Обзор «трикладушки» Huawei: самого тонкого в мире смартфона с задатками планшета

Huawei Mate XT Ultimate Design — самый необычный смартфон на рынке. Во-первых, это первая «трикладушка», как ее прозвали пользователи рунета — аналогов устройству еще никто не выпустил. Во-вторых, это полноценный складной гаджет, который можно использовать как в качестве смартфона, так и планшета, тогда как простые «раскладушки» предлагают что-то среднее. За что именно производитель просит заплатить 300 тыс. руб. — читайте в обзоре «Газеты.Ru», который написан после трехнедельного тест-драйва модели.

Дизайн

«Трикладушка» Huawei Mate XT Ultimate Design (далее — Huawei Mate XT) — единственный в своем роде телефон, который раскладывается в три раза, превращаясь в планшет. В сложенном виде его толщина составляет 12,8 мм, то есть в среднем он на 5 мм толще простых смартфонов и на 1-3 мм — других складных моделей. В то же время полностью разложенный смартфон имеет толщину от 3,6 мм в самом тонком месте до 4,8 в самом «толстом», не считая сильно выпирающий блок камеры.

То есть, на данный момент, перед нами самый тонкий смартфон или планшет, если говорить о разложенном варианте. С учетом, что это складное устройство, поначалу даже страшно, что он сломается или погнется под собственным весом во время использования. Однако на деле за три недели тестирования можно сделать вывод — шарниры в нем действительно надежные, переживать не стоит.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Привычные складные смартфоны фактически предлагают два экрана — складной большой и маленький внешний. В данном случае у нас лишь один большой складной дисплей, часть которого выступает внешним. Из-за этого получаем следующую картину: левый торец металлический и надежный, тогда как правый — это экран. Как он переживет падение на левую сторону — неясно, но если сломается, ремонт будет недешевым. Например, в Китае за это попросят 7999 юаней (около 115 тыс. руб.). Кстати, на торце расположена кнопка включения со сканером отпечатков пальцев.

Есть также шанс утопить смартфон, так как он не имеет защиты от воды и пыли. Как он переживет дождь, неизвестно, но в ходе тестирования довелось попользоваться им часа два под снегом — аппарат жив.

Однако пользоваться Huawei Mate XT — одно удовольствие, особенно если вы любите смотреть видео и фильмы на большом экране, читать книги и новости. Правда, смартфон немного тяжеловат, 298 граммов держать в одной руке долго может быть неудобно, особенно если раскрыть его полностью.

В руке он лежит хорошо, и пользоваться им комфортно в любом виде: используя только внешний экран, — тогда он выглядит как обычный телефон. Раскрываете его наполовину — теперь, по сути, это Fold. А если развернуть его полностью, то это уже фактически планшет.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Экраны

В отличие от обычных «раскладушек» с квадратными экранами, (которым Mate XT тоже может быть — достаточно использовать его как «двукладушку», а не «три»), по размеру экран фактически соответствует планшету. Это единая LTPO OLED-панель на 10,2 дюйма (три экрана) с разрешением 2232х3184 пикселей и частотой 90 Гц, которая складывается до 7,9-дюймового варианта (2 экрана) или до 6,4 дюйма (один экран).

Пользоваться им можно в любом виде. Например, чтобы смотреть фильмы, лучше раскрыть экран полностью. Для звонков, очевидно, этого делать не нужно вовсе — хват будет неудобным, а со стороны смотрится странно. Для соцсетей и простеньких игр одной трети дисплея тоже более чем достаточно. Во время использования было очень интересно раскрывать Huawei Mate XT на людях и ловить заинтересованные и удивленные взгляды, особенно в метро. Смартфон производит впечатление!

Кстати, раскладывается Mate XT не очень легко — первый этап дается проще, а вот второй требует определенных усилий. Однако стоит потренироваться, и все становится проще. Главное, не сложить смартфон в обратную сторону.

Относительно качества экрана можно сказать, что он выдает яркую и насыщенную картинку, работает плавно и не вызывает вопросов. Складки на месте сгиба есть, но не очень глубокие и заметны только под определенными углами, что видно скорее другим людям, нежели пользователю, который смотрит в экран.

Благодаря раскрывающемуся до 10,2 дюйма экрану пользоваться смартфоном в режиме многозадачности очень удобно. Например, слева можно открыть браузер, а справа заметки и писать новость, а в плавающем окне включить фильм или открыть калькулятор, если нужно что-то посчитать. Итого, имея один смартфон, можно одновременно использовать сразу четыре приложения — счастье для человека с СДВГ.

Единственный минус — устройство иногда не полностью раскрывается, особенно если использовать только 2/3 экрана, оставляя внешний нетронутым.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Производительность

Один из самых спорных моментов складных смартфонов — их уровень производительности и нагрева. С учетом, что в Huawei Mate XT чрезвычайно тонкий корпус, уровень нагрева тут на удивление сравним с обычным смартфоном. При этом производительность может расстроить, особенно если сравнивать с другими флагманами и отталкиваться от стоимости Mate XT.

В тестируемой «Газетой.Ru» версии смартфона стоит фирменный чипсет Kirin 9010, дополненный 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. В принципе, такого набора более чем достаточно для любых повседневных задач, в том числе не самых требовательных игр, но с более ресурсоемкими проектами устройство справляется плохо.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Разберемся на примере Genshin Impact. Выставив средние настройки графики и режим 60 FPS, вы вряд ли получите стабильную картинку. При этом графика будет как на среднебюджетном смартфоне тысяч за 30. Можно похвалить разве что за то, что смартфон греется в допустимых пределах и не обжигает руки.

В оправдание Huawei Mate XT можно лишь сказать, что человек, который позволит себе такой дорогой смартфон, вряд ли намерен играть на нем в игрушки, так это скорее статусное устройство, нежели игровое.

В бенчмарках Mate XT тоже не особо удивляет, показывая результаты на уровне флагманских смартфонов 2022-2023 годов.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

И все же, несмотря на такие показатели, стоит подчеркнуть, что с учетом толщины корпуса, санкций, наложенных на Huawei, и того, что это статусный складной смартфон, уровень производительности у него хороший. Если же не играть в тяжелые игры, пользователь и не заметит огрехов — интерфейс и приложения буквально «летают».

Камеры

Еще одно слабое место складных смартфонов — их камеры, так как уместить серьезную оптику в тонкий корпус зачастую невозможно, а с учетом того, что перед нами самый тонкий смартфон в мире, по идее, качество фото должно оставлять желать лучшего. К большому удивлению, Huawei Mate XT предлагает одни из лучших камер не только среди складных смартфонов — он может посоревноваться даже с моноблоками. Все потому, что тонкий гаджет оснастили большим блоком с камерами (он не учитывается при подсчете толщины смартфона).

В новинке установлен блок из трех камер: основного датчика с разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS), ультраширокоугольного на 12 Мп и 12-мегапиксельного перископического телеобъектива с 5,5-кратным оптическим зумом и OIS. Также есть селфи-камера на 8 Мп, но она тут нужна разве что только для разблокировки по лицу и видеозвонков.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

К фотосъемке претензий вообще нет — тыльные камеры выдают отличные снимки на твердую «пятерку» днем и ночью, за исключением ультраширокоугольного модуля, который в сложных условиях показывает объективно слабый результат. Снимая на этот смартфон, можно ожидать контрастные, стабильные и детализированные фотографии в любых сценариях.

Также в основной камере используется переменная диафрагма, которая может раскрываться и закрываться в промежутках от f/1,4 до f/4,0, что позволяет захватывать больше или меньше света и выдавать кадры с натуральным размытием фона.

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Отдельно хочется отметить наличие телеобъектива, который приближает картинку вплоть до 50x. Вкупе с алгоритмами искусственного интеллекта, дорисовывающими снимок, можно получить достаточно детализированные кадры.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Так как это складной смартфон, пользователь может снимать фото и видео с основной камеры и использовать внешний экран. Так можно получить селфи и влоги шикарного качества, какого и близко не даст ни одна фронтальная камера — собственно поэтому о ней и не говорим, ведь в ней даже нет необходимости.

Видеосъемка тоже на высоте, если сравнивать с другими Android-смартфонами, но все же не уровня iPhone. Тем не менее можно снимать на все тыльные камеры в максимальном разрешении 4K при 60 FPS с возможностью переключения объективов уже во время съемки. Режима 8K-съемки нет, но она почти никем и не используется.

Видеоряд получается плавным и детализированным, а оптическая стабилизация спасает от тряски картинки. Правда, ультраширокоугольный модуль все же не дотягивает до двух других по уровню детализации, а также цветопередаче при слабом освещении. Тем не менее, отталкиваясь от того, что это складной смартфон, можно с уверенностью ставить ему за видеосъемку «пятерку» или «четверку с плюсом», если сравнивать с обычными флагманами на Android.

Баги и прочие особенности

Важно заметить, что Huawei Mate XT работает под управлением ОС Android, под которую выпущены миллионы приложений. Однако большинство из них просто не оптимизированы для складных устройств. В связи с этим пользователя часто будут ждать сюрпризы.

Например, Telegram работает в полноэкранном режиме только на внешнем дисплее. Если в горизонтальной ориентации раскрыть его наполовину или полностью, по сторонам появятся полоски, заполняющие неиспользуемую часть экрана. В вертикальном виде полоски тоньше, но не пропадают полностью, вероятно, из-за соотношения экрана 16:11.

Вряд ли это проблема Huawei, так как за оптимизацию сторонних приложений отвечают их разработчики. Но в защиту Telegram стоит отметить, что это первый складной смартфон на памяти корреспондента «Газеты.Ru», у которого обнаружились проблемы с мессенджером, — на других все было оптимизированно.

Зато в Huawei забыли оптимизировать как минимум одно фирменное приложение под названием AI Search. Оно открывается свайпом вниз на рабочем столе и помогает искать информацию, контент и приложения в смартфоне и сети. Если раскрыть смартфон до 10,2-дюймового вида в горизонтальной ориентации и запустить AI Search, сервис открывается в вертикальном положении. Если открыть смартфон наполовину (7,9 дюйма), ориентация сохранится. Вероятно, к релизу в России это поправят, но указать на проблему все же стоило.

Ожидается, что в России Huawei Mate XT Ultimate Design будет стоить порядка 300 тыс. руб. или чуть больше. При покупке такого дорогого устройства пользователей смутит наличие рекламы, а именно папок на рабочем столе с рекомендованными для загрузки приложениями. Эти папки удаляются без проблем, но поставьте себя на место человека, который решился перейти на Huawei с более дешевого iPhone, где нет такого обилия рекламы. Это выглядит возмутительно.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Также в Huawei Mate XT вызывают вопросы стереодинамики. Из-за рекордно тонкого корпуса в нем невозможно было разместить громкие и басовые драйверы. Тем не менее для просмотра фильмов и использования социальных сетей их качества будет вполне достаточно.

Аккумулятор

В Huawei Mate XT стоит аккумулятор емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 66 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной, например, для зарядки наушников — 7,5 Вт. Этого с головой хватит для использования смартфона в умеренном и активном режимах на внешнем дисплее в течение дня. На большом экране можно рассчитывать на 5-6 часов беспрерывного использования — с учетом перерывов в течение дня этого должно хватать до вечера.

Например, за час просмотра «VK Видео» на внешнем экране при выставленной на 50% яркости расходуется всего 3% заряда, а на 10,2-дюймовом экране — 7%. В игре Genshin Impact в аналогичных условиях — 16% на большом и маленьком экранах, так как в играх основные ресурсы «съедает» процессор.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Перспективы в России

В России Huawei Mate XT Ultimate Design, по слухам, появится в 2025 году, но точные сроки пока никто не называет. Ориентировочно, как уже упоминалось выше, цена составит около 300 тыс. руб. В коробку вместе со смартфоном производитель должен положить много аксессуаров, в том числе чехол с ножкой, две зарядки (одна для прикуривателя в авто), два провода USB и даже наушники Huawei FreeBuds 5. В общем, дорогому устройству — богатая комплектация.

Очевидно, что это не массовый смартфон, который можно советовать, например, тем же геймерам или студентам. Однако человек, которому обычные «раскладушки» кажутся недостаточно большими, точно порадуется этому гаджету. Правда, нужно быть готовым к его ценнику и стоимости ремонта в случае поломки.