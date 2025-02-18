Наконец-то флагман. Обзор самого мощного смартфона Huawei — Mate 70 Pro

Компания Huawei только что представила глобальную версию новейшего флагманского смартфона Mate 70 Pro, который в конце 2024 года буквально взорвал китайский рынок, продавшись многомиллионным тиражом за короткий срок. Новинка получила необычный экран, камеру с модулем «ультрареалистичной» съемки и другие инновации, достойные флагманского уровня. Корреспондент «Газеты.Ru» в числе первых ознакомился со смартфоном — и делится своими впечатлениями.

Дизайн и эргономика

Компания Huawei часто хвалится тем, что у нее свой путь, поэтому значительная часть ее продуктов — например, смартфонов, — не похожа на продукцию конкурентов. Mate 70 Pro — яркое тому доказательство. Это один из немногих за последний год дорогих девайсов от топовых компаний, не повторяющих дизайн iPhone. Samsung, Google, Nothing, Oppo — все они в 2024 и 2025 годах выпустили флагманы с плоскими рамками и экраном, как у смартфонов Apple.

У Huawei другой путь. В Mate 70 Pro это выражается хотя бы использованием экрана нестандартной ширины. С какой диагональю смартфон ни возьми, Mate 70 Pro всегда будет шире на несколько миллиметров. Ширина новинки Huawei — 79,5 мм. При сопоставимой диагонали экрана все флагманы 2024–2025 годов уже: Galaxy S25 Ultra — 77,5 мм, iPhone 16 Pro Max — 77,6 мм, Pixel 9 Pro XL — 76,6 мм.

close Роман Кильдюшкин/«Газета.Ru»

У этой особенности есть и плюсы, и минусы. Первые сводятся к тому, что большая площадь экрана позитивно сказывается на просмотре любого контента: будь то текст, видео или игры.

Минус же в том, что пользоваться смартфоном одной рукой неудобно. Понимание этого кристаллизуется, когда первый раз пытаешься набрать текст — большой палец просто не дотягивается до противоположного края экрана, где расположены необходимые буквы. Стоит отметить, что с такой проблемой столкнулся не только корреспондент «Газеты.Ru», но и другие обзорщики.

Набор органов управления минимальный: есть клавиши регулировки громкости и управления питанием. В последнюю встроен сканер отпечатков пальцев. Решение, прямо скажем, для 2025 года диковатое, учитывая, что большинство других вендоров использует подэкранные сенсорные. Впрочем, несмотря на нестандартное место внедрения, работает дактилоскопический сканер в Mate 70 Pro быстро и точно. Смущает разве что размер кнопки и ее формат: тактильно и визуально она очень похожа на соседнюю «качельку» регулировки громкости, из-за чего на ощупь их легко спутать.

Выручает в этой ситуации система распознавания лиц. На рынке Android-смартфонов Huawei — одна из немногих компаний, которая оборудует свои устройства системами с построением 3D-карты лица, как в Face ID у iPhone. При этом, скорее всего, у Huawei эта система среди Android-смартфонов лучшая, поскольку работает безотказно независимо от положения головы или качества освещения.

Рамка смартфона металлическая, в цвет корпуса (в случае с обзорным экземпляром — черная). Она скруглена и плавно перетекает в такой же закругленный по краям экран с одной стороны и в крышку — с другой. Крышка выполнена из некоего «парчового волокна», которое, по заявлению производителя, устойчиво к повреждениям и царапинам. За 10 дней тест-драйва Mate 70 Pro не получил ни одной царапины. Учитывая, что многие другие устройства с глянцевыми поверхностями царапаются, что называется, о воздух, — это похвально. Ощущается же парчовое волокно как пластик , что, возможно, кому-то покажется недостойными флагмана свойством.

close Роман Кильдюшкин/«Газета.Ru»

Венцом дизайна Mate 70 Pro стал камерный модуль, выполненный в форме большого и сильно выступающего из корпуса круга. Что-что, а этот элемент дизайна точно кричит о том, что перед вами флагман. Но вряд ли данную особенность можно назвать уникальной: на рынке смартфонов в целом наблюдается тренд на гипертрофированные камерные модули. Даже Apple из года в год хоть и не меняет форму и расположение объективов, но наращивает их размер.

Mate 70 Pro — красивый смартфон. Он привлекает внимание и создает впечатление дорогой игрушки, однако назвать дизайн устройства выдающимся, а сам гаджет удобным — сложно.

Экран и звук

Mate 70 Pro оборудован 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с нестандартным из увеличенной ширины разрешением 2832 на 1316 пикселей. Технология производства матрицы — LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide). Главное свойство LTPO — это динамическая частота обновления: от 1 до 120 Гц. При частоте 1 Гц девайс может отображать на заблокированном экране статичное изображение (например, часы) с минимальным потреблением энергии, а при частоте 120 Гц — выдавать плавную, крайне приятную глазу анимацию в интерфейсе, видеороликах или играх.

Дисплей защищен каленым стеклом Kunlun второго поколения — это китайский ответ стеклам Gorilla Glass, которые используются практически во всех смартфонах, кроме iPhone. Поругать покрытие Kunlun не за что — как было отмечено выше, за 10 дней смартфон не собрал ни одной царапины. Однако строить иллюзий по поводу «неубиваемости» экрана Mate 70 Pro не стоит — рано или поздно на экране каждого смартфона появляется мозолящая глаза ссадина, будь у него Kunlun 2, Gorilla Glass Victus или что-нибудь еще. Поэтому лучше использовать защитное стекло или пленку.

close Роман Кильдюшкин/«Газета.Ru»

Максимальная заявленная яркость — 2500 нит. Это много — причем настолько, что вряд ли кто-нибудь захочет пользоваться максимальной яркостью подсветки в помещении: экран будет слепить.

Нужен такой большой запас яркости для другого — хорошей читаемости информации на улице, под прямыми солнечными лучами. В этом сценарии Mate 70 Pro себя показал превосходно.

К качеству изображения претензий также нет — оно безупречное. Контрастность высокая, детализация тоже. Есть поддержка HDR. Со звуком ситуация похожая: Mate 70 Pro оборудован полноценным стерео, то есть динамики в верхней и нижней частях смартфона одинаково громкие. Справляются они с воспроизведением всех диапазонов частот, будь то бас или тенор.

Производительность и автономность

По уже сложившейся традиции на презентациях Huawei не раскрывает названия процессоров в своих смартфонах. Традиция эта сложилась после торговой войны между США и Китаем, вследствие которой компания Huawei оказалась в технологической блокаде: ей нельзя использовать американские технологии при разработке собственных продуктов.

Одним из продуктов Huawei являются мобильные процессоры Kirin. В условиях изоляции их совершенствование сильно замедлилось, но Huawei не стала отказываться от их использования в своих смартфонах и планшетах. Поэтому, чтобы не ударять в грязь лицом перед конкурентами, демонстрируя устаревшие характеристики своих чипов, Huawei и умалчивает о них на презентациях.

И если раньше это было оправдано, то сейчас, по мнению корреспондента «Газеты.Ru», Huawei не стоит стесняться чипов Kirin. Поскольку они, может, и не лучше топовых решений от Apple, Qualcomm, Samsung и MediaTek, но совершенно точно легитимны для использования в смартфонах, какие бы задачи перед ними не стояли.

Во всяком случае так без заискиваний можно сказать о Kirin 9020, который, как выяснили энтузиасты, установлен в Mate 70 Pro. Это выполненный по семинанометровому техпроцессу восьмиядерный чип, одно из ядер которого является высокопроизводительным и работает с частотой 2,5 ГГц, три — производительными с частотой 2,15 ГГц и четыре — энергоэффективными с частотой 1,6 ГГц. Это стандартная компоновка и для флагманских решений от других чипмейкеров, которые, впрочем, изготавливаются по более современному трехнанометровому техпроцессу. За производительность в играх в Kirin 9020 отвечает графический ускоритель. Оперативной памяти в Mate 70 Pro — 12 ГБ, а постоянной — от 256 ГБ до 1 ТБ.

С повседневными задачами обозначенный сетап справляется спокойно: интерфейс, веб-серфинг, буферизация свернутых приложений Mate 70 Pro под силу. Можно запустить на смартфоне и требовательные игры вроде Genshin Impact или PUBG: Mobile. Даже после часовых сессий эти игры продолжали стабильно работать на Mate 70 Pro, несмотря на самые высокие из возможных настройки графики.

В контексте смартфонов Huawei такой результат впечатляет, поскольку китайский IT-гигант долго не мог навязать достойную конкуренцию флагманам других производителей по части игровых возможностей. В случае с Mate 70 Pro компанию наконец-то можно поздравить с личным достижением. С другой стороны, в реалиях 2025 года хвалить флагманский смартфон за то, что он справляется с играми, странно.

Не лишним будет отметить, что под высокими нагрузками Mate 70 Pro заметно греется со стороны экрана, в области, где находится чипсет Kirin 9020. Нагрев не критичный — до 50°C, — но по прошествии часовых и более продолжительных игровых сессий держать смартфон в руках становится некомфортно.

В Mate 70 Pro используется аккумулятор емкостью 5500 мАч. При этом смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью до 100 Ватт и беспроводную — мощностью до 80 Ватт.

Флагман держит заряд фантастически долго — «полного» аккумулятора даже в режиме тестирования, в котором зачастую нетипично часто используются игры и камера, легко хватало на два дня.

Зарядка при этом, можно сказать, молниеносная — от комплектного блока питания Mate 70 Pro заряжается примерно за полчаса.

Фото и видео

Сзади новинка Huawei имеет три камеры. Основной — широкоугольный — модуль имеет разрешение 50 МП. Его особенность — переменная апертура со значениями f/1.4 и f/4.0, то есть в объектив встроен механизм, который регулирует диаметр отверстия, пропускающего свет на матрицу. По существу у этой особенности есть два достоинства: более естественное размытие фона на снимках и нивелирование засветов во время съемки видео (при вспышках в кадре автоматика сужает отверстие объектива).

close Роман Кильдюшкин/«Газета.Ru»

Сверхширокоугольный модуль имеет разрешение 40 МП. Угол обзора линзы составляет 120 градусов. Телеобъектив оборудован сенсором на 48 МП. Камера имеет фиксированное фокусное расстояние, что обеспечивает неизменяемое четырехкратное (4х) оптическое приближение объекта в кадре. Цифровой зум дает увеличение вплоть до 100 крат.

close Роман Кильдюшкин/«Газета.Ru»

Есть еще четвертая камера, которую Huawei на языке маркетологов называет «объективом для ультрареалистичной съемки». Подробности о природе данного модуля компания не раскрывает, но, судя по имеющейся информации, он представляет собой датчик цветового спектра. Проще говоря, модуль работает в паре с каждой из камер Mate 70 Pro и отвечает за определение характера источника света: естественного или искусственного. В зависимости от него алгоритмы смартфона настраивают баланс белого на снимке, то есть делают его более теплым или холодным. Правильный баланс белого действительно делает снимки реалистичнее, а также контрастнее и фактурнее.

Стоит отметить, что Huawei не пионеры в данном направлении. Скорее всего, компания просто вспомнила и усовершенствовала старую технологию, которую в далеком 2015 году в смартфонах начала применять LG. Однако вскоре после этого LG перестала разрабатывать смартфоны вовсе, а вместе с тем были позабыты и датчики цветового спектра.

Фронтальная камера Mate 70 Pro имеет сенсор на 13 МП и ультраширокоугольную линзу. За счет последней у «фронталки» имеются три режима кадрирования, которые позволяют либо снять себя крупным планом, либо поместить в кадр много других объектов, кроме лица. На примере фотографий снизу хорошо видно, что угла обзора фронтальной камеры с лихвой хватает, чтобы уместить в одном кадре двух человек даже при съемке с нормального расстояния — сильно вытягивать руку или использовать монопод не придется.

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Можно сказать, что фотография — это сильная сторона Mate 70 Pro. На все три объектива устройство делает отличные снимки. Дополнительный модуль для работы со светом тоже играет роль, однако называть его ультимативным решением сложно — разница в сравнении с другими смартфонами не столь разительная.

Также стоит отметить, что телеобъектив Mate 70 Pro поддерживает режим макросъемки: при приближении он умеет фокусироваться на объектах на близком расстоянии, что дает довольно много пространства для художественных экспериментов. И хотя сам факт наличия макрорежима в смартфонах не новшество, качество его реализации в новинке Huawei — одно из лучших.

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Наконец, нельзя не упомянуть и про видеовозможности новинки Huawei. Смартфон может записывать клипы в разрешении до 4К с фреймретом до 60 FPS. Большие значения не тянет именно Kirin 9020 — но нужны ли они? Например, разрешение 8К до сих пор остается диковинкой, которой в обиходе нет применения.

Качество картинки в видео отличное: она не сыпется и не растягивается при работе стабилизации, нет так называемого эффекта «желе». В этом плане Huawei можно легко назвать если не самым лучшим Android-смартфоном, то точно одним из. На примере видео сверху видно, что даже при плохом освещении картинка выглядит детализировано, движущие объекты сохраняют плотные контуры и не размазываются. Стабилизация работает отлично, несмотря на быстрый шаг оператора.

Другие особенности

По той же причине, по которой в смартфонах Huawei не может быть других процессоров, кроме китайских, в них нет и сервисов Google. Да, на 90% эта проблема решается: энтузиасты давно придумали лайфхаки. Однако все еще остаются проблемы. Так, например, даже после установки сервисов Google альтернативным способом в смартфон не подтягиваются все закрепленные за Google-аккаунтом связки логинов и паролей. То есть на смартфоне Huawei придется вводить логины и пароли от всех приложений и веб-сервисов вручную — это не катастрофа, но все же довольно трудоемко.

Mate 70 Pro — первая модель Huawei, оборудованная такими ИИ-функциями, как «Интеллектуальные уведомления» и «Шумоподавление в голосовых вызовах».

Первая позволяет смартфону за счет аналога Face ID фиксировать в своем поле зрения людей с лицами, отличающимися от лица владельца. Если в кадре находятся другие люди, смартфон не отображает тексты уведомлений во всплывающих окнах. Если же в кадре только лицо владельца, смартфон покажет всю необходимую информацию. «Шумоподавление в голосовых вызовах» отсекает фоновые шумы при разговоре. Работает эта функция на уровне операционной системы, а не в приложениях для телефонных звонков — это значит, что шумоподавление действует также при звонках в мессенджерах и даже в голосовых чатах в играх.

close Роман Кильдюшкин/«Газета.Ru»

Стоит отметить, что корпус Mate 70 Pro имеет защиту от влаги и пыли, отвечающую стандартам IP68 и IP69. IP68 означает, что смартфон можно без опасений погружать в воду на глубину до одного метра, то есть дождь и снег устройству точно нипочем. IP69 добавляет возможность очистки смартфона упругой струей воды, разогретой до 80°C.

Вывод

В России Huawei Mate 70 Pro поступит в продажу 27 февраля . Примечательно, что РФ — единственная страна, кроме Китая, где будет продаваться данная модель. В Huawei оценили устройство в 110 тыс. руб . Такую стоимость можно назвать справедливой: топовые модели от брендов-конкурентов стоят в официальной рознице в лучшем случае столько же. Особенно если учитывать, что Mate 70 Pro будет продаваться в одной модификации, с 512 ГБ памяти. Другие флагманские линейки начинаются с 256 ГБ или даже 128 ГБ, если говорить об iPhone или Pixel.

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Сильная сторона Mate 70 Pro — фотовозможности: смартфон обладает максимально богатым набором объективов, которые удовлетворят фотолюбителя во всех ситуациях. Слабая сторона — неудачный дизайн: к сожалению, новинкой Huawei не очень удобно пользоваться, она требует привыкания. Стоит также помнить и про отсутствие сервисов Google, что, впрочем, давно стало обязательным атрибутом смартфонов Huawei.

Есть ли у Mate 70 Pro конкуренты? Безусловно — флагман любого другого «А»-бренда является конкурентом новинки Huawei и заслуживает подробного сравнения. Но это и есть победа для китайского IT-гиганта, ведь долгие годы после наложения жестких санкций Huawei не могла выпустить достойный флагман, который будет бескомпромиссным по всем направлениям. Mate 70 Pro за счет Kirin 9020, похоже, таким наконец-то стал.