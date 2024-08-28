Шпионы Франции взломали iPhone Дурова. После этого Макрон предложил перенести офис Telegram в Париж WSJ: Макрон в 2018 году предлагал Дурову переместить офис Telegram в Париж

Павел Дуров и Эммануэль Макрон встречались в 2018 году и обсуждали перенос штаб-квартиры Telegram в Париж, сообщила Wall Street Journal. За год до этого предложения шпионы Франции и ОАЭ, где сейчас находится главный офис мессенджера, взломали iPhone Дурова. Что известно о тайной операции спецслужб и связана ли она с «абсолютно нелогичнам визитом» основателя Telegram во Францию — в нашем материале.

Президент Франции Эммануэль Макрон еще в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж, написала американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, идея о перемещении офиса мессенджера обсуждалась во время обеда, о котором ранее не сообщалось широкой публике. По данным газеты, программист отказался от предложения политика. На той же встрече, утверждают источники WSJ, поднимался вопрос о возможном получении Дуровым гражданства Франции (По данным Forbes, сейчас у бизнесмена, кроме гражданства Франции, РФ и ОАЭ, есть также гражданство государства Сент-Китс и Невис).

Тайная шпионская операция

Также источники газеты рассказали, что в 2017 году, за год до встречи с Макроном, шпионы Франции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) взломали iPhone Дурова в ходе совместной операции под кодовым названием «Фиолетовая музыка» (Purple Music).

Согласно материалу, службы безопасности республики были крайне обеспокоены использованием мессенджера Telegram участниками «Исламского государства» (организация запрещена в России) для вербовки боевиков и планирования атак.

Штаб-квартира Telegram расположена в ОАЭ. Там, как пишет WSJ, власти заблокировали большинство приложений для интернет-звонков, в том числе такой функционал недоступен в мессенджере Дурова: эту форму связи рассматривают как риск безопасности.

Как пишет газета, на основателя мессенджера нацелились из-за того, что его приложением активно пользуются продемократические демонстранты, диссиденты, исламисты, наркоторговцы и киберпреступники. По словам источника, близкого к Дурову, в течение многих лет компания игнорировала повестки и судебные приказы, отправленные правоохранительными органами, которые накапливались на редко проверяемом электронном адресе Telegram.

Издание обращает внимание на отсутствие данных о том, что беседа с Макроном или взлом телефона Дурова сыграли какую-то роль в задержании предпринимателя.

«Абсолютно нелогичный визит» в Париж

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа, когда он выходил из частного самолета. По версии французской полиции, он является соучастником кибер- и финансовых преступлений, совершенных через Telegram. В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля. Во Франции основателю Telegram грозит до 20 лет тюрьмы.

27 августа прокуратура продлила Дурову срок задержания на 48 часов. Судья Лукас Винсент в разговоре с «Известиями» сообщил, что Дуров будет VIP-заключенным в случае, если он получит срок в тюрьме.

Как написала 28 августа газета Le Canard Enchaîné со ссылкой на источники, Дуров якобы сообщил полиции, что должен был ужинать с Макроном. В Елисейском дворце информацию о приглашении на ужин опровергли. Там заявили, что глава государства в тот вечер «был в Ле-Туке» (коммуна во Франции).

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил что приглашение от Макрона на ужин объясняет «абсолютно нелогичный визит» Павла Дурова во Францию. Пушков предположил, что бизнесмен ехал в Париж под личные гарантии безопасности от Макрона, так как основатель Telegram «во Франции был объявлен в розыск и знал об этом».