Самый большой смартфон Apple. Обзор и тест iPhone 16 Pro Max

В начале сентября Apple представила новую линейку своих смартфонов — iPhone 16. Самым интересным из этой четверки является iPhone 16 Pro Max, который получил лучшее «железо», огромный экран, титановый корпус, флагманские камеры и новую кнопку Camera Control. «Газета.Ru» протестировала новинку и рассказала, почему не стоит бежать в магазин за переоцененным iPhone.

Комплектация

По упаковке сразу и не скажешь, что за iPhone 16 Pro Max в России на данный момент просят в среднем от 200 тыс. рублей. Потому что, кроме смартфона и зарядного кабеля, в коробке больше нет ничего — Apple перестала класть стикер с яблочком, не говоря уже о зарядном блоке, защитной пленке или чехле, которые предлагают даже бюджетные устройства на Android.

В принципе, если человек может позволить себе дорогой смартфон, тогда покупка намного более дешевых аксессуаров не должна быть для него проблемой — видимо, так мыслят в Apple.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Дизайн

Новый iPhone 16 Pro Max мало чем отличается от предшественников. Все, что выдает новинку, — увеличенный с 6,7 до 6,9 дюйма дисплей и новая кнопка на торце под названием Camera Control («Управление камерой»). В остальном использовались те же наработки, которые Apple эксплуатирует в дизайне своих Pro-смартфонов уже не первый год. Причем цвета все такие же скучные, как и прежде: три из четырех повторяют прошлогодние, а новый Desert Titanium пока что купить сложнее, так как на этот вариант наибольший спрос и он в дефиците.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Несмотря на чуть увеличившийся размер экрана, пользоваться iPhone 16 Pro Max одной рукой все еще можно: смартфон не превратился в планшет. Но это применимо лишь для мужской ладони средних размеров. Возможно, девушкам гигантский смартфон будет неудобен и тяжеловат, все-таки 227 граммов и экран на 6,9 дюйма — это немало. Новый iPhone больше любого другого Android-флагмана, если не считать складные смартфоны.

В остальном это все тот же iPhone 15 Pro Max и более ранние модели — отличий минимум.

Экран

Отсутствие отличий касается и экрана: самое заметное изменение заключается в увеличившейся диагонали и, соответственно, чуть более высоком разрешении. Раньше было 6,7 дюйма и 1290х2796 пикселей, а стало 6,9 дюйма с разрешением 1320х2868 пикселей.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Тоньше стали рамки — теперь смартфон можно назвать безрамочным, ведь его экран будто бы целиком прикрывает лицевую панель. Из-за этого, наверное, при падении он с большей вероятностью разобьется, но при использовании смартфона случайных нажатий не происходит.

По всем остальным показателям дисплей остался прежним — это плавный экран с динамической частотой до 120 Гц, пиковая яркость которого достигает 2000 нит, чего с головой хватит для использования под прямыми лучами солнца.

Камеры

Компания Apple заслужила доверие пользователей, которые часто снимают фото и видео на смартфоны. Обратите внимание, что почти все блогеры, в особенности те, которые снимают вертикальные видео на смартфон, пользуются iPhone. И это не просто так, ведь как минимум по части записи видео ни один Android-смартфон пока и близко не подошел к iPhone. С фото все уже не так однозначно.

iPhone 16 Pro Max оснащен основной камерой на 48 Мп, которая дополнена ультраширокоугольным модулем на 48 Мп и телеобъективом с пятикратным оптическим приближением с разрешением 12 Мп. Для съемки селфи имеется 12-мегапиксельная фронтальная камера.

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В плане фото все модули, кроме ультраширокоугольного, выдают достойное изображение с высокой детализацией, правильной передачей цветов и оттенков кожи с редкими ошибками, что в принципе нормально, так как алгоритмы всех смартфонов могут ошибаться.

Придраться можно разве что к ультраширокоугольному модулю, снимки с которого не изобилуют деталями, а в тяжелых условиях матрица захватывает мало света, что особенно заметно по краям кадра. Также на эту камеру можно снимать макро, а благодаря высокому разрешению кадр будет четче.

Дневное и ночное фото на камеру iPhone 16 Pro Max Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Видео iPhone 16 Pro Max снимает на пять с плюсом. Во-первых, все модули пишут видео в 4K-разрешении при 60 кадрах в секунду. Во-вторых, тут хорошо работает стабилизация, а в-третьих, в устройстве широкий динамический диапазон, благодаря чему во время съемки задний фон не пересвечивается, а передний не затемняется. Конечно, бывают ошибки во время движения и динамичной съемки, но камера быстро адаптируется и выстраивает кадр.

Несмотря на все восхваления, при сравнении камер в прошлогоднем iPhone 15 Pro Max и в новой модели разница практически неосязаема. В основном она заключается лишь в увеличенном с 12 до 48 Мп разрешении ультраширокоугольного модуля, что не особо меняет картину — кадры днем и там, и там неплохие, а ночью в обоих случаях ужасны. Также в iPhone 16 Pro Max появилась функция съемки замедленного видео в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду, но ее вряд ли можно назвать востребованной.

Производительность

За производительность в iPhone 16 Pro Max отвечает флагманский 3-нанометровый чип Apple A18 Pro. По своей мощности он подобрался к Apple M1 и M2, которые ставятся в компьютеры и планшеты компании. Поэтому новинка без труда справляется с запуском любых приложений и игр, хотя в случае с играми есть некоторые оговорки.

Если брать привычные мобильные проекты, то тут все очень хорошо. Например, Call of Duty Mobile или PUBG Mobile дадут владельцу iPhone 16 Pro Max насладиться процессом на максимальной графике без намеков на зависания. При длительных игровых сессиях смартфон, конечно, нагревается, но это не критично.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Более требовательная Genshin Impact и вовсе идет в приближенных к ПК или PlayStation 5 настройках графики, местами их даже опережая, так как только на гаджетах Apple можно выбрать режим на 120 кадров в секунду. Благодаря этому игра работает плавнее, чем на консоли или компьютере. В данном случае нагреваться смартфон будет быстрее, но все равно в пределах нормы.

Поэтому iPhone 16 Pro Max можно назвать самым мощным смартфоном на рынке на данный момент. Самое главное: такой производительности будет хватать для использования устройства еще на протяжении нескольких лет. Правда, у всего есть предел.

Самое главное, что отличает флагманские iPhone от любых других Android-смартфонов — запуск ПК и консольных портов, таких как Death Stranding, Assassin's Creed Mirage или Resident Evil. Корреспондент «Газеты.Ru» протестировал работу iPhone 16 Pro Max в нескольких из них. Впечатляет, что смартфон способен запускать такие игры, но с ними он справляется плохо — при длительном процессе тайтлы вылетают, гаджет нагревается, а сама картинка не сравнится с компьютерной или консольной.

В бенчмарке AnTuTu iPhone 16 Pro Max набирает 1,81 млн баллов, а в Geekbench 6 в тестах Single-core и Multi-core — 3284 и 7978 баллов соответственно.

close «Газета.Ru»

Прочие особенности

Главное нововведение в новой линейке смартфонов — кнопка Camera Control, нажатие которой открывает приложение камеры. Если же снова нажать на нее — будет сделана фотография, а пока кнопка зажата, будет вестись запись видео.

Кнопка также считывает касания разной силы и жесты. Так, двойной тап запускает последнюю активную функцию, а для открытия меню со всеми функциями нужно снова дважды коснуться кнопки. Свайпами влево или вправо можно выбрать подходящие параметры: экспозицию, глубину, увеличение, камеры (смена модулей), стили и оттенки. После того, как выбрали подходящую функцию, управление ей также осуществляется свайпами.

К новой кнопке определенно придется привыкать, особенно к не самому удачному ее расположению, из-за чего приходится тянуть к ней палец. В компактных iPhone 16 или iPhone 16 Pro ситуация лучше, но на огромном Pro Max пользоваться ей не очень комфортно. Особенно неудобно нажимать или проводить пальцем по Camera Control при вертикальном хвате устройства — из-за этого есть риск выронить смартфон.

Одна из главных продаваемых фишек серии iPhone 16, а именно их поддержка функций на базе искусственного интеллекта в пакете Apple Intelligence, на старте не была реализована. Часть нововведений заработает ближе к концу этого года, а «поумневший» голосовой ассистент Siri и вовсе появится в 2025-м. Самое главное — поддержка русского языка и запуск Apple Intelligence в России не заявлены, поэтому, как все это будет работать у нас, пока не понятно.

В ходе презентации Apple также рассказала о новой функции «Аудиомикс», которая позволяет редактировать звуковую дорожку в отснятом на iPhone видео, улучшая с помощью ИИ голос говорящего, отделяя посторонний шум. Формат полезный, например, для роликов, снятых в комнате с эхо или на улице, где много машин и детей. Правда, такое давно есть как минимум в смартфонах Google Pixel и в сторонних редакторах на ПК.

Батарея

Новый iPhone 16 Pro Max предлагает слегка увеличенный аккумулятор емкостью 4685 мАч. Это заметно меньше по сравнению с конкурентами на Android, которые оснащаются батареями на 5000 или 5500 мАч. Тем не менее флагманский смартфон Apple может проработать выше среднего и выдавать до 10 часов активного экрана, а если без остановки играть в тяжелые игры, то смартфон «проживет» часов 5-6. В смешанном режиме использования его с головой хватит на день-полтора.

При этом номинальная мощность зарядки подросла до 45 Вт, хотя на самом деле смартфон потребляет 27 Вт, из-за чего для полной зарядки нужно около 1 часа и 50 минут. В этом плане Apple сильно отстает от конкурентов.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Выводы

iPhone 16 Pro Max — это шикарный и безальтернативный смартфон, если сравнивать его с дорогими флагманами на Android. Но в то же время у него есть прямой конкурент в лице прошлогоднего iPhone 15 Pro Max, потому что изменений в новинке не так уж и много, чтобы можно было оправдать такую большую разницу в цене.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Прошлогоднюю модель на 256 ГБ сейчас можно купить в среднем от 106 тыс. рублей, а новый iPhone 16 Pro Max в «серых» магазинах — от 195 тыс. рублей. Стоит ли так переплачивать? Скорее всего, нет. За 90 тыс. рублей вы получите новую и во многом бесполезную кнопку, слегка увеличенные экран и батарею, а все остальные изменения настолько незаметны, что их не видно даже при сравнении старой и новой моделей «лоб в лоб». Поэтому, если вы давно хотели флагманский смартфон от Apple, самое время обратить внимание на подешевевший iPhone 15 Pro Max.