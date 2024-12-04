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Роскомнадзор заблокировал крупнейшие библиотеки аниме в России

Роскомнадзор заблокировал библиотеки аниме jut.su, animego.org и amedia.site

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Кинопоиск

Роскомнадзор ограничил доступ к библиотекам аниме jut.su, animego.org, yummyanime.tv и amedia.site. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что сайты были заблокированы по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

До этого в издательстве XLMedia сообщили, что полицейские не нашли порнографии и богохульства в их комиксах и манге.

До этого Telegram-канал Baza сообщил о том, что жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на издательство XLMedia. По мнению женщины, компания выпускает «порнографическую литературу, которая маскируется под детские книги». Речь шла, в частности, о комиксах и манге «Почему моя сестренка такая милая» и «У меня мало друзей», «Без игры нет жизни». Среди прочего петербурженка возмущалась, что комиксы продают в местах, где когда-то жил писатель Федор Достоевский.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к «Фикбуку».

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