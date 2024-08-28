«Макрон вполне способен на обман»: кто заманил Дурова во Францию? Сатирическая газета Le Canard Enchaîné сообщила, что Дуров летел на ужин с Макроном

В России решили выдвинуть Павла Дурова на Нобелевскую премию. Тем временем ситуацией с задержанием основателя Telegram уже воспользовались мошенники – они пытаются получить доступ к аккаунтам пользователей, распространяя слухи о закрытии мессенджера. Во Франции же появилась версия о том, что Дурова в ловушку заманил сам президент Макрон. Правда, об этом написала сатирическая газета, но эти слухи уже комментируют политики. Елисейский дворец это категорически опровергает.

Основатель Telegram Павел Дуров, задержанный вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, якобы сообщил полиции, что должен был ужинать с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет газета Le Canard Enchaîné со ссылкой на источники.

«Макрон вполне способен на такого рода обман с целью выполнить миссию, которую потребовали его хозяева: посадить в тюрьму всех, кто защищает свободу слова! Мы требуем объяснений от Макрона!» — прокомментировал новость лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Издание Le Canard Enchaîné, сообщившее о несостоявшейся встрече Дурова и Макрона, печатает большое количество карикатур и фельетонов, это сатирическая газета.

В Елисейском дворце информацию о приглашении на ужин опровергают. Там заявили, что глава государства в тот вечер «был в Ле-Туке».

Ранее Макрон, комментируя задержание бизнесмена французскими властями, подчеркивал, что это решение не является политическим.

«Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями», — говорилось в комментарии президента Франции.

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, также считает, что французские власти заманили Дурова в ловушку по указке США.

«Я считаю, что вы лжец и мошенник, господин Макрон... Вы предоставили ему (Дурову) гражданство с целью заманить его в ловушку... Вся эта операция управляется и координируется вашими хозяевами в США... Вы марионетка, совершающая государственную измену в отношении собственного народа и народа ЕС», — написал Дотком в X.

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) также как также считает, что французские власти заманили Дурова в ловушку по указке США.

«Я считаю, что вы лжец и мошенник, господин Макрон... Вы предоставили ему (Дурову) гражданство с целью заманить его в ловушку... Вся эта операция управляется и координируется вашими хозяевами в США... Вы марионетка, совершающая государственную измену в отношении собственного народа и народа ЕС», — написал предприниматель в X.

Дуров в Париже

У основателя Telegram есть французский паспорт, поэтому власти страны применяют в его отношении меры как к французу. Дуров получил гражданство Франции летом 2021 года. По его словам, он инициировал процесс оформления документов в шутку после того, как его помощник посоветовал ему подать заявление на имя «Поль Дю Ров».

За помощью к российским властям Дуров и его адвокаты не обращались, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе посольства Франции. «В посольство обращений о какой-либо конкретной помощи от П.В. Дурова и его представителей не поступало», — сказали в диппредставительстве.

Французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд считает, что существует очень значительный риск того, что Дурова поместят в СИЗО.

«По завершении содержания под стражей в полиции он либо выйдет на свободу под судебным надзором, либо предстанет перед следственным судьей, который предъявит ему обвинение. Существует очень значительный риск того, что он будет помещен в СИЗО до суда, поскольку он не живет во Франции.

Судья может счесть, что существует риск того, что он не явится в суд и покинет страну. Ему нужно было бы обосновать свое проживание во Франции, что, как мне кажется, для него сложно», — сказал он.

Нахождение в СИЗО по уголовным делам во Франции может длиться до четырех лет, уточнил юрист.

Нобелевская премия

Ректор «Евразийского международного университета» Константин Клименко сообщил в своем Telegram-канале, что направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении основателю Telegram Павлу Дурову Нобелевской премии.

«По моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии. Это представление уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки», — написал Клименко.

Позже он сообщил, что еще семь человек, помимо него самого, предложили выдвинуть основателя Telegram на Нобелевскую премию.

Фишинговые сообщения

Ситуацией с задержанием основателя Telegram уже воспользовались мошенники. Директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич рассказал, что «служба поддержки Telegram» предлагает пользователям сохранить данные и перенести переписку на безопасный ресурс в связи с будущими обновлениями мессенджера.

По словам эксперта, мошенники создают фейковые учетные записи, с помощью подписки Premium добавляют синюю галочку к имени, имитируя подтвержденный аккаунт, а на аватар устанавливают логотип Telegram.

Ссылка в фишинговых сообщениях ведет на сайт, где требуют ввести данные для входа в Telegram. Таким образом мошенники могут получить полный доступ к аккаунту.

Спутница Дурова

Девушка Юлия Вавилова, прилетевшая в Париж вместе с Дуровым в его джете, осталась в столице Франции на время судебных разбирательств.

Отмечается, что у Вавиловой есть только российское гражданство, поэтому французы не могут держать ее в стране без каких-либо обвинений. Она и телохранитель Дурова выступают только в качестве свидетелей, обоих уже допросили и отпустили.

Далее Вавилову могут вызвать в суд, где она сможет высказаться в защиту основателя Telegram. При этом явка в таких случаях обязательна только для граждан Франции.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.