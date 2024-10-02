ABBYY массово увольняет переехавших в Европу россиян. Компания объясняет это модернизацией

Один из крупнейших международных разработчиков софта для обработки документов и словарей ABBYY увольняет сотрудников-россиян, переехавших после начала СВО в европейские офисы. Компания объясняет это решение «трансформацией и модернизацией бизнеса». Под увольнения, которые прошли «буквально за час», попали уже 200–300 сотрудников, в последнее время работавших в Венгрии, Сербии и на Кипре.

ABBYY впервые прокомментировала массовые увольнения своих сотрудников, переехавших из России и Белоруссии в европейские офисы. Представитель компании сообщил РБК, что ABBYY «вступила на путь трансформации и модернизации бизнеса», в рамках которого были пересмотрены ключевые операционные функции, включая финансовые операции, бухгалтерский учет, стратегии выхода на рынок, исследования и разработки.

«Эта глобальная трансформация позволяет нам реинвестировать в будущий рост и ускорять инновации в продуктах и решениях для наших клиентов», — сказал представитель ABBYY.

Количество сотрудников, «затронутых трансформацией», он не раскрывает. По разным оценкам, под увольнения попали 200–300 сотрудников.

ABBYY — международная компания, основанная в 1989 году в России выпускником МФТИ Давидом Яном. Компания занимается решениями в области обработки документов и распознавания текста, автоматизации бизнес-процессов. Среди самых популярных продуктов компании — электронные словари ABBYY Lingvo и программа для распознавания текстов ABBYY FineReader. В России клиентами ABBYY были Сбербанк, Пробизнесбанк, Альфа-банк, ВТБ, МТС, ФНС, «АвтоВАЗ», ВШЭ.

В 2022 году на фоне боевых действий на Украине ABBYY остановила в России и Белоруссии все продажи, разработки и оказание услуг. В конце 2022 года ABBYY удалила со своего сайта вариант выбора интерфейса на русском языке. Российский бизнес был выведен в новую компанию Content AI, учредителями которой стали бывшие менеджеры региональной «дочки».

Увольнение за час

1 октября Telegram-каналы «Угрюмочная» и Mash сообщили о крупных увольнениях в ABBYY, затронувших граждан России. По их данным, ABBYY «буквально за час» провела массовые увольнения в офисах на Кипре, в Белграде и Будапеште, переведя большинство сотрудников на удаленную работу за пределами России. Информацию о массовых увольнениях подтвердили РБК бывшие и действующие сотрудники компании.

Сотрудники, которые остались без работы, в основном были разработчиками, тестировщиками и менеджерами из России и Белоруссии. Увольнения не затронули сербов, венгров, украинцев, релоцированных под другими документами, и часть сотрудников с российскими паспортами, которые не имели доступа к коду.

«Во время онлайн-встречи всем запретили писать в чат и всем отключили видео и микрофоны. Сказали, что все уволены, что на почту письмо придет. Сразу после встречи вырубились корпоративные доступы везде. Сначала объявили кипрскому офису, потом сербскому, потом венгерскому. Уволили всех, кто с паспортом РФ», — сказала Mash одна из сотрудниц.

Другой сотрудник подтвердил, что на встрече присутствовали только российские граждане. Руководство компании, включая главного исполнительного директора Ульфа Перссона и директора по продуктам Патрика Жана, выразило признание их работе, однако подчеркнуло необходимость «двигаться дальше».

Среди причин увольнения, по словам еще одного собеседника РБК, кому-то назывались compliance and security (соответствие определенным правилам и безопасность), а кому-то — что «можно было работать получше». Оставленным сотрудникам говорили, что «компания не может работать с русскими коллегами согласно своей политике».

Forbes со ссылкой на источники сообщает, что ABBYY намерена перенести ИТ-разработку в Индию, где затраты на зарплату программистов ниже, чем в Европе.