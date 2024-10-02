Смартфоны Meizu вернутся в Россию. Смогут ли они побороться с Xiaomi, Samsung и Realme? Meizu вернется на российский рынок со смартфоном Lucky 08

Китайский IT-гигант DreamSmart, купивший права на торговую марку Meizu, представил на презентации в Пекине новый смартфон Meizu Lucky 08, смарт-кольцо StarV Ring2, пару «умных» очков StarV Air2 AR и StarV View AR, а также электромобиль Z10 STARBUFF. «Газета.Ru» выяснила, что на российский рынок DreamSmart планирует вывести как минимум смартфон. За последние 10 лет Meizu вернется в Россию уже не первый раз. Что помешало бренду закрепиться в стране раньше и стоит ли компании рассчитывать на успех сейчас — в нашем материале.

Новый смартфон Meizu

Презентация DreamSmart прошла в Пекине 25 сентября. Главным анонсом мероприятия стал смартфон Meizu Lucky 08. Это модель из среднебюджетной ценовой категории — стоимость смартфонов в ней ограничивается 30–35 тыс. руб. В своем сегменте новинке Meizu придется конкурировать с младшими версиями серии Galaxy A от Samsung, моделями Redmi Note от Xiaomi, Camon от Tecno и не только.

Что такое Meizu? Meizu — китайский производитель электроники, который начал свою работу в 2003 году. Изначально компания специализировалась на выпуске MP3-плееров, однако с 2008 года занимается разработкой еще и смартфонов. C 2022 года права на торговую марку поделены между между автоконцерном Geely, IT-гигантом DreamSmart и другими компаниями.

За производительность устройства отвечает субфлагманский процессор Qualcomm Snapdragon 7s. Оперативной памяти может быть 8 или 12 ГБ, а постоянной — от 256 до 512 ГБ. Работает Meizu Lucky 08 под управлением фирменной оболочки Flyme AIOS.

Экран — 6,78-дюймовая OLED-матрица с разрешением 2712 на 1220. Частота развертки динамическая: от 1 до 120 Гц. Максимальная яркость составляет 1600 нит, а пиковая — 5000, то есть устройством будет комфортно пользоваться на улице даже в ясную погоду.

Сзади — две камеры: Samsung ISOCELL S5KHM6s с разрешением 108 Мп и некий модуль на 2 Мп с коротким фокусным расстоянием для макросъемки. Их дизайн напоминает планеты, которые вращаются вокруг Солнца на разном расстоянии. Спереди — фронтальная камера на 8 Мп, вписанная в «о»-образный вырез в экране.

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Аккумулятор обладает емкостью 6000 мАч, что обещает хороший показатель автономности. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью до 33 Вт.

В Китае устройство будет продаваться по цене от 1,6 тыс. до 2,1 тыс. юаней, что по курсу на момент написания материала составляло примерно 21,5–28,2 тыс. руб.

Кроме смартфона, DreamSmart уже не под брендом Meizu представила в Китае две модели очков дополненной реальности StarV Air2 AR и StarV View AR, умное кольцо StarV Ring2, а также электромобиль Z10 STARBUFF.

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Старшая модель часов StarV View AR отличается от StarV Air2 AR главным образом возможностью вывода в поле зрения человека виртуального экрана диагональю до 6 метров, являясь, по сути, носимым дисплеем. При использовании очки продемонстрировали хорошую четкость изображения, хотя и не без бликов по краям.

StarV Ring2 представляет собой продвинутый фитнес-трекер в формате кольца и является аналогом Galaxy Ring от Samsung. По заявлению производителя, StarV Ring2 способно отслеживать не только пульс, уровень кислорода в крови, температуру и артериальное давление, но и уровень сахара, что делает кольцо уникальным гаджетом и, по сути, неинвазивным глюкометром. Выглядит гаджет довольно аккуратно, однако вряд ли кто-то, увидев новинку на руке, примет ее за украшение.

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Электрокар Z10 STARBUFF Meizu разработала совместно с китайским автогигантом Lynk & Co. Последний отвечал за аппаратную часть транспорта, а Meizu занималась разработкой и интеграцией ПО Flyme Auto — операционной системы для бортового компьютера машины. Примечательно, что компьютер Z10 STARBUFF способен запускать многие видеоигры. Кроме того, на заднем сидении автомобиля раскладывается удобный столик с клавиатурой и мышкой, а на спинке переднего располагается экран. По этой причине целевой аудиторией новинки вендор считает киберспортсменов.

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Сделано для России

На российский рынок из представленных новинок точно планируют вывести смартфон Meizu, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе DreamSmart. Относительно остальных гаджетов такой решимости в компании пока не проявляют.

«Мы знаем, что у Meizu в России по-прежнему присутствует база фанатов, которые остаются верными бренду и продолжают покупать нашу продукцию даже через неофициальные каналы. После «перезагрузки» Meizu мы были воодушевлены мыслью о возможности вернуться к нашим российским пользователям», — сказал «Газете.Ru» исполнительный директор DreamSmart Бинбин Гу.

Под перезагрузкой Meizu он подразумевает возвращение к смартфонному бизнесу после перерыва, который длился с февраля 2024 года. Тогда генеральный директор Xingji Meizu Group Шэнь Цзыюй заявил, что компания смещает акцент со смартфонов на ИИ и ИИ-терминалы. Многие восприняли его заявление как полный отказ от разработки смартфонов, однако вице-президент DreamSmart по глобальным рынкам Джеймс Ван считает, что ведущие отраслевые СМИ мира, вроде GSMArena, GizmoChina и Android Headlines, неправильно истолковали эту информацию.

«Честно говоря, заявление было правильно воспринято не всеми журналистами. Тот факт, что Meizu заявила о планах сфокусироваться на разработке ИИ-терминалов, не подразумевает отказ от производства смартфонов. Мобильные устройства — такие же ИИ-терминалы, как автомобили или гаджеты дополненной реальности», — сказал Ван «Газете.Ru».

Бинбин Гу также отметил, что перед к запуском Meizu Lucky 08 DreamSmart адаптирует для российской аудитории ряд ИИ-функций смартфона. Всего их было анонсировано более ста, в том числе — контекстный поиск во Flyme AIOS, автоматический ответ на вызовы, распознавание фоновой музыки и другие.

«Адаптация ИИ-сервисов является непреложным аспектом нашего функционирования на каждом рынке, где мы присутствуем. При этом стоит отметить, что локализация сложных ИИ-систем — процесс, требующий усилий и времени», — сказал он.

В DreamSmart не уточнили, когда Meizu Lucky 08 появится на российском рынке. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что на полках магазинов новинку можно будет увидеть уже в ноябре 2024 года.

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Кто выступит дистрибьютором смартфонов Meizu в РФ публично также не сообщается. Источник на рынке заявил «Газете.Ru», что им может стать компания Merlion. В Merlion эту информацию предпочли не комментировать.

Неясные перспективы

Meizu была одним из первых китайских производителей, начавших продавать свои смартфоны в России. Первые модели появились в стране в 2012 году. С тех пор бизнес Meizu неоднократно переживал взлеты и падения — как в Китае, так и в России. Компания несколько раз возвращалась в РФ и несколько раз уходила. Последний раз Meizu пыталась заполучить внимание россиян еще до начала спецоперации на Украине.

«Meizu уходила с российского рынка по причине того, что продуктовый ряд компании каждый раз оказывался неконкурентоспособным, а цены при этом завышенными. На мой взгляд, причиной бед Meizu в России всегда был головной офис, — у компании никогда не было продуманной маркетинговой стратегии», — считает Муртазин.

Похожее мнение выразил и глава аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. При этом он добавил, что аналогичные проблемы у бренда наблюдались и на других рынках — не только в России.

Конкретные планы относительно нового захода Meizu в Россию в DreamSmart не раскрывают. Однако в компании выразили готовность к «усердной работе» по покорению мирового рынка смартфонов в целом и российского — в частности.

«Вряд ли мы готовы озвучить какие-либо конкретные цифры, однако не можем отрицать, что цель любого производителя — обеспечить, чтобы его продукция завоевала сердца как можно большего количества пользователей», — сказал Бинбин Гу.

Аналитик Муртазин перспективы Meizu в России оценивает скептически. По его данным, кроме Lucky 08, компания будет продавать и другие смартфоны Meizu из бюджетного (до 20 тыс. руб.) и среднебюджетного ценовых сегментов. Однако все они получат в РФ завышенные ценники.

«DreamSmart и Meizu в России никто не ждет. Заметных для рынка продаж не будет. Крупная розница готова поставить их на витрины, но на общих условиях — без продвижения, рекламы. При этом у самого российского офиса тоже маркетинговых бюджетов больших нет», — сказал эксперт.

В свою очередь, коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов в беседе с «Газетой.Ru» назвал рекламный бюджет ключевым параметром, от которого будет зависеть успех Meizu на российском рынке.

«Для того, чтобы бренд смог закрепиться на российском рынке смартфонов, необходима мощная маркетинговая поддержка, конкурентные цены, широкий модельный ряд во всех сегментах и актуальный форм-фактор устройств. Без этих составляющих шансов на успех немного. Отмечу, что китайские бренды смартфонов доминируют на российском рынке. Сейчас их доля в продажах составляет 80%», — сказал он.

В МТС «Газете.Ru» сообщили, что по итогам первых девяти месяцев 2024 года первое место по продажам в единицах продукции занимает Xiaomi, которой принадлежит 24% проданных в РФ смартфонов. На втором месте расположился бренд Tecno c долей 15%, а третье поделили Realme и Samsung с показателем 11%. В «Ситилинке» отметили, что по итогам сентября 2024 года в топ-3 по числу продаж вошли Xiaomi, Samsung и Apple.

Стоит отметить, что в России благодаря серому импорту уже продаются смартфоны Meizu — например, мартовская новинка 21 Pro. Тем же путем они продавались и раньше, в периоды официального отсутствия бренда в стране. Новинки Meizu завозятся небольшими интернет-магазинами малыми партиями для фанатов бренда. Аналогичную ситуацию можно наблюдать со смартфонами Pixel от Google.

При этом Meizu и Pixel не фигурируют в аналитических сводках даже тех фирм, которые не относятся к ритейлу. К таким можно отнести, например, GS Group. Согласно последнему отчету этой компании, в топ-5 вендоров по количеству поставленных в РФ смартфонов входят Xiaomi, Samsung, Realme, Tecno и Apple.