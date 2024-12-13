В прокуратуре заявили об использовании Viber для дестабилизации в РФ

Генеральная прокуратура обнаружила случаи публикации в Viber информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической ситуации в России, что стало основанием для привлечения мессенджера к ответственности. Об этом говорится в материалах дела об административном правонарушении относительно Viber, пишет ТАСС.

Согласно материалам дела, компания Viber Media S.a r.l., оператор мессенджера, не удалила запрещенные данные, несмотря на требования со стороны Роскомнадзора. В мессенджере обнаружены призывы к участию в массовых акциях без предварительного согласования с властями, а также распространение недостоверной информации, имеющей общественное значение.

«Сумма штрафов за последние два года превысила 1,8 млн рублей, они до сих пор не оплачены. Сейчас мессенджер продолжает игнорировать российское законодательство и не удалять запрещенную информацию, включая сведения, касающиеся СВО», – заявил член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Он подчеркнул, что мошенники часто выбирают Viber для своих схем из-за его популярности среди пенсионеров. По его словам, мессенджер предоставляет возможность обмениваться сообщениями, совершать звонки и отправлять мультимедийный контент без необходимости подтверждения личности через строгие системы безопасности.

13 декабря Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на территории России. Как пояснило ведомство в своем Telegram-канале, доступ к сервису был ограничен в связи с нарушением требований законодательства нашей страны.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор отключил Чечню, Дагестан и Ингушетию от мирового интернета.