

В России уже несколько лет проводятся эксперименты по использованию самой популярной в мире видеоигры Minecraft в образовании. За годы попыток появились компании и частные репетиторы, которые специализируются на преподавании школьникам в популярной видеоигре. В Международный день игры «Газета.Ru» рассказывает, кто и как в России используется Minecraft для передачи знаний детям, какие есть плюсы и минусы у такой учебы, а главное – может ли игра в ближайшем будущем заменить учебники в общеобразовательных школах.

Развитые страны перешли на Minecraft

Minecraft – это игра в жанре «песочница», которую в 2011 году выпустила американская студия Mojang. C 2014 года как проект, так и его разработчики принадлежат корпорации Microsoft. Сутью Minecraft является строительство: в распоряжении игрока есть всевозможные ресурсы в виде кубических блоков, из которых, как из кусочков Lego, можно собрать что-угодно. Игрок волен развлекаться с этими блоками как хочет, поэтому жанр и называется песочницей.

Minecraft доступна на всех актуальных платформах, будь то смартфон, планшет, компьютер или игровая консоль. Из-за творческого игрового процесса и повсеместного присутствия Minecraft является самой продаваемой видеоигрой в истории после Tetris. А ядром аудитории этого развлечения являются как раз дошкольники, школьники и студенты – на них приходится более 60% игроков.

Кто именно первым начал преподавать в Minecraft, пожалуй, узнать невозможно. Однако, что известно наверняка, так это дата выхода образовательной версии Minecraft – Education Edition – 1 ноября 2016 года. Она была создана специально для проведения уроков в школах, колледжах и других образовательных учреждениях.

От обычной версии Education Edition отличается наличием режима Classroom, который распределяет игроков на учителя и учеников, сотен карт для уроков, обучающих материалов по взаимодействию с Minecraft для детей и взрослых.

Minecraft Education Edition уже используется в десятках тысяч школ в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, странах ЕС, Сингапуре, ОАЭ, Южной Корее, Японии и не только. Школьники в этих регионах с помощью игры обучаются математике, истории, биологии, информатике и другим предметам.

Важно отметить, что речь идет не об общенациональных программах по внедрению Minecraft в школах, а скорее о пилотных программах, разрешенных на уровне министерств образования и региональных департаментов.

«C 2019 года Education Edition в США используется в более чем 30 штатах для курсов биологии, истории и программирования. Основные сложности там связаны с нехваткой учителей, умеющих работать в игровом формате, а также с тем, что Education Edition почти не интегрируется с классическими LMS (Learning Management System).

В Великобритании с 2017 года проект Code Club обучает младшеклассников Python и физике через Minecraft, но там опасаются «игровой зависимости», поэтому вводят жесткие лимиты по времени. В Финляндии с 2018-го несколько муниципальных школ используют Minecraft для преподавания химии (моделирование молекул) и языков (ролевые квесты), но часто нужно дорабатывать материалы из-за недостаточной локализации на финский», – привел несколько примеров в разговоре с «Газетой.Ru» Ростислав Лихогруд — основатель российского проекта «Mindcube Академия», который занимается преподаванием в Minecraft.

Minecraft – это не по-нашему

Пик популярности на преподавание с помощью Minecraft в России пришелся на 2020 год, когда из-за пандемии COVID-19 школы и вузы вынуждено начали переходить на дистанционное обучение и прибегать в этом к различным вспомогательными средствам. Одним из них стала игра Minecraft.

В России и до этого были энтузиасты, которые проводили уроки в обсуждаемой игре, но именно из-за пандемии данное новшество начало проникать даже в государственные образовательные учреждения.

В частности, в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в Minecraft создали аудиторию, в которой проводились онлайн-лекции по программированию, а учительница из кемеровской школы №45 проводила в игре уроки по физике. Свой кампус в Minecraft, в котором собирались проводить лекции, появился и у Высшей школы экономики (ВШЭ). С завершением пандемии этот пик быстро сошел на нет, и каждый из перечисленных проектов был, если не заброшен совсем, то точно не получил какого-либо значимого развития.

«Сегодня в ряде российских школ есть факультативы и кружки в игровом формате, а некоторые преподаватели используют Minecraft для преподавания истории, математики или программирования, но это единичные случаи.

В России возможно сделать игровую практику системной и повсеместной, но для ее масштабного внедрения нужна методическая база, обученные педагоги и поддержка на уровне государства»,

– сказал «Газете.Ru основатель образовательной платформы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» Дмитрий Данилов.

Главными барьерами на пути проникновения Minecraft в качестве образовательной среды в общеобразовательные школы, по его словам, являются отсутствие методической проработки и недостаточная цифровая грамотность у части учителей. Даже если педагог хочет попробовать что-то новое, у него просто может не быть технических ресурсов или разрешения от локального руководства, сообщил эксперт.

Частный случай

И если в общеобразовательных учреждениях России применение Minecraft в образовании сталкивается с различным препонами, то в репетиторстве этот тренд развивается более свободно и активно. Например, уже упомянутая «Mindcube Академия» является одной из крупнейших российских компаний, которая специализируется на использовании Minecraft для обучения детей. Она разработала платформу на базе игры, которая репетиторами применяется для проведения занятий по математике, русскому языку, физике, биологии, истории, информатике, английскому языку и не только.

При этом образовательный материал соответствует тому, что подается в обычных школах. Важно, что «Mindcube Академия» является не только разработчиком среды, которая включает в себя локации для Minecraft на тему уроков и пресеты для клиента игры, но и занимается подбором преподавателей, обучению их работе с Minecraft и поиску учеников.

«На данный момент у нас около 45 сертифицированных учителей, но они работают в формате репетиторства, а не в штате: мы подбираем преподавателя для ученика, предоставляем площадку и техническую поддержку. Ежемесячно приходит более ста заявок, но допускаем к работе только 8-12 человек.

Основные причины отказов — недостаточный уровень квалификации и отсутствие опыта работы с детьми в интерактивном формате»,

– сказал основатель «Mindcube Академия» Ростислав Лихогруд.

При этом, если преподаватель проходит собеседование, он направляется на допобучение по работе с Minecraft. Его прохождение занимает 10-15 дней. После преподавателю назначаются два ментора из опытных преподавателей, которые могут помочь начинающему специалисту при возникновении вопросов.

Говоря о масштабе проекта, Лихогруд отметил, что в январе-марте 2025 года через них прошли около 400 учеников. При этом в этот же период 2023 года, когда проект только перешел от пилота к коммерциализации, учеников было менее 100.

Урок с удовольствием

Урок в Minecraft представляет собой по сути игровую сессию с ограничениями. Вместо класса – карта, игровая локация созданная строителем заранее. В случае с «Mindcube Академия» оформление карты соответствует предмету. Детали могут меняться в зависимости от темы урока. Кроме того, в карту могут быть встроены различные модули. Например, недавно «Mindcube Академия» смогла встраивать в карты экран, на котором можно воспроизводить видеофайлы.

В случае с частными репетиторами масштаб локаций и их оформления может быть меньше и проще. Так, у преподавателя по математике Анны Каташовой для всех уроков используется одна карта. На ней построен замок с вывеской «Академия», в котором есть несколько интерактивных зон для разных задач. Карту учительнице помог создать ее партнер – Данила Ромаренко. Анна разрабатывала, опираясь на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), план урока, а Данила – помогал проектировать локацию.

«Я преподаю младшеклассникам математику в Minecraft c 2023 года. За это время с моим проектом ознакомились несколько десятков учеников. При этом сама задумка совместить Minecraft и уроки появилась еще раньше. Я занималась (и занимаюсь) репетиторством и для повышения вовлеченности учеников начала рисовать для них карточки в стиле игры.

Детям задумка понравилась. Позже, по окончанию учебного года, я уже начала работать над полным совмещением своей деятельности с игрой. Так и появилась «Академия», – рассказала Каташова.

По ее словам, идея заключалась в том, чтобы сделать интерактивный урок, который поддерживал бы интерес детей к математике на летних каникулах.

Ограничение же заключается в том, что у аватаров учеников в учебных игровых сессиях заблокированы многие возможности по взаимодействию с окружающей средой. Если обычно игрок может вооружиться киркой и начать ломать или наоборот достраивать локацию, то в ходе урока данная возможность открывается только в рамках сценария занятия. Делается это для того, чтобы ученики не отвлекались от обучения.

В учебной сессии Minecraft также имеет место быть голосовой чат. В нем учитель излагает методический материал и дает возможность отвечать ученикам на вопросы, а также задавать их самостоятельно. Кроме того, голосом учитель курирует действия школьников на карте, где располагаются интерактивные объекты, предназначенные для закрепления знаний в игровой форме.

«⁠Конечно, дети часто уходят в прямой функционал игры. Я даю им возможность свободного хождения, но некоторые другие опции ограничиваются. Кроме того, в начале каждого урока проводится четкий инструктаж. Тем не менее, нами, — педагогом и техническим специалистом, — постоянно ведется работа по удержанию внимания детей, средний возраст которых 7-10 лет. Для этого в каждой локации существует свой сценарий, который прописан заранее», – объяснила Каташова.

Эффективность таких уроков замеряется по-разному. Например, в случае с уроками «Mindcube Академия» тесты и контрольные задания встроены непосредственно в игровой мир.

Плюсы да минусы

По словам старшего научного сотрудника лаборатории Информационных технологий для психологической диагностики при факультете «Информационные технологии» Московского государственного психолого-педагогического университета (МППГУ) Сергея Ермакова, главное преимущество геймификации образования состоит в том, что игровые элементы формируют устойчивую внутреннюю мотивацию учащихся. То есть школьники охотнее возвращаются к обучению, поскольку вместе со знаниями дети получают и удовольствие от процесса.

«Геймификация способствует развитию творческого мышления, поддерживает внимание и интерес учащихся, а также позволяет адаптировать учебные задания под индивидуальные потребности каждого школьника», – сказал он.

В свою очередь основатель образовательной платформы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» Дмитрий Данилов добавил, что в случае с более взрослыми учениками – не младшеклассниками – игровая форма преподавания вызывает у детей меньше стресса.

«Особенно это важно в старших классах, когда уровень стресса перед экзаменами растет», – подчеркнул он.

Однако у геймификации образования и, в частности, использования в обучении школьников Minecraft есть и минусы. Взять хотя бы вовлеченность учеников в процесс. Опыт канадцев показал, что она действительно значительно выше, чем при классической форме преподавания. Но только поначалу. Позже у многих детей мотивация быстро снижается, так как им зачастую становится неинтересно находиться в виртуальном мире, с которым из-за ограничений образовательного режима почти нельзя взаимодействовать.

«Чрезмерное погружение в виртуальные миры может снизить уровень социальной адаптации ребенка. Правила взаимодействия в игре и реальной жизни сильно различаются, и это способно вызвать трудности при переходе от виртуального общения к реальному», – добавил Ермаков.

Анна Каташова считает, что Minecraft хорошо использовать для дополнительного образования, но переводить всю школьную программу в игру не стоит, да и просто невозможно это сделать. Такая игровая форма подходит не всем детям.

Ростислав Лихогруд также считает, что Minecraft вряд ли может стать основной образовательной платформой, куда будут переведены все общеобразовательные предметы.

«Во-первых, столько за компьютером нельзя сидеть, во-вторых, точные науки и подготовку к ЕГЭ в Minecraft изучать будет не очень эффективно. А вот изучение языков показало высокий уровень вовлечения и языковой практики, что может быть хорошим подспорьем как для детей, так и для взрослых».