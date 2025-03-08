«У нас простые мечты». Командир «Ночных ведьм» — о девушках-операторах БПЛА на фронте

В сентябре 2024 года Юлия Губанова приняла решение возглавить подразделение девушек-операторов БПЛА «Ночные ведьмы 2.0» в Добровольческом отряде роботизированных электронных комплексов и систем Б.А.Р.С. «Сармат». О том, кто может примкнуть к отряду девушек, работающих с FPV-дронами, как проходит их подготовка, что самое сложное в работе оператора дрона Юлия Губанова рассказала «Газете.Ru», находясь в зоне проведения СВО.

— В сентябре 2024 года вы приняли решение возглавить подразделение БПЛА в добровольческом отряде Б.А.Р.С. «Сармат», в начале октября подписали контракт и начали комплектовать подразделение девушек-операторов БПЛА «Ночные ведьмы 2.0», назвав его в честь женского авиационного полка времен Великой отечественной войны. Кто может к вам попасть?

— Могут попасть девушки после курсов управления БПЛА, желательно с навыками тактической медицины, с хорошей физической подготовкой, без проблем по здоровью, так как у нас довольно-таки тяжелое снаряжение, и, когда идешь на боевое задание, иногда приходится преодолевать пешком большие расстояния. А на тебе бронежилет, автомат с боекомплектом, разгрузка и еще все, что нужно везти с собой для работы.

— Что такое разгрузка?

— Это такой пояс, военная нагрудно-поясная система с оружейными подсумками. В подсумки вставляются магазины, вешается аптечка, сбросники. Общий вес вместе с каской может достигать 20−25 килограммов. Плюс ты что-то обязательно несешь в руках.

— Что представляют собой курсы тактической медицины?

— Это оказание доврачебной самопомощи и первой помощи товарищу. Если вдруг, человек получает ранение, он должен оценить в первые секунды ситуацию: либо зажгутоваться сам и вколоть себе обезболивающее, либо помочь товарищу — оказать первую доврачебную помощь. Потому что, если перебиваются жизненно важные артерии, человек истекает кровью за 40 секунд.

Боец должен перекрыть артерию, которая кровоточит, наложить давящую повязку, перетянуть или наложить жгут или турникет, остановить кровотечение, а дальше уже либо самостоятельно, либо при помощи эвакуационной группы добраться до медсанчасти. Кроме того, правила золотого часа никто не отменял. Все это нужно понимать, контролировать.

— Что это за правило золотого часа?

— Когда ты накладываешь себе жгут или турникет, его в течение часа лучше снять чтобы конечность не пришлось ампутировать.

— А что представляют собой курсы управления БПЛА? Сколько по времени длится подготовка?

— Обычно месяц. Там дают первичные навыки управления БПЛА, чтобы здесь, на передовой, этому пришлось уделять как можно меньше внимания. В отряде же дается больше тактической подготовки, проводится боевое слаживание. Таким образом, если человек имеет первичные навыки управления БПЛА, он быстрее включается в работу.

— На этих курсах сколькими видами дронов обучают управлять?

— Беспилотники бывают разные, но в основном стандарт — это 10-дюймовые дроны. Сначала будущих операторов учат летать на симуляторе, затем — практические полеты на полигоне с грузом и без груза. Правда, сейчас появились оптоволоконные дроны, — там своя техника управления.

— «Ночные ведьмы» с оптоволоконными дронами работают?

— Конечно. Такие дроны не поддаются воздействию РЭБ, поэтому их ни заглушить, ни уронить, ни подменить картинку. Очень надежная и эффективная машина.

— Как далеко эти оптоволоконные дроны могут улететь, будучи «пристегнутыми» проводом?

— Довольно далеко. Это расстояние до пары десятков километров.

— Действительно ли вы являетесь КМС по биатлону? Помог ли опыт стрельбы из винтовки для биатлона в том, что вы делаете сейчас?

— Да, я являюсь КМС по биатлону, и, конечно, характер, который у спортсменов вырабатывают с детства, помогает в зоне СВО. Полученный в спорте навык стрельбы здесь тоже пришелся кстати, хотя и приходится работать с другими видами оружия. Мы отрабатываем навыки стрельбы из автоматов Калашникова, проходим тактическую подготовку, выезжаем на полигоны. Конечно, когда оператор дрона начинает стрелять, — это уже худший вариант, значит группа раскрыта противником. Но в любом случае огневая подготовка у нас должна быть.

— Вы лично управляете дронами или выступаете, скорее, как организатор, стратег?

— Я вместе со всеми прохожу подготовку, выезжаю на боевые задания, управляю дронами, как на оптоволокне, так и радиоуправляемыми. Ну и, соответственно, осуществляю организацию и командование подразделением.

— Какой дрон легче пилотировать: радиоуправляемый или на оптоволокне?

— На оптоволокне нужно применять более самолетные навыки, — крутиться на нем, резкие движения выполнять нельзя. Потому что оптоволокно хрупкое, тонкое, оно похоже на леску, может порваться. Тем не менее, это очень хороший дрон. В частности, наше подразделение работает с «Князем Вандалом Новгородским».

— Это название дрона?

— Да, выпускается в Новгороде. Наш командир Дмитрий Олегович Рогозин наладил тесное сотрудничество отряда и с оборонно-промышленным комплексом, с «народным ВПК». К нам постоянно привозят дроны на апробацию. Сначала мы выезжаем на полигоны, а потом ведем апробацию в боевых условиях, готовим отчеты производителю о плюсах и минусах его изделия, даем свое заключение, что требует доработки.

Кроме того, у нас в отряде работает научно-производственный центр, который занимается разработкой своих дронов и других новинок.

— Это тоже девушки?

— В том числе там и девушки. Но я командую боевым взводом, и мы как раз занимаемся боевой апробацией.



— Давайте поясним наши читателям, что мы говорим именно о FPV-дронах (First Person View). Этот дрон умеет передавать картинку с борта прямо на очки виртуальной реальности, в которых находится оператор. То есть, оператор видит местность как будто находясь прямо на борту БПЛА. Скажите, дроны на оптоволокне тоже относятся к FPV?

— Да, это тоже FPV-дроны.

— Как обычно у вас работают девушки в двойках? Ведь оператор, когда находится в очках, ничего вокруг не видит, как и любой другой человек в шлеме виртуальной реальности.

— В зависимости от ситуации. Либо один оператор летает, но, если картинка плохая, и оператор сосредоточен на том, чтобы довести дрон до места, кто-то может рядом корректировать, тоже в очках или с монитором.

— Операторы работают из укрытия?

— Стараемся, конечно, чтобы наши расчеты работали из укрытия. Это либо блиндаж, либо подвал, либо еще что-то. На открытом пространстве стоят только ретрансляторы, которые, естественно, стараемся маскировать.

— На какое самое большое расстояние радиоуправляемый дрон может улететь от оператора?

— Это зависит от разных факторов. От заряда батареи, от антенны, — насколько высоко она стоит. Обычно FPV-дрон может улететь на 10-20 километров, если на нем стоит спаренная батарея. Кроме того, многое зависит от скорости, от погоды. Чем выше скорость, тем быстрее высаживается батарея. Если, например, холодно, она еще быстрее садится. Если дрон несет тяжелый снаряд, — это тоже увеличивает расход батареи. Встречный ветер также может негативно влиять на расход.

— Как проходят тренировки операторов?

— Проводим боевое слаживание расчетов. Тренировки по скорости развертыванию НСУ (наземные станции управления) и сворачиванию НСУ, тренировки то такмеду и тактике. Когда испытываем какие-то новинки, то сразу смотрим на каком расстоянии может отключиться связь или видео. Испытываем, улучшаем и уже потом применяем на боевом задании.

— В чем тонкости управления FPV-дроном?

— Надо уметь пикировать, потому что иногда пикирование происходит с 50, 60, 70 метров. Стики (насадки на пульте управления) надо держать так, чтобы если даже отключается связь или управление, дрон мог поразить цель. В зависимости от цели надо подлетать с разных сторон. Иногда надо бить в башню, в другом случае – в топливный бак или в гусеницы. Все это наши операторы знают.

— Действительно ли люди, которые имеют большой опыт компьютерных игр, лучше управляют дронами?

— Есть такое. Они быстрее схватывают. Кроме того, они хорошо знают, что такое геймпад, как его держать, как управлять.

— Что самое опасное в деятельности оператора FPV-дрона?

— Зайти на позицию и выйти с ее. Это каждый раз продумывается отдельно. Все зависит от позиции, где она находится, какие варианты подходов к ней есть.

— Есть ли у вас потери в отряде на данный момент?



— Нет, потерь за всю историю отряда у нас не было.

— Сейчас активно проходят переговоры. Возможно, специальная военная операция движется к завершению. С вашей точки зрения, могут ли военные действия закончиться прямо сейчас?

— Думаю, предстоит очень сложный переговорный процесс, и я уверена, что это будет не быстро. Идти на какие-то компромиссы с врагом опасно, они не держат слово. Мы должны отстоять все наши интересы, интересы нашей страны. Но, конечно же, хочется, чтобы военные действия закончились как можно быстрее, нас всех ждут дома.

— Как будете праздновать с девчонками 8 марта?

— Ждем поздравления от наших ребят. Будем надеяться, что отпразднуем и боевыми успехами в том числе. А так, понятно, что праздник женский, а девчонки остаются девчонками везде, даже на фронте.

— Красятся, делают себе укладку?

— Конечно.



— О чем мечтают «Ночные ведьмы»?

— Самые простые мечты. О мире, чтобы дети были здоровы, чтобы побыстрее вернуться домой, к семьям, мужьям.

И, конечно же, мечтают о том, чтобы получше прицел купить, обвесы на автомат. Совсем не женские мечты, но на данный момент вот так.