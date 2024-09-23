«Это отпугнет преступников»: Telegram раскроет данные пользователей по запросу властей

Telegram теперь сможет раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы. Ранее СМИ сообщали, что платформа уже начала отвечать на запросы французских властей и предоставила Национальной полиции материалы, которые могут идентифицировать некоторых подозреваемых. При этом в 2018 году, после того как Дуров отказался сотрудничать с российскими властями после теракта в Петербурге, он заявил, что мессенджер не будет выдавать личные данные пользователей государственным органам.

Telegram обновил условия обслуживания и политику конфиденциальности сервиса. Теперь мессенджер может раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы. Об этом сообщил основатель платформы Павел Дуров.

Он рассказал, что злоумышленники использовали поиск в Telegram для продажи незаконных товаров. Однако за последние несколько недель команда модераторов сделала поиск более безопасным, и теперь запрещенный контент в нем недоступен.

Если же пользователи все-таки обнаружат в поиске мессенджера противоправный контент, они могут пожаловаться на него через бот @SearchReport. При этом, как выяснил корреспондент «Газеты.Ru», в данный момент на территории России этот сервис недоступен. При использовании VPN функционал бота приходит в норму. Он предлагает прислать текст поискового запроса, который ввел пользователь, и в ответ на который получил выдачу с опасным или нелегальным контентом.

По словам основателя мессенджера, новые меры должны отпугнуть преступников .

«Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальных товаров и услуг. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей»,

— заключил бизнесмен.

Сотрудничество с властями Франции

24 августа Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Во Франции основателя Telegram подозревают в недостаточной модерации мессенджера. По версии жандармерии, это и отказ от сотрудничества с властями делает Дурова соучастником ряда преступлений, среди которых распространение детской порнографии, сбыт наркотиков, отмывание денег и др.

После освобождения из-под стражи предприниматель заявил, что преступники злоупотребляют Telegram, а стремительное увеличение число пользователей мессенджера облегчило их задачу. Противодействие злоумышленникам Дуров назвал своей личной целью.

20 сентября французская газета Le Figaro сообщила, что Telegram начал отвечать на запросы властей Франции, затем они также начали поступать от других стран. Дуров в свою очередь «пообещал сотрудничать с французским правосудием и обеспечить выполнение его требований», утверждало издание.

При этом, по данным газеты Liberation, мессенджер начал менять свою стратегию и отвечать на запросы французских властей сразу после задержания основателя сервиса 24 августа. Издание сообщило, что Telegram выполнил запросы Управления по делам несовершеннолетних Национальной полиции Франции в рамках нескольких уголовных расследований и предоставил материалы, которые могут идентифицировать некоторых подозреваемых .

Отказ сотрудничать с российскими властями

В 2017 году в России вступил в силу закон, обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также хранить ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу. В том же году ведомство обратилось с таким запросом к Telegram, потребовало предоставить ключи для расшифровки сообщений шести человек, обвиняемых в совершении теракта в Санкт-Петербурге.

Однако разработчики мессенджера отказались это делать.

Основатель платформы Павел Дуров тогда заявил, что требования ФСБ нереализуемы технически. Позже он пояснил, что часть интересующих ведомство мобильных номеров никогда не имели аккаунта в Telegram, другая же была автоматически удалена из-за неактивности.

Бизнесмен также рассказал, что ни Telegram, ни любые другие мессенджеры не смогли бы предоставить ключи шифрования, так как это обусловлено техническими особенностями алгоритма.

«Уровень сотрудничества Telegram с властями не зависит от юрисдикции и везде строится на одних и тех же принципах. <…> Во всем мире, включая Россию, Telegram обрабатывает запросы на удаление публично доступного противоправного контента, содержащего пропаганду терроризма, детскую порнографию и т. д.

Вместе с тем, ни в одной стране мы не выдаем личные данные пользователей государственным органам»,

— заявил Дуров.

После этого в апреле 2018 года на своей странице во «ВКонтакте» основатель Telegram написал, что отмена права на конфиденциальность — лекарство, которое опаснее самой болезни.