По дороге к Матрице. Как в России развиваются технологии виртуальной реальности

Глава Black VR Иванов: сложные VR и AR-проекты в среднем могут стоить до 2 млн рублей

Уже сейчас в виртуальной реальности можно петь в караоке, играть на рояле, учить язык, встречаться с друзьями и коллегами, а также смотреть документальное кино, переносящее зрителя на Эверест — и позволяющее ему оглядеться по сторонам прямо на вершине. Генеральный директор компании Black VR Павел Иванов, под руководством которого создаются объекты VR, AR и MR-технологий, рассказал «Газете.Ru» о достижениях российских разработчиков в этой сфере.

— Ваша компания занимается разработкой VR, AR, MR-технологий. Давайте начнем с VR. Что это такое?

— Виртуальная реальность (VR) — смоделированная среда, в которую возможно погрузиться с помощью VR-шлема. В этой среде можно перемещаться. Сейчас все шлемы оснащены камерами, которые распознают пространство, а «руками» пользователя в виртуальной реальности становятся контроллеры, с помощью которых можно взаимодействовать с предметами.

Кроме того, в VR-шлеме можно смотреть фильмы-360, то есть кино, в котором ты можешь смотреть по сторонам, за спину — и как будто оказываешься в том месте, где стоял оператор.

Съемки 360 — это достаточно большое направление, наша компания в том числе ими занимается. Для них нужна обычная камера, только у нее шесть объективов и снимает она вокруг себя. Обычно такие ролики мы делаем для выставок: например, если нужно провести экскурсию по заводу — это очень классное решение.

close Павел Иванов, генеральный директор компании Black VR Black VR

— А что такое AR?

— Augmented reality (АR) переводится как дополненная реальность. Обычно, когда говорят об AR, подразумевают историю с телефоном или с планшетом. Я бы разделил АR на две части: это Web-AR и АR-аpplication (в приложениях).

Раньше АR был только в мобильных приложениях. Сначала нужно было зайти в магазин — Apple Store или Google Play, установить приложение на телефон, и после этого при его наведении на метку — обычно изображение или логотип компании — поверх нее появлялся какой-то контент. Это может быть 3D-модель, какой-то персонаж, какое-то изделие. Либо может даже видео запуститься.

Теперь 3D-модели можно вставить на плоскость, то есть не привязываться к метке. Хороший пример — всем известная игра Pokémon Go. Есть такая технология, которая называется ARKit (от Apple) или ARCore (от Google), — она позволяет навести телефон, допустим, на стол, — и у тебя без какой-либо метки появится персонаж на столе. С ним можно производить какой-то интерактив.

Web-AR предполагает посещение сайта, который поддерживает Web-AR. Открывается просто страничка в браузере телефона, дальше нужно разрешить доступ к камере — и таким образом можно или на метку навестись, или поставить модель на плоскость.

close Пример объекта дополненной реальности, которым является логотип «Газеты.Ru» Black VR/Shutterstock/FOTODOM

— Что такое MR?

— Смешанная реальность (MR) — это когда виртуальные объекты не просто накладываются на окружающий мир, а взаимодействуют с ним. Работает она в специальных AR-очках, таких как Microsoft HoloLens или будущие Samsung Galaxy Glasses. В отличие от VR, пользователь видит реальное пространство вокруг себя, но с интегрированными в него цифровыми элементами.

— Можно ли увидеть смешанную реальность в шлеме виртуальной реальности?

— В классическом понимании MR доступен только в AR-очках. Однако современные VR-устройства, такие как Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Quest 3, используют технологию passthrough (сквозное видео), создавая нечто похожее на MR. Но это скорее гибридное решение, чем полноценная смешанная реальность.

— VR, АR, МR базируются на разных технологиях?

— По сути, все они создаются на одних и тех же движках — Unity и Unreal Engine. Просто в зависимости от платформы финальный продукт адаптируется под VR-шлем, AR-очки или мобильные устройства.

— Что такое движок?

— Это программа, в которой запускается проект. В этой программе пишется код. Конечно, все эти движки американские.

— А российские движки для VR существуют?

— Создали Nau Engine, но он пока остается нишевым решением. В основном разработчики работают с международными движками Unity и Unreal, поскольку они более мощные и универсальные.

Каждый движок уникален, и если ты научился работать в Unity, то ты называешься разработчиком в Unity. Если ты в Unreal разобрался, то ты разработчик на Unreal.

— А сделать движок сложно?

— Конечно, очень сложно и дорого. Это прямо миллионы долларов.



— Для чего сейчас обычно используются VR?

— Обычно это обучение. Например, мы снимали 360-видео для компании «Мираторг». Они не могут людей, не прошедших обучение, допускать в цех. А там работа достаточно жесткая — то есть не все психологически могут быть к ней готовы. Мы сняли ролик о том, как это на самом деле выглядит. Провели экскурсию по заводу, по всем цехам. И в итоге получилось видео-360 для VR-очков, которое теперь показывают людям, приходящим устраиваться на работу в HR-отдел «Мираторга». Они сразу видят будущие условия труда. Если их устраивают эти условия, они соглашаются на вакансию.

Подобный кейс мы делали для компании «Газстройпром» — это дочка «Газпрома». Мы снимали большое кино-360 на Ямале про работу сварщиков. «Газстройпром» показывал видео людям, которые собирались поехать на вахту.

— Часто VR-ролики можно увидеть на выставках. Вы их делали?

— Чуть ли не 40% наших заказов — это проекты выставок. Допустим, у предприятия есть какой-то очень большой агрегат, который невозможно физически доставить. И мы просто визуализируем его в виртуальной реальности.

Либо можно сделать тематическую игру. Например, на выставке «Россия» у нас был стенд, который мы полностью делали для региона Северная Осетия. Для него мы создали видео-360 и игру «Испеки осетинский пирог». В VR-игре можно было с помощью смоделированного пространства испечь осетинский пирог, добавив нужные ингредиенты.

— А сколько времени уходит у разработчиков на такую игру?

— От месяца до трех. VR-пространство, где нужно взаимодействовать с предметами, также часто нужно заказчикам от промышленности, они часто заказывают тренажеры для обучения сотрудников. Кроме того, есть еще музеи. Недавно мы делали квест-игру для музея хант, где можно было познакомиться с бытом хант и погулять по их стойбищу.

close Примеры работ компании Black VR Black VR

— А заказывают ли просто игры?

— Конечно, это самое драйвовое направление, которое двигает индустрию. Мы часто делаем игры для VR-клубов.

После того, как мы оказались под санкциями, все российские VR-клубы используют свои разработанные игры. Практически все у них свое.

В России около 800 VR-клубов. Там же игры мультиплеерные, то есть приходят люди поиграть в компании — вдвоем, вчетвером, а игры в сторах для VR-шлемов для одного игрока. Поэтому VR-клубам приходится разрабатывать игры самостоятельно. Обычно это франшизная история, то есть ты платишь франшизу, и все довольны.

close Vladimir Mulder/Shutterstock/FOTODOM

— Вы рассказали про VR. А для чего используется сейчас АR?

— Сейчас все больше к нам приходят представители FMCG-брендов (fast moving consumer goods — товары повседневного спроса). Они хотят оживить свой товар, добавить какую-то историю с АR. У нас все больше таких проектов. Мы оживляем персонажа на упаковке или на постере, или на объекте для выставки. Например, для компании «Сибур» мы в журнале «Клопс» оживили их постер. Для компании «Полюс» на выставке мы оживляли золотодобытчика.

— Объясните, пожалуйста, что такое «оживляли»?

— Допустим, у нас стоит стойка на мероприятии, на ней стеклянный куб. На кубе мы видим картинку, если навести на нее телефон, то появляется 3D-контент дополненной реальности, он висит в воздухе. У нас была история с карьером по добыче золота, по этому карьеру ездит самосвал туда-сюда, возит руду. Потом появляется золотодобытчик.

На выставках сейчас активно стали продвигать историю с AR-зеркалом.

— Что это такое?

— AR-зеркало — это телевизор, по сути, экран. Подходишь к экрану и можешь что-то с его помощью примерить, допустим, одежду. Либо рядом с тобой появляется какой-то контент: персонаж, 3D-модель талисмана компании. С этим талисманом можно сфотографироваться.

— Сколько примерно стоит разработать такой куб с золотодобытчиком?

— Простенький AR-проект в среднем стоит от 300 до 500 тысяч рублей. Что-то посерьезнее — от 500 тысяч до миллиона. Что-то сложное — от миллиона до двух. Часто нужно сделать поздравление — 3D-модель и анимацию с ней на 10 секунд — это от 300 до 500 тысяч рублей будет стоить. VR-проекты дороже: от 500 тысяч до миллиона и от миллиона до двух.

— Некоторое время назад появились еще AR-маски. Их дорого сделать?

— Маски — это вообще первое, что появилось из AR. Одну маску я бы оценил в 100 тысяч рублей и в недельный срок.



— На каком месте по качеству разработки находится Россия относительно других стран мира?

— Я специально поехал в мае в том году в Китай на самую большую выставку по VR, чтобы понять, отстаем ли мы с нашими технологиями. У нас крутая картинка точно. И с точки зрения разработки мы на высоте. То есть на выставке я не увидел никакого «вау».

Но понятно, что американцы пока впереди планеты всей. И даже если брать вообще количество шлемов виртуальной реальности, которые в мире используются, то на 170 млн проданных шлемов — 70 млн купили американцы.



— Что, по вашему мнению, произойдет в VR-технологиях за 5−10 лет?

— Я думаю, что будущее за VR-очками, которые будут выглядеть как обычные солнцезащитные.

Люди не будут понимать, что это какие-то специальные очки. В них будет внедрен искусственный интеллект. Помощник будет прокладывать маршрут, рассказывать про достопримечательности в незнакомом городе, отвечать на вопросы прямо на экране.

— Что будет с играми?

— Думаю, они уйдут в VR. Молодое поколение от них не оттащить.

— Нужно ли нам в России создавать свою виртуальную вселенную по примеру Meta?

— Не думаю, что в этом есть смысл. Достаточно нескольких локаций, VR-комнат, чтобы общаться, взаимодействовать с предметами. А вселенная, думаю, это лишнее. Вот российский VR-шлем было бы неплохо сделать.

— Какие опасности существуют для пользователей VR-шлемов? Существуют ли уже какие-то кейсы по угону данных, двойников предприятий, любых других взломов шлемов?

— Думаю, пока это абсолютно безопасная среда.