Cумма иска России к Google обошла все мировое богатство. И скоро достигнет числа гугол WP: сумма иска телеканалов РФ к Google превысило накопленное в мире богатство

Cумма штрафов по искам к российскому представительству Google уже превышает все накопленное в мире богатство и скоро приблизится к самому большому числу гугол. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может произнести эту цифру, и подчеркнул, что сумма штрафов «наполнена символизмом». Только в этом году YouTube заблокировал более 3 тыс. каналов, связанных с СВО, пишет WP.

Американская технологическая компания Google, закрывшая свой филиал в России, но до сих пор продолжающая получать штрафы за блокировку каналов на принадлежащем ей YouTube, уже должна выплатить более $2 ундециллионов. Сумма штрафа растет с каждый днем и, как подметила газета The Washington Post, скоро достигнет числа гугол.

По данным компании Boston Consulting Group, совокупное богатство всего мира составляет $477 трлн в 2024 году. То есть размер штрафа уже значительно превышает эту сумму.

А материнская компания Google — Alphabet — оценивается примерно в $2 трлн, что примерно в 10 миллиардов триллионов раз меньше суммы штрафа.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сумма штрафа символична и должна стать поводом для Google обратить внимание на постановление Арбитражного суда Москвы о восстановлении доступа к каналам YouTube.

«Я даже не могу произнести эту цифру», — сказал Песков журналистам.

«Скорее эта сумма наполнена символизмом. Эти требования демонстрируют суть претензий наших каналов к Google», — добавил пресс-секретарь.

Историческая опечатка

Гугол (от англ. googol) — это специальный математический термин. Число в десятичной системе счисления изображается единицей со 100 нулями: 10100 = 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000. В 20-х годах прошлого века его придумал американский математик Эдвард Каснер после того, как его маленькая племянница спросила, какое число самое большое и даже больше, чем число атомов в видимой части Вселенной.

Самого большого числа в математике не существует, но с тех пор, чтобы описать поразительный масштаб, стали использовать термин «гугол». Он применяется в мире компьютерных алгоритмов, особенно в контексте обработки больших данных и функционирования поисковых систем, в вычислительной технике и области криптографии.

Примечательно, что основатели компании Google Ларри Пейдж и Сергей Брин на самом деле хотели назвать свое детище Googol. Такое название символизировало бы их мечту о мощном поисковом механизме, способном обрабатывать огромные объемы информации в сети. Но при регистрации доменного имени была допущена ошибка, и самым популярным поисковиком в мире стал Google, а не Googol.

Иски к YouTube

В 2021 году YouTube стал одним из лидеров по наличию деструктивного контента в антирейтинге соцсетей. В декабре российское представительство Google получило первый оборотный штраф за неудаление запрещенного контента размером ₽7,2 млрд. В июне 2022 года суд в РФ снова оштрафовал ИТ-компанию на 21,7 млрд рублей за повторное неудаление деструктивной информации.

После начала спецоперации на Украине видеохостинг заблокировал аккаунты Sputnik, НТВ и «Россия 24», позже — RT, все российские госканалы, каналы «Гостелерадиофонда», «Спас» и каналы информационного агентства «Аврора», «Дума ТВ», региональные филиалы ВГТРК и другие.

На этой неделе телеканал РБК со ссылкой на источники передал, что российский суд назначил штраф Google в размере двух ундециллионов рублей из-за блокировки каналов.

Ранее суд обязал Google восстановить аккаунты истцов на YouTube, а также определил размер неустойки в случае неисполнения требований. Сумма удваивается каждую неделю, верхней планки штрафа не существует.

Всего видеоплатформа заблокировала в 2024 году более 3 тыс. каналов, связанных с СВО, пишет WP.