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Через фейки к деньгам: как Google зарабатывает на рекламе на сайтах с лживым контентом

Депутат Немкин назвал YouTube одним из главных распространителей фейков

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Shutterstock
Американский ИТ-гигант Google якобы нетерпим к дезинформации. По крайней мере, он так заявляет. Но на деле все наоборот. Как рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, Google фактически занимается цензурированием неугодной точки зрения. При этом не забывает не только распространять настоящую ложь, но и зарабатывать на ней.

Так, по данным организации Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций), ИТ-гигант активно зарабатывает на рекламе, которая размещена на сайтах с лживым контентом. В то же время владельцы подобных ресурсов тоже имеют доход от рекламы благодаря сервису Google AdSense. При этом представители Google утверждают, что большинство материалов с фейками на таких сайтах не нарушают политики корпорации.

Публично заявлять о борьбе с дезинформацией, а на деле втайне зарабатывать на ней, вполне укладывается в общую линию поведения Google, которая хорошо знакома многим россиянам. Например, видеохостинг ИТ-гиганта – YouTube. Эта площадка – одна из самых главных распространителей фейков и другого противоправного контента в интернете. Модерация видеохостинга ничего с подобным контентом не делает, отказываясь его удалять, то есть исполнять требования Роскомнадзора. YouTube удаляет лишь то, что связано с Россией и каким-либо образом выражает поддержку нашей стране. Это касается в том числе и тех блогеров, которые абсолютно не связаны с политикой. Даже каналы наших музыкантов были удалены.

Противоречивое поведение Google является действительно большой проблемой, когда сервисам компании нет достойных альтернатив. За счет развитой ИТ-отрасли это не касается России, где существуют полноценные аналоги не только Google, YouTube, но и другим зарубежным онлайн-платформам.

Это позволяет россиянам в безопасной онлайн-среде пользоваться привычным для них функционалом. При этом они имеют возможность защищать свои права, пользуясь поддержкой государства. Ведь наши площадки работают в правовом поле РФ.

Автор: член Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

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